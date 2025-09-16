Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности

Overnight Oats, или "ночная овсянка", — это тренд здорового питания, покоривший соцсети и сердца тех, кто предпочитает полезные и удобные завтраки. Его главное преимущество — приготовление с вечера: всего 5 минут вечером — и утром вас ждет готовый питательный прием пищи.
Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
овсянка в банке
Овсяные хлопья, настоявшиеся в жидкости ночь, становятся нежными, кремовыми и максимально полезными. Такой завтрак можно взять с собой в офис, на учебу или просто насладиться им дома, дополнив любимыми топпингами.
Базовый рецепт (порция на 1 человека)
Ингредиенты:
Овсяные хлопья (не быстрого приготовления!) — 4-5 ст. л. (около 50 г)
Молочная основа — 150-200 мл (молоко коровье/растительное, йогурт, кефир)
Семена чиа — 1-2 ч. л. (для густоты и пользы)
Сладкое — мёд, сироп агавы, кленовый сироп или финики по вкусу