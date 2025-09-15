Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швейцарский гигант покидает родину? UBS грозит переездом в США
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу

Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт

4:07
Еда

Баклажан — овощ капризный. Его пористая структура, как губка, впитывает масло, что часто приводит к неприятному результату: блюдо получается жирным, тяжелым и непропеченным внутри. Но если знать несколько кулинарных хитростей, жареные баклажаны могут превратиться в настоящий шедевр — сочный, с румяной корочкой и по вкусу не уступающий даже самому лучшему куску мяса.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
баклажаны

Три секрета, которые кардинально меняют подход к жарке баклажанов

Секрет №1: Правильная нарезка

Форма и размер имеют ключевое значение для равномерного приготовления и контроля за количеством масла.

  • Что делать? Нарезайте баклажаны крупными кубиками или толстыми кольцами (не менее 1,5 см).
  • Почему это работает? Крупные куски имеют меньшую площадь поверхности, контактирующую с маслом, а значит, впитают его меньше. Кроме того, они успеют хорошо пропечься внутри, пока снаружи образуется аппетитная золотистая корочка. Мелкие ломтики быстро сгорят снаружи и останутся сырыми внутри.

Секрет №2: Техника медленной жарки и терпение

Самая распространенная ошибка — доливать масло на сковороду, когда баклажаны его "всосали".

  • Что делать? Разогрейте сковороду, налейте минимальное количество масла (можно даже использовать кулинарную кисточку для равномерного распределения). Выложите баклажаны и жарьте их на умеренном или даже медленном огне, не торопясь и дав им время.
  • Почему это работает? В процессе нагревания баклажаны сначала впитывают масло, но потом, по мере приготовления, их поры расширяются, и они "отдают" значительную часть жира обратно на сковороду. Если проявить терпение и не подливать новую порцию масла, вы в итоге получите нежирные и прекрасно прожаренные ломтики.

Секрет №3: Панировка и правильное соление

Небольшая хитрость с панировкой поможет создать барьер между мякотью и маслом.

  • Что делать? Перед жаркой легко обваляйте кусочки баклажана в муке. Не стоит солить их в процессе готовки.
  • Почему это работает? Мука создает тончайший защитный слой, который немного уменьшает впитывание масла и способствует образованию хрустящей, румяной корочки.
  • Соль выделяет из баклажанов сок, из-за чего они размокают и хуже жарятся. Если посолить их в самом конце или уже готовое блюдо, вы сохраните текстуру и не сделаете их водянистыми.

Дополнительные советы для безупречного результата

Чтобы ваши баклажаны всегда удавались, возьмите на вооружение еще несколько профессиональных приемов:

  • Вымачивание в подсоленной воде (убирает горечь). Если сомневаетесь в молодости баклажанов, нарежьте их, пересыпьте солью и оставьте на 20-30 минут. Выделившийся сок (с горечью) слейте, а ломтики промокните бумажным полотенцем. Это также частично заполнит поры влагой, и они впитают меньше масла.
  • Использование гриля или духовки. Для максимально полезного блюда запекайте баклажаны в духовке при 200°C, сбрызнув минимальным количеством масла. Они приготовятся без лишнего жира и получатся очень вкусными.
  • Предварительная паровая обработка. Можно немного пропарить ломтики баклажана над кипящей водой в течение 5-7 минут. Это значительно сократит время последующей жарки и количество впитываемого масла.
  • Правильная сковорода. Используйте сковороду с качественным антипригарным покрытием или хорошо разогретый чугунный гриль. Это позволит использовать масло действительно по минимуму.

Главное — не бойтесь экспериментировать и дайте баклажану время на приготовление. Следуя этим советам, вы навсегда забудете о жирных и невкусных блюдах и полюбите этот великолепный овощ по-новому.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.