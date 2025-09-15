Больше никаких кубиков из магазина: готовим этот бульон, и он идеально подходит для любых блюд

Приобретённые в магазине овощные бульонные кубики часто содержат большое количество соли. Содержание соли порой составляет основную часть веса продукта. Однако можно приготовить домашний бульон, и это достаточно просто.

Какие именно овощи подойдут

Для этого вам понадобятся ароматные овощи и вода. Выбор овощей остается за вами, но морковь, лук и чеснок должны быть основными ингредиентами.

Не существует строгих требований к количеству воды и овощей. Важно, чтобы вода полностью покрывала нарезанные ингредиенты. Сельдерей, свежая зелень (петрушка, тимьян) и сушеные травы (например, лавровый лист) будут полезны для аромата.

Любые другие нейтральные по вкусу ингредиенты также подойдут. Можно добавить фенхель, лук-порей или овощные очистки. Дэниел Гритцер из Serious Eats рекомендует избегать брокколи, белокочанной или брюссельской капусты.

Ингредиенты для домашнего овощного бульона

4 морковки, очищенные и крупно нарезанные,

4 стебля сельдерея, крупно нарезанных,

2 большие луковицы, нарезанные кубиками,

4 средних зубчика чеснока, раздавленных,

свежая петрушка, тимьян и/или сушеный лавровый лист,

по желанию — можно добавить мясо.

Способ приготовления

Для приготовления 16 порций бульона налейте 3 литра воды в большую кастрюлю, добавьте морковь, сельдерей, лук, чеснок и зелень. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите минимум 20 минут (можно до 40 минут, если есть время). Перед употреблением процедите бульон, чтобы удалить овощи, и используйте только жидкость. Её можно заморозить в виде кубиков.

В любое время можно использовать эти кубики-бульоны в приготовлении ваших кулинарных шедевров.