Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шерстяной комок в желудке кошки — это бомба замедленного действия: как вовремя её обезвредить
Сюжет для научной фантастики? Муравьиные матки ради этого идут на скрещивание с другим видом
Анна Чиповская призналась в звёздной болезни: мне дали пинка
OpenAI снова тянет руки к роботам — на этот раз ставки выше, чем когда-либо
Диагноз опровергнут: Ольга Орлова наконец доказала, что её дочь не страдает аутизмом
Вещи прослужат намного дольше: вот как правильно использовать кондиционера для белья
Камеры на дорогах стали опаснее: теперь фиксируют куда больше, чем скорость
Садоводы нашли замену химии: копеечный способ готовит клубнику к рекордному урожаю
Берпи-челлендж: 7 дней, чтобы увидеть, как тает ненавистный жир

Забытая классика советской кухни возвращается: тушёная капуста снова на пике моды

4:56
Еда

Тушёная капуста для многих — символ школьной столовой, но если готовить её по старому советскому рецепту, получается совсем другое блюдо: ароматное, кисло-сладкое и очень домашнее.

Тушёная капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тушёная капуста

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простые ингредиенты Долгое тушение (около часа)
Подходит для поста и вегетарианцев Может не понравиться детям
Хорошо хранится и разогревается Требует внимания, чтобы не подгорела
Универсальна: гарнир или основное Без специй вкус слишком простой

Сравнение вариантов приготовления

Вариант Особенности Вкус
По ГОСТу С уксусом, сахаром и пассерованной мукой Классический кисло-сладкий
На растительном масле Легче и менее жирно Нейтральный
С мясом Добавляют тушёную говядину или свинину Насыщенный, сытный
Постный Минимум ингредиентов Мягкий, простой

Рецепт приготовления тушёной капусты

Ингредиенты на 3 порции:

  • капуста белокочанная — 600 г

  • лук репчатый — 50 г

  • морковь — 30 г

  • корень петрушки — 20 г

  • топлёное масло — 60 г

  • томатная паста — 1 ст. л.

  • сахар — 2 ч. л.

  • уксус 9% — 1 ч. л.

  • мука — 10 г

  • лавровый лист — 1 шт.

  • перец чёрный горошек — 6 шт.

  • соль по вкусу

Пошаговый процесс:

  1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. В кастрюлю с толстым дном влейте 120-150 мл воды, положите капусту, перец горошком, лавровый лист и уксус. Сверху добавьте 20 г масла. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 30 минут, помешивая.

  2. Пока капуста томится, нарежьте лук, морковь и корень петрушки. Обжарьте их в оставшемся масле 3-4 минуты, добавьте томатную пасту и прогрейте ещё минуту.

  3. Переложите овощную зажарку к капусте, перемешайте и тушите ещё 15 минут.

  4. На сухой сковороде подсушите муку до золотистого оттенка, разведите парой ложек воды и влейте в кастрюлю. Добавьте сахар и соль, хорошо перемешайте. Готовьте ещё 2 минуты.

  5. Оставьте блюдо настояться под крышкой 10 минут и подавайте.

Советы шаг за шагом

  1. Лучше брать молодую капусту — она быстрее разварится.

  2. Если нет топлёного масла, подойдёт любое растительное или даже сало.

  3. Для пикантности можно добавить немного тмина или щепотку кориандра.

  4. Не пропускайте сахар — он балансирует кислинку.

  5. Чтобы блюдо стало сытнее, подайте с варёным картофелем или кашей.

Мифы и правда

  • Миф: тушёная капуста всегда пахнет неприятно.
    Правда: при правильных специях аромат становится аппетитным.

  • Миф: без мяса это пустое блюдо.
    Правда: капуста насыщена клетчаткой и витаминами, а вместе с хлебом или картошкой вполне сытна.

  • Миф: долгое тушение — сложно.
    Правда: капуста готовится почти сама, нужно только иногда помешивать.

FAQ

Можно ли заменить уксус лимонным соком?

Да, лимон даёт мягкую кислинку, но вкус будет другим.

Сколько хранится готовое блюдо?

До 2 дней в холодильнике, лучше разогревать на сковороде.

Что подойдёт в качестве гарнира?

Картофельное пюре, гречка, макароны или котлеты.

Исторический контекст

В советских столовых тушёная капуста считалась универсальным гарниром и готовилась строго по ГОСТу: на каждый килограмм капусты приходилось около 200-300 мл воды, ложка томата, немного уксуса и сахара. Именно эта комбинация и дала тот узнаваемый вкус, который многие вспоминают до сих пор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тушить капусту на сильном огне.
    Последствие: подгорит.
    Альтернатива: минимальный огонь и толстая посуда.

  • Ошибка: не добавить сахар.
    Последствие: резкая кислинка.
    Альтернатива: минимум чайная ложка сахара.

  • Ошибка: использовать сырую муку без пассеровки.
    Последствие: мучнистый вкус.
    Альтернатива: слегка подрумянить муку на сухой сковороде.

Запах тушёной капусты у многих связан с воспоминаниями о детстве и школьных обедах. Психологи отмечают: ароматы сильнее всего запускают механизм ностальгии и могут мгновенно вернуть нас в прошлое.

3 факта напоследок

  1. В Германии тушёную капусту подают с сосисками и пивом.

  2. В Чехии её готовят с кнедликами.

  3. В России капусту часто тушили с грибами в пост.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Домашние животные
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Сюжет для научной фантастики? Муравьиные матки ради этого идут на скрещивание с другим видом
Анна Чиповская призналась в звёздной болезни: мне дали пинка
OpenAI снова тянет руки к роботам — на этот раз ставки выше, чем когда-либо
Диагноз опровергнут: Ольга Орлова наконец доказала, что её дочь не страдает аутизмом
Вещи прослужат намного дольше: вот как правильно использовать кондиционера для белья
Садоводы нашли замену химии: копеечный способ готовит клубнику к рекордному урожаю
Камеры на дорогах стали опаснее: теперь фиксируют куда больше, чем скорость
Берпи-челлендж: 7 дней, чтобы увидеть, как тает ненавистный жир
Связь между чёрными точками и солнцезащитным кремом: объясняем, в чём суть
Плоский живот без таблеток: напиток-революция, которую пьют перед завтраком, покоряет Европу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.