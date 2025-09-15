Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба

В приготовлении котлеток из мяса обычно добавляют хлеб, размоченный в молоке или воде. Он в фарше действует как губка: впитывает лишнюю влагу из мяса и удерживает её внутри при жарке, предотвращая пересушивание котлет.

Однако вместо хлеба можно использовать разрыхлитель, который может взять "функции размоченного хлеба" на себя.

Ингредиенты

1,4 кг фарша из грудки индейки,

140 г говяжьего фарша,

2 яйца,

2 луковицы,

3 зубчика чеснока,

1 пучок петрушки,

2 ст. л. паприки,

соль и перец — по вкусу,

разрыхлитель.

Приготовление

Тщательно смешайте фарш, яйца, мелко нарезанный лук, петрушку и измельченный чеснок. Убедившись в однородности массы, добавьте разрыхлитель. После этого приправьте все паприкой и специями по вкусу. Смешайте. Сформируйте котлетки. Выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, придавая им произвольную форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите противень в неё. Когда одна сторона котлеток подрумянится, переверните их и продолжайте запекать до готовности.

В качестве гарнира — картофельное пюре, отварной рис, гречка, макароны или салат. Приятного аппетита!