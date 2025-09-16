От кухни до бокала за месяц: домашний сидр с натуральным вкусом, который не стыдно подать вместо вина

4:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний яблочный сидр можно приготовить без специального оборудования, если следовать простой последовательности действий. Суть процесса заключается в ферментации яблочного сока: дрожжи превращают природные сахара в алкоголь и углекислоту, благодаря чему напиток приобретает характерный вкус и лёгкую игристость. Крепость варьируется от 3,5 до 7%, а при особых условиях может достигать и 12%.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашний яблочный сидр

Яблоки и сок

Для приготовления подходит смесь сортов с разным вкусом: сладким, кислым, терпким. В средней полосе России чаще всего используют "антоновку" и её гибриды, а также дикие кислые яблоки. Зрелые плоды дают больше сока и насыщенный вкус. Перед отжимом яблоки промываются, срезаются подпорченные участки. Кожицу удалять не рекомендуется — именно в ней находятся природные дрожжи и танины.

Подготовка и брожение

Измельчённые яблоки отжимают через соковыжималку или пресс, затем измеряют кислотность и уровень сахара. При необходимости добавляется лимонная кислота, сода или сахар. Полученное сусло помещается в бутыль с гидрозатвором или резиновой перчаткой. Брожение при комнатной температуре продолжается 2-3 недели, после чего напиток осветляется и снимается с осадка.

Дрожжи

Для стабильного результата чаще применяются винные или шампанские дрожжи. Они дают прогнозируемый вкус и крепость. При использовании диких дрожжей вкус получается более сложным, но процесс непредсказуем.

Выдержка и хранение

После активного брожения сидру рекомендуется отдохнуть не менее месяца в прохладном месте. Дополнительное осветление возможно, но необязательно. Напиток хранится при температуре 16-20 °C в тёмном помещении или в холодильнике.

Карбонизация

Напиток может быть "тихим" или газированным. Варианты:

естественная газация — добавление сахара или сиропа перед розливом и выдержка в бутылках 2-3 недели;

принудительная — насыщение CO₂ через сифон или баллон.

Сравнение способов