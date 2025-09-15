Сытно, ароматно и без лишних хлопот: колбаски в беконе с румяным картофелем

Запечённые купаты в беконе с картофелем — сытное и ароматное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов. Бекон помогает сохранить соки внутри колбасок, а картофельные дольки с паприкой получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Всё можно приготовить в одной духовке, просто меняя местами противень и форму.
Для основы понадобятся свиные купаты (около 400 г или 5 штук), пять ломтиков сырокопчёного бекона и немного молотого чёрного перца. На гарнир используйте пять картофелин среднего размера (около 600 г), половину чайной ложки соли, чайную ложку копчёной паприки и столовую ложку растительного масла.
Картофель тщательно промойте и обсушите. Купаты и бекон достаньте из упаковки. Заранее подготовьте форму для запекания размером примерно 20x15 см, застелите противень пергаментом.
Сначала займитесь картофелем. Разогрейте духовку до 190 °С. Нарежьте картофель дольками толщиной около 5-6 мм, разложите их на противне, сбрызните маслом, присыпьте солью и паприкой. Запекайте 30-35 минут, пока дольки не станут мягкими внутри и золотистыми снаружи.
Тем временем подготовьте купаты. Каждую колбаску плотно оберните ломтиком бекона и выложите в форму для запекания. Приправьте молотым перцем и отправьте в духовку на 10-15 минут. Бекон должен подрумяниться и стать слегка хрустящим. Если готовите одновременно с картофелем, периодически меняйте противень и форму местами, чтобы всё запеклось равномерно.
Чтобы бекон получился особенно хрустящим, последние 2–3 минуты готовьте купаты под режимом гриля. Важно не передержать, иначе края бекона станут жёсткими.
Подавайте купаты с горячим картофелем, дополнив блюдо любимым соусом. Особенно хорошо подойдут варианты барбекю, горчичный или сметанно-чесночный.
