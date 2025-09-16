Бабушкин рецепт воскрес: нежная запеканка из макарон с творогом, тающая во рту

Запеканка из макарон с творогом — это не просто блюдо, а настоящий символ уюта и домашней кухни. Она сочетает в себе сытность макарон, нежность творога и аппетитную хрустящую корочку.

Запеканка из макарон

Такую запеканку обожают и дети, и взрослые: ее можно подать на завтрак, обед или ужин, дополнив сметаной, ягодным соусом или свежими фруктами. Готовится она просто, а результат всегда радует!

Ингредиенты (на форму диаметром 22-24 см):

Макароны (рожки, перья) — 200 г

Творог (5-9%) — 400 г

Яйца — 3 шт.

Сметана — 100 г + 2 ст. л. для смазывания

Сахар — 3-4 ст. л. (по вкусу)

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Сливочное масло — 20 г (для смазывания формы)

Сухари панировочные — 1 ст. л. (опционально, для корочки)

Приготовление

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте" (слегка недоваренные). Слейте воду, промойте холодной водой и заправьте сливочным маслом, чтобы не слипались. Подготовьте творожную смесь: В глубокой миске смешайте творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте блендером или тщательно разомните вилкой до однородной кремообразной консистенции. Соедините макароны с творожной массой, аккуратно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями (если используете). Выложите массу, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки. Запекайте при 180°C 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме перед подачей.

Полезные советы

1. Выбор творога

Для нежной текстуры используйте творог средней жирности (5-9%).

Обезжиренный может сделать запеканку суховатой.

Если творог зернистый, предварительно протрите его через сино или взбейте блендером.

2. Макароны

Лучше выбирать короткие формы (рожки, перья, ракушки) — они удобнее в нарезке.

Не переваривайте! Слегка недоваренные макароны сохранят форму в запеканке.

3. Добавки для вкуса

Изюм или курага: предварительно замочите в горячей воде на 10 минут, обсушите.

Цедра лимона или апельсина: добавьте 1 ч. л. для свежести.

Корица или мускатный орех: щепотка усилит аромат.

4. Как избежать сухости

Не передерживайте в духовке. Готовность проверяйте зубочисткой: если творожная масса не липнет — готово.

Добавьте 2-3 ст. л. кефира или молока в творожную смесь, если она получилась слишком густой.

5. Подача

Подавайте теплой или холодной со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.

Для детей можно оформить запеканку как торт, разрезав на порционные кусочки и украсив фруктами.

6. Хранение

Храните в холодильнике до 3 дней в закрытом контейнере.

Разогревайте в микроволновке или духовке, чтобы вернуть корочку.

Приятного аппетита! Эта запеканка станет любимым блюдом для семейных обедов и ужинов. Простота приготовления и нежный вкус гарантированы!