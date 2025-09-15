Сытно, ароматно и без лишних хлопот: колбаски в беконе с румяным картофелем

Еда

Запечённые купаты в беконе с картофелем — сытное и ароматное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов. Бекон помогает сохранить соки внутри колбасок, а картофельные дольки с паприкой получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Всё можно приготовить в одной духовке, просто меняя местами противень и форму.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённые купаты в беконе с картофелем

Ингредиенты

Для основы понадобятся свиные купаты (около 400 г или 5 штук), пять ломтиков сырокопчёного бекона и немного молотого чёрного перца. На гарнир используйте пять картофелин среднего размера (около 600 г), половину чайной ложки соли, чайную ложку копчёной паприки и столовую ложку растительного масла.

Подготовка продуктов

Картофель тщательно промойте и обсушите. Купаты и бекон достаньте из упаковки. Заранее подготовьте форму для запекания размером примерно 20x15 см, застелите противень пергаментом.

Приготовление

Сначала займитесь картофелем. Разогрейте духовку до 190 °С. Нарежьте картофель дольками толщиной около 5-6 мм, разложите их на противне, сбрызните маслом, присыпьте солью и паприкой. Запекайте 30-35 минут, пока дольки не станут мягкими внутри и золотистыми снаружи.

Тем временем подготовьте купаты. Каждую колбаску плотно оберните ломтиком бекона и выложите в форму для запекания. Приправьте молотым перцем и отправьте в духовку на 10-15 минут. Бекон должен подрумяниться и стать слегка хрустящим. Если готовите одновременно с картофелем, периодически меняйте противень и форму местами, чтобы всё запеклось равномерно.

Совет от шефа

Чтобы бекон получился особенно хрустящим, последние 2–3 минуты готовьте купаты под режимом гриля. Важно не передержать, иначе края бекона станут жёсткими.

Подача

Подавайте купаты с горячим картофелем, дополнив блюдо любимым соусом. Особенно хорошо подойдут варианты барбекю, горчичный или сметанно-чесночный.