Бабушкин рецепт воскрес: нежная запеканка из макарон с творогом, тающая во рту
Запеканка из макарон с творогом — это не просто блюдо, а настоящий символ уюта и домашней кухни. Она сочетает в себе сытность макарон, нежность творога и аппетитную хрустящую корочку.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из макарон
Такую запеканку обожают и дети, и взрослые: ее можно подать на завтрак, обед или ужин, дополнив сметаной, ягодным соусом или свежими фруктами. Готовится она просто, а результат всегда радует!
Ингредиенты (на форму диаметром 22-24 см):
- Макароны (рожки, перья) — 200 г
- Творог (5-9%) — 400 г
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 100 г + 2 ст. л. для смазывания
- Сахар — 3-4 ст. л. (по вкусу)
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — 20 г (для смазывания формы)
- Сухари панировочные — 1 ст. л. (опционально, для корочки)
Приготовление
- Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте" (слегка недоваренные). Слейте воду, промойте холодной водой и заправьте сливочным маслом, чтобы не слипались.
- Подготовьте творожную смесь: В глубокой миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте блендером или тщательно разомните вилкой до однородной кремообразной консистенции.
- Соедините макароны с творожной массой, аккуратно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями (если используете). Выложите массу, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки.
- Запекайте при 180°C 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме перед подачей.
Полезные советы
1. Выбор творога
- Для нежной текстуры используйте творог средней жирности (5-9%).
- Обезжиренный может сделать запеканку суховатой.
- Если творог зернистый, предварительно протрите его через сино или взбейте блендером.
2. Макароны
- Лучше выбирать короткие формы (рожки, перья, ракушки) — они удобнее в нарезке.
- Не переваривайте! Слегка недоваренные макароны сохранят форму в запеканке.
3. Добавки для вкуса
- Изюм или курага: предварительно замочите в горячей воде на 10 минут, обсушите.
- Цедра лимона или апельсина: добавьте 1 ч. л. для свежести.
- Корица или мускатный орех: щепотка усилит аромат.
4. Как избежать сухости
- Не передерживайте в духовке. Готовность проверяйте зубочисткой: если творожная масса не липнет — готово.
- Добавьте 2-3 ст. л. кефира или молока в творожную смесь, если она получилась слишком густой.
5. Подача
- Подавайте теплой или холодной со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.
- Для детей можно оформить запеканку как торт, разрезав на порционные кусочки и украсив фруктами.
6. Хранение
- Храните в холодильнике до 3 дней в закрытом контейнере.
- Разогревайте в микроволновке или духовке, чтобы вернуть корочку.
Приятного аппетита! Эта запеканка станет любимым блюдом для семейных обедов и ужинов. Простота приготовления и нежный вкус гарантированы!
