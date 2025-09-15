Этот суп готовят из привычных продуктов, но вкус удивляет даже искушённых гурманов

Осень — лучшее время для густых супов-пюре, где простые продукты превращаются в тёплое и сытное блюдо. В этом варианте вкус строится на сочетании моркови, чечевицы, сельдерея и томатов. Морковь добавляет лёгкую сладость, красная чечевица даёт ореховые оттенки и насыщает белком, сельдерей придаёт свежую терпкость, а чили с помидорами делают суп чуть пикантным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний суп-пюре с чечевицей

Ингредиенты на 4 порции

Возьмите 1,5 литра овощного бульона (7,5 стакана), 2 моркови весом около 200 г, 2 стебля сельдерея (90 г), 10 помидоров черри (200 г), 2 белые луковицы (160 г) и 2 зубчика чеснока (10 г). Подготовьте 300 г красной чечевицы и 1 небольшой перец чили (15 г). Для обжарки используйте 2 столовые ложки оливкового масла (34 г). Приправьте суп молотым имбирём, корицей, зирой, кориандром и солью по вкусу.

Подготовка

Помойте все овощи. Почистите морковь. Удалите плодоножку у перца чили. Снимите шелуху с лука и чеснока. Промойте чечевицу несколько раз под проточной водой до прозрачности. Подготовьте блендер для измельчения готового супа.

Приготовление

Нарежьте морковь, сельдерей и лук небольшими кубиками. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Выложите лук и обжарьте его до прозрачности. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте вместе около 10 минут, периодически помешивая.

Пропустите чеснок через пресс. Мелко нарежьте чили. Разрежьте черри пополам. В кастрюле доведите овощной бульон до кипения и высыпьте чечевицу. Добавьте овощную зажарку, чеснок, чили и томаты. Перемешайте и варите суп около 15–20 минут, пока чечевица полностью не станет мягкой.

Всыпьте в кастрюлю специи: молотый имбирь, корицу, зиру, кориандр и соль. Перемешайте и измельчите содержимое блендером до однородности.

Подача

Подавайте суп горячим. Посыпьте его тыквенными семечками, полейте лёгким соусом — сметанным или йогуртовым — и подайте вместе с хрустящими сухариками или ломтиком свежего хлеба.

Советы и вариации

Хотите сделать суп более сытным? Добавьте к чечевице немного картофеля или батата — они придадут густоту. Если предпочитаете мягкий вкус, замените чили сладким перцем. Чтобы усилить аромат, используйте свежий имбирь вместо молотого и добавьте немного паприки.

Если хотите сделать подачу более нарядной, украсьте тарелку каплей оливкового масла холодного отжима и свежей зеленью — петрушкой или кинзой.