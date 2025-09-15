ГОСТ против ТУ: чем отличаются настоящие сосиски от подделки

Сосиски давно стали привычным продуктом на нашем столе. Их ругают за "химию", но не всё так однозначно. Многие добавки, которые вызывают критику, на самом деле необходимы для сохранения качества и безопасности. Разбираемся, из чего делают сосиски по ГОСТу, чем они отличаются от изделий по ТУ и стоит ли искать на упаковке заветную маркировку.

Короткая история сосисок

Идея "колбаски в оболочке" принадлежит мяснику Иогану Ланеру. Работая во Франкфурте, он переехал в Вену, где начал смешивать говядину и свинину, набивая фарш в овечьи кишки. Так появились первые сосиски, близкие к современным.

В России продукт стал массовым в 1936 году — благодаря наркому Анастасу Микояну. Именно тогда в СССР закрепили государственный стандарт, строго определивший состав и качество. В рецептуру входили мясо, молоко и яйца. Сегодня набор ингредиентов в целом схож, но чаще используются сухое молоко и яичный меланж.

ГОСТ и категории качества

Современный стандарт ГОСТ 23670-2019 описывает всё: от допустимых ингредиентов до условий хранения. По нему сосиски делятся на категории "А" и "Б". В "А" не менее 60% мышечной ткани, в "Б" — от 40 до 60%.

Например:

Говяжьи сосиски содержат около 80% мяса и считаются наиболее питательными.

Молочные сосиски включают 35% говядины и 60% свинины, дополнительно — сухое молоко и меланж.

Обязательно указывается соотношение белков, жиров, углеводов и калорийность. Самыми "постными" считаются говяжьи — всего 16% жира.

Фосфаты: польза и риск

Фосфаты обеспечивают однородную структуру фарша и красивый срез. Это источник фосфора, который нужен организму. Однако избыток вещества нарушает баланс с кальцием и повышает риск остеопороза. ГОСТ разрешает фосфаты, но строго ограничивает их количество.

Нитритная соль

Нитрит натрия — вещество, из-за которого сосиски чаще всего называют вредными. На деле он выполняет важные функции: сохраняет розовый цвет, усиливает вкус и предотвращает развитие опасных бактерий, включая возбудителей ботулизма. Дозировка строго регламентирована, поэтому продукт безопасен.

Оболочка сосисок

Согласно стандарту, оболочка может быть как натуральной (кишки животных), так и искусственной полимерной. Существуют и сосиски без оболочки. Важно помнить: полимерную перед едой снимают, а натуральную можно оставить.

Чего в сосисках по ГОСТу быть не должно

В них запрещено использовать мясо птицы, сою, свиную шкурку, крахмал, клетчатку и камеди. Впрочем, куриные сосиски выпускают по отдельному стандарту. Добавление птицы или сои в "мясные" варианты чаще связано с удешевлением, а не с заботой о составе.

Как выбрать хорошие сосиски

Цвет — нежно-розовый, без яркости и пятен.

Консистенция — однородная, без жировых разводов.

Упаковка — целая, с обязательными данными: дата выпуска, срок годности, состав.

Хранение — только в холодильнике.

Совет: проверяйте не только слово "ГОСТ", но и его номер. Иногда на этикетке указывают стандарт упаковки, а не рецептуры.

ГОСТ против ТУ

ГОСТ — государственный регламент с жёсткими требованиями.

ТУ — технические условия, которые производитель разрабатывает сам.

Надпись "ТУ" не всегда означает низкое качество. Например, сосиски с сыром выпускаются именно по ТУ, так как сыр в ГОСТ не входит. Но у производителя нет обязанности подробно раскрывать состав, поэтому доверять лучше известным маркам.

Горячие или холодные

Сосиски — продукт уже термически обработанный. Их можно есть без разогрева, но чаще всего их подогревают в горячей воде или микроволновке. Варить не нужно: достаточно довести до температуры, при которой они становятся сочнее.

