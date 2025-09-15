Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Попробуйте темпе вместо яиц — и получите 20 г белка на 100 г продукта без холестерина

Темпе — это не просто экзотический ингредиент, а настоящий кладезь белка, витаминов и пробиотиков. Его насыщенный ореховый вкус и универсальность в приготовлении сделали продукт популярным далеко за пределами Индонезии. Сегодня его ценят и спортсмены, и вегетарианцы, и те, кто просто хочет разнообразить питание без лишнего жира и холестерина.

Темпе, блюдо
Фото: commons.wikimedia by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темпе, блюдо

Чем полезен темпе

Ферментированные соевые бобы превращаются в плотный питательный продукт с выраженным вкусом умами. Благодаря процессу брожения темпе сохраняет все аминокислоты, богатеет клетчаткой и полезной микрофлорой.

• Белка в нём больше, чем в яйцах: около 20 г на 100 г продукта.
• Содержит кальций, магний, железо, фосфор, марганец, витамины группы В.
• Является источником пробиотиков и пребиотиков, которые поддерживают здоровый кишечный микробиом.
• Соевые изофлавоны снижают уровень "плохого" холестерина.
• Антиоксиданты уменьшают окислительный стресс, что важно для профилактики хронических заболеваний.
• Минералы и аминокислоты укрепляют кожу, волосы и ногти.

Возможные ограничения

Темпе не подходит людям с аллергией на сою или непереносимостью бобовых. В остальном продукт считается безопасным и легко усваиваемым.

Как приготовить дома

  • Замочить 250 г соевых бобов на 12 часов.
  • Очистить от кожицы, отварить 30 минут.
  • Высушить, добавить 2 ст. л. яблочного уксуса и закваску ризопус.
  • Упаковать в перфорированные пакеты, уплотнить.
  • Ферментировать при 28-32 °C в течение 24-36 часов.
  • Хранить в холодильнике не более 5 дней.

Как использовать на кухне

  • Обжаренные кусочки добавляют в салаты.
  • Маринованный темпе с соевым соусом и лаймом подходит для сэндвичей.
  • Хрустящие ломтики можно использовать вместо сухариков в супах.
  • Измельчённый продукт заменяет сыр пармезан в пасте или ризотто.

Веганы добавляют его в омлеты из нута или в закуски с хумусом.

Пример блюда: темпе с лапшой и терияки

  • Нарезать темпе кубиками и обжарить во фритюрнице или на сковороде.
  • Отварить брокколи и рисовую лапшу.
  • Приготовить соус терияки из соевого соуса, чеснока, имбиря и кокосового сахара.
  • Смешать лапшу, овощи и темпе, посыпать кунжутом.

Ищите свежий продукт с равномерным белым налётом без тёмных пятен. Цена варьируется от 400 до 700 рублей за 300-400 г, в зависимости от производителя.

Что лучше — тофу или темпе

Тофу мягче и нейтральнее по вкусу, темпе питательнее и ярче. Выбор зависит от рецепта и предпочтений.

Темпе упоминается в рукописи Serat Centhini (1815 г.). На острове Ява он стал неотъемлемой частью кухни, позже распространился по всей Индонезии. Сегодня темпе известен во многих странах, а его аналоги делают даже из нута или люпина.

В Индонезии темпе продают на каждом рынке, часто в банановых листьях. Учёные изучают его как средство профилактики остеопороза. В Европе популярность темпе растёт благодаря тренду на ферментированные продукты.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
