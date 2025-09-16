Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака
Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов
Без компоста и сидератов: чем реально заменить перегной для плодородия почвы
Замок, где правили женщины: что обязательно увидеть в Шенонсо за одно посещение
Заманчивый бонус или ловушка: в Госдуме оценили идею дополнительной недели отдыха
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС
Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг

Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку

4:56
Еда

Помидоры в собственном соку — классическая заготовка, которая спасает зимой: вкус свежих томатов, пряный аромат и удобство в использовании. Секрет в том, что рецепт предельно простой, но результат всегда радует — получаются универсальные помидоры, подходящие и к мясу, и к рыбе, и как основа для соусов или супов.

Помидоры в собственном соку по-домашнему
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Помидоры в собственном соку по-домашнему

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный вкус без уксуса Требуется стерилизация банок
Минимум ингредиентов Длительный процесс подготовки
Долго хранятся Нужно много томатов
Подходят для соусов и горячих блюд Требует аккуратности при пастеризации

Сравнение способов заготовки

Способ Особенности Вкус
В собственном соку Только томаты, зелень и специи Максимально натуральный
С уксусом Быстрее в хранении Более резкий, кисловатый
С маслом Добавляют оливковое масло Мягкий и ароматный
С чесноком и перцем Более пряный вариант Острый и насыщенный

Ингредиенты на 6 порций:

  • помидоры — 1 кг

  • сельдерей — 1 шт.

  • укроп — 5 веточек

  • петрушка — 5 веточек

  • соль — 1 ст. л.

  • сахар — 1 ст. л.

  • перец чёрный горошек — 6 шт.

  • соус Табаско — по вкусу

Пошагово:

  1. Подготовьте томаты: вымойте, обсушите, сделайте крестообразные надрезы и обдайте кипятком. Переложите в холодную воду и снимите кожицу.

  2. Стерилизуйте банки и крышки над паром, крышки дополнительно прокипятите.

  3. Половину очищенных помидоров разрежьте и сложите в банки.

  4. Остальные нарежьте кубиками, сложите в кастрюлю и доведите до кипения.

  5. Добавьте мелко нарезанную зелень, сельдерей, соль, сахар, перец и Табаско. Варите 10 минут.

  6. Протрите смесь через сито, при необходимости добавьте воду, доведите до кипения.

  7. Залейте кипящим соком помидоры в банках так, чтобы они были полностью покрыты.

  8. Пастеризуйте банки в воде 10 минут, затем закатайте, переверните и остудите.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте томаты одного размера и одинаковой зрелости.

  2. Кожицу лучше снимать обязательно — заготовка получится нежнее.

  3. Не переборщите с зеленью — она должна только оттенять вкус.

  4. Если любите более насыщенный вкус — добавьте немного оливкового масла.

  5. Храните банки в прохладном месте, избегая попадания света.

Мифы и правда

  • Миф: для заготовки нужны только спелые томаты.
    Правда: слегка недозревшие тоже подходят, они сохраняют форму.

  • Миф: без уксуса банки "взорвутся".
    Правда: правильная стерилизация и пастеризация гарантируют сохранность.

  • Миф: заготовка нужна только для гарнира.
    Правда: томаты можно использовать для супов, соусов и даже для пиццы.

FAQ

Можно ли хранить без пастеризации?

Нет, банки обязательно нужно пастеризовать для надёжного хранения.

Как долго хранятся помидоры в собственном соку?

До 1 года в тёмном прохладном месте.

Можно ли готовить без специй?

Да, получится максимально нейтральный вкус, который подойдёт для соусов.

Исторический контекст

В СССР помидоры в собственном соку считались элитной заготовкой. Чаще всего их делали не для повседневных блюд, а для праздничных обедов или чтобы использовать зимой в борще и гуляше. Это был удобный способ сохранить урожай, когда свежих овощей не было.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: плохо стерилизовать банки.
    Последствие: заготовка испортится.
    Альтернатива: выдержать минимум 15 минут стерилизации.

  • Ошибка: залить холодным соком.
    Последствие: банки "лопнут" или сок закиснет.
    Альтернатива: всегда использовать кипящий сок.

  • Ошибка: слишком много специй.
    Последствие: вкус станет тяжёлым.
    Альтернатива: ограничиться базовым набором.

А что если…

Добавить острый перец чили вместо Табаско? Получится пикантная заготовка, которая подойдёт к мясу и шашлыку.

Интересно, что запах томатов у многих связан с летом и огородом. Психологи отмечают: такие заготовки помогают продлить ощущение тепла даже зимой, когда за окном холод.

3 факта напоследок

  1. В Италии помидоры в собственном соку называют "pelati" и используют в пасте и пицце.

  2. В Мексике такие томаты часто готовят с чили и кориандром.

  3. На Руси заготовки из помидоров появились лишь в XIX веке — раньше их считали декоративным растением.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Подлодка с ракетами Циркон и Калибр: Запад назвал ее самой смертоносной
Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС
Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Секреты завещания Армани: что достанется главному наследнику итальянского кутюрье
Су-34М превращается в рабочую лошадку ВКС РФ: в США отметили мощь истребителя
Экологическая ипотека: мы берём в долг у планеты, закладывая ей собственные недра
Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку
Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.