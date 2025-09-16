Бабушкин рецепт воскрес: нежная запеканка из макарон с творогом, тающая во рту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:38
Еда

Запеканка из макарон с творогом — это не просто блюдо, а настоящий символ уюта и домашней кухни. Она сочетает в себе сытность макарон, нежность творога и аппетитную хрустящую корочку.

Запеканка из макарон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из макарон

Такую запеканку обожают и дети, и взрослые: ее можно подать на завтрак, обед или ужин, дополнив сметаной, ягодным соусом или свежими фруктами. Готовится она просто, а результат всегда радует!

Ингредиенты (на форму диаметром 22-24 см):

  • Макароны (рожки, перья) — 200 г
  • Творог (5-9%) — 400 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 100 г + 2 ст. л. для смазывания
  • Сахар — 3-4 ст. л. (по вкусу)
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 20 г (для смазывания формы)
  • Сухари панировочные — 1 ст. л. (опционально, для корочки)

Приготовление

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте" (слегка недоваренные). Слейте воду, промойте холодной водой и заправьте сливочным маслом, чтобы не слипались.
  2. Подготовьте творожную смесь: В глубокой миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте блендером или тщательно разомните вилкой до однородной кремообразной консистенции.
  3. Соедините макароны с творожной массой, аккуратно перемешайте.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями (если используете). Выложите массу, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки.
  5. Запекайте при 180°C 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме перед подачей.

Полезные советы

1. Выбор творога

  • Для нежной текстуры используйте творог средней жирности (5-9%).
  • Обезжиренный может сделать запеканку суховатой.
  • Если творог зернистый, предварительно протрите его через сино или взбейте блендером.

2. Макароны

  • Лучше выбирать короткие формы (рожки, перья, ракушки) — они удобнее в нарезке.
  • Не переваривайте! Слегка недоваренные макароны сохранят форму в запеканке.

3. Добавки для вкуса

  • Изюм или курага: предварительно замочите в горячей воде на 10 минут, обсушите.
  • Цедра лимона или апельсина: добавьте 1 ч. л. для свежести.
  • Корица или мускатный орех: щепотка усилит аромат.

4. Как избежать сухости

  • Не передерживайте в духовке. Готовность проверяйте зубочисткой: если творожная масса не липнет — готово.
  • Добавьте 2-3 ст. л. кефира или молока в творожную смесь, если она получилась слишком густой.

5. Подача

  • Подавайте теплой или холодной со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.
  • Для детей можно оформить запеканку как торт, разрезав на порционные кусочки и украсив фруктами.

6. Хранение

  • Храните в холодильнике до 3 дней в закрытом контейнере.
  • Разогревайте в микроволновке или духовке, чтобы вернуть корочку.

Приятного аппетита! Эта запеканка станет любимым блюдом для семейных обедов и ужинов. Простота приготовления и нежный вкус гарантированы!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
