1:29
Еда

В приготовлении котлеток из мяса обычно добавляют хлеб, размоченный в молоке или воде. Он в фарше действует как губка: впитывает лишнюю влагу из мяса и удерживает её внутри при жарке, предотвращая пересушивание котлет.

Картофельное пюре с котлетами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельное пюре с котлетами

Однако вместо хлеба можно использовать разрыхлитель, который может взять "функции размоченного хлеба" на себя.

Ингредиенты

  • 1,4 кг фарша из грудки индейки,
  • 140 г говяжьего фарша,
  • 2 яйца,
  • 2 луковицы,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 1 пучок петрушки,
  • 2 ст. л. паприки,
  • соль и перец — по вкусу,
  • разрыхлитель.

Приготовление

  1. Тщательно смешайте фарш, яйца, мелко нарезанный лук, петрушку и измельченный чеснок.
  2. Убедившись в однородности массы, добавьте разрыхлитель. После этого приправьте все паприкой и специями по вкусу. Смешайте. Сформируйте котлетки.
  3. Выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, придавая им произвольную форму.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите противень в неё. Когда одна сторона котлеток подрумянится, переверните их и продолжайте запекать до готовности.

В качестве гарнира — картофельное пюре, отварной рис, гречка, макароны или салат. Приятного аппетита!

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
