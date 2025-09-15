Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
15.09.2025 18:32
В приготовлении котлеток из мяса обычно добавляют хлеб, размоченный в молоке или воде. Он в фарше действует как губка: впитывает лишнюю влагу из мяса и удерживает её внутри при жарке, предотвращая пересушивание котлет.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельное пюре с котлетами
Однако
вместо хлеба можно использовать разрыхлитель, который может взять "функции размоченного хлеба" на себя. Ингредиенты
1,4 кг фарша из грудки индейки,
140 г говяжьего фарша,
2 яйца,
2 луковицы,
3 зубчика чеснока,
1 пучок петрушки,
2 ст. л. паприки,
соль и перец — по вкусу,
разрыхлитель.
Приготовление
Тщательно смешайте фарш, яйца, мелко нарезанный лук, петрушку и измельченный чеснок.
Убедившись в однородности массы, добавьте разрыхлитель. После этого приправьте все паприкой и специями по вкусу. Смешайте. Сформируйте котлетки.
Выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, придавая им произвольную форму.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите противень в неё. Когда одна сторона котлеток подрумянится, переверните их и продолжайте запекать до готовности.
В качестве гарнира — картофельное пюре, отварной рис, гречка, макароны или салат. Приятного аппетита!
