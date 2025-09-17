Маленький плод с характером: его кислота способна изменить вкус любого блюда

Киви — это фрукт, который в России часто покупают "на десерт" или добавляют в фруктовые салаты, но его возможности куда шире. Витамин С, калий и клетчатка делают этот продукт настоящим суперфудом для иммунитета и здоровья кожи, а свежий вкус отлично сочетается не только со сладкими, но и с солёными блюдами. Важно, что киви доступен в магазинах круглый год и может стать основой быстрых, необычных и полезных рецептов.

Чем ценен киви

Плод содержит мало калорий, но богат водой и натуральными сахарами. Главная "звезда" — витамин С: всего два плода перекрывают суточную норму. Витамин К поддерживает прочность костей, витамин Е защищает клетки, а антиоксиданты снижают риск воспалений. Кроме того, киви помогает усваивать железо из гречки, чечевицы и других привычных продуктов.

Не стоит забывать и о кулинарных свойствах: киви придаёт блюдам лёгкую кислинку и яркий аромат, подчёркивая вкус сыра, овощей, шоколада и орехов.

Три быстрых рецепта с киви

Лодочки из киви с орехами и сыром

Разрежьте плоды пополам, выньте мякоть. Нарежьте её кубиками, добавьте грецкие орехи, щепотку соли, перца и немного оливкового масла. Наполните кожуру-соцветие салатом, сверху положите ложку мягкого сыра (рикотта, творожный, буратта).

Киноа с гуакамоле, томатами и киви

Отварите киноа 10-12 минут, остудите и заправьте соевым соусом. Сделайте нежный гуакамоле из авокадо, лимонного сока и масла. Нарежьте помидоры кубиками, приправьте солью и остринкой. Киви нарежьте кружками. Выложите слоями: киноа → гуакамоле → томаты → киви.

Десерт "Фантазия" с киви и шоколадом

Очистите киви, нарежьте кружочками. Растопите тёмный и белый шоколад. Окунайте дольки наполовину, при желании посыпьте орехами или кокосом. Остудите в холодильнике 30 минут.

Плюсы и минусы киви в рационе