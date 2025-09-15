Больше никаких кубиков из магазина: готовим этот бульон, и он идеально подходит для любых блюд

Приобретённые в магазине овощные бульонные кубики часто содержат большое количество соли. Содержание соли порой составляет основную часть веса продукта. Однако можно приготовить домашний бульон, и это достаточно просто.
Для этого вам понадобятся ароматные овощи и вода. Выбор овощей остается за вами, но морковь, лук и чеснок должны быть основными ингредиентами.
Не существует строгих требований к количеству воды и овощей. Важно, чтобы вода полностью покрывала нарезанные ингредиенты. Сельдерей, свежая зелень (петрушка, тимьян) и сушеные травы (например, лавровый лист) будут полезны для аромата.
Любые другие нейтральные по вкусу ингредиенты также подойдут. Можно добавить фенхель, лук-порей или овощные очистки. Дэниел Гритцер из Serious Eats рекомендует избегать брокколи, белокочанной или брюссельской капусты.
В любое время можно использовать эти кубики-бульоны в приготовлении ваших кулинарных шедевров.
