Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку

Помидоры в собственном соку — классическая заготовка, которая спасает зимой: вкус свежих томатов, пряный аромат и удобство в использовании. Секрет в том, что рецепт предельно простой, но результат всегда радует — получаются универсальные помидоры, подходящие и к мясу, и к рыбе, и как основа для соусов или супов.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный вкус без уксуса
|Требуется стерилизация банок
|Минимум ингредиентов
|Длительный процесс подготовки
|Долго хранятся
|Нужно много томатов
|Подходят для соусов и горячих блюд
|Требует аккуратности при пастеризации
|Способ
|Особенности
|Вкус
|В собственном соку
|Только томаты, зелень и специи
|Максимально натуральный
|С уксусом
|Быстрее в хранении
|Более резкий, кисловатый
|С маслом
|Добавляют оливковое масло
|Мягкий и ароматный
|С чесноком и перцем
|Более пряный вариант
|Острый и насыщенный
Ингредиенты на 6 порций:
помидоры — 1 кг
сельдерей — 1 шт.
укроп — 5 веточек
петрушка — 5 веточек
соль — 1 ст. л.
сахар — 1 ст. л.
перец чёрный горошек — 6 шт.
соус Табаско — по вкусу
Пошагово:
Подготовьте томаты: вымойте, обсушите, сделайте крестообразные надрезы и обдайте кипятком. Переложите в холодную воду и снимите кожицу.
Стерилизуйте банки и крышки над паром, крышки дополнительно прокипятите.
Половину очищенных помидоров разрежьте и сложите в банки.
Остальные нарежьте кубиками, сложите в кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте мелко нарезанную зелень, сельдерей, соль, сахар, перец и Табаско. Варите 10 минут.
Протрите смесь через сито, при необходимости добавьте воду, доведите до кипения.
Залейте кипящим соком помидоры в банках так, чтобы они были полностью покрыты.
Пастеризуйте банки в воде 10 минут, затем закатайте, переверните и остудите.
Выбирайте томаты одного размера и одинаковой зрелости.
Кожицу лучше снимать обязательно — заготовка получится нежнее.
Не переборщите с зеленью — она должна только оттенять вкус.
Если любите более насыщенный вкус — добавьте немного оливкового масла.
Храните банки в прохладном месте, избегая попадания света.
Миф: для заготовки нужны только спелые томаты.
Правда: слегка недозревшие тоже подходят, они сохраняют форму.
Миф: без уксуса банки "взорвутся".
Правда: правильная стерилизация и пастеризация гарантируют сохранность.
Миф: заготовка нужна только для гарнира.
Правда: томаты можно использовать для супов, соусов и даже для пиццы.
Можно ли хранить без пастеризации?
Нет, банки обязательно нужно пастеризовать для надёжного хранения.
Как долго хранятся помидоры в собственном соку?
До 1 года в тёмном прохладном месте.
Можно ли готовить без специй?
Да, получится максимально нейтральный вкус, который подойдёт для соусов.
В СССР помидоры в собственном соку считались элитной заготовкой. Чаще всего их делали не для повседневных блюд, а для праздничных обедов или чтобы использовать зимой в борще и гуляше. Это был удобный способ сохранить урожай, когда свежих овощей не было.
Ошибка: плохо стерилизовать банки.
Последствие: заготовка испортится.
Альтернатива: выдержать минимум 15 минут стерилизации.
Ошибка: залить холодным соком.
Последствие: банки "лопнут" или сок закиснет.
Альтернатива: всегда использовать кипящий сок.
Ошибка: слишком много специй.
Последствие: вкус станет тяжёлым.
Альтернатива: ограничиться базовым набором.
Добавить острый перец чили вместо Табаско? Получится пикантная заготовка, которая подойдёт к мясу и шашлыку.
Интересно, что запах томатов у многих связан с летом и огородом. Психологи отмечают: такие заготовки помогают продлить ощущение тепла даже зимой, когда за окном холод.
В Италии помидоры в собственном соку называют "pelati" и используют в пасте и пицце.
В Мексике такие томаты часто готовят с чили и кориандром.
На Руси заготовки из помидоров появились лишь в XIX веке — раньше их считали декоративным растением.
