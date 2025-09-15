Попробуйте темпе вместо яиц — и получите 20 г белка на 100 г продукта без холестерина

Темпе — это не просто экзотический ингредиент, а настоящий кладезь белка, витаминов и пробиотиков. Его насыщенный ореховый вкус и универсальность в приготовлении сделали продукт популярным далеко за пределами Индонезии. Сегодня его ценят и спортсмены, и вегетарианцы, и те, кто просто хочет разнообразить питание без лишнего жира и холестерина.
Ферментированные соевые бобы превращаются в плотный питательный продукт с выраженным вкусом умами. Благодаря процессу брожения темпе сохраняет все аминокислоты, богатеет клетчаткой и полезной микрофлорой.
• Белка в нём больше, чем в яйцах: около 20 г на 100 г продукта.
• Содержит кальций, магний, железо, фосфор, марганец, витамины группы В.
• Является источником пробиотиков и пребиотиков, которые поддерживают здоровый кишечный микробиом.
• Соевые изофлавоны снижают уровень "плохого" холестерина.
• Антиоксиданты уменьшают окислительный стресс, что важно для профилактики хронических заболеваний.
• Минералы и аминокислоты укрепляют кожу, волосы и ногти.
Темпе не подходит людям с аллергией на сою или непереносимостью бобовых. В остальном продукт считается безопасным и легко усваиваемым.
Веганы добавляют его в омлеты из нута или в закуски с хумусом.
Ищите свежий продукт с равномерным белым налётом без тёмных пятен. Цена варьируется от 400 до 700 рублей за 300-400 г, в зависимости от производителя.
Тофу мягче и нейтральнее по вкусу, темпе питательнее и ярче. Выбор зависит от рецепта и предпочтений.
Темпе упоминается в рукописи Serat Centhini (1815 г.). На острове Ява он стал неотъемлемой частью кухни, позже распространился по всей Индонезии. Сегодня темпе известен во многих странах, а его аналоги делают даже из нута или люпина.
В Индонезии темпе продают на каждом рынке, часто в банановых листьях. Учёные изучают его как средство профилактики остеопороза. В Европе популярность темпе растёт благодаря тренду на ферментированные продукты.
