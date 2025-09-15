Две недели можно не готовить: просто заморозьте бульон кубиками — гениальный способ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Ежедневно варить свежий бульон — занятие, которое мало кто может себе позволить. Гораздо практичнее один раз приготовить крепкий, насыщенный бульон, разлить его порциями и заморозить. Такой концентрат станет вашим секретным оружием на кухне: достаточно бросить один кубик в воду, чтобы получить ароматную основу для супа, борща, соуса или ризотто. Это гарантированно натуральный вкус без глутамата и лишней соли, как в магазинных вариантах.

Бульон в кастрюле
Фото: commons.wikimedia.org by F Ceragioli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бульон в кастрюле

Этот метод напоминает принцип приготовления французских основ фюме (концентрированного бульона) или демигласа, но адаптирован для домашнего использования. Бульон можно готовить из любых костей: говяжьих, куриных, индюшиных или даже их смеси. Добавление овощей, томатов и трав делает вкус еще более глубоким и комплексным.

Ингредиенты (выход: ~1,8-2 л концентрированного бульона):

  • Кости (говяжьи, куриные и т. д.) — 2,5 кг
  • Мясо (по желанию, для более насыщенного вкуса) — 0,5 кг
  • Овощи: морковь — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., сельдерей черешковый — 2 стебля, лук-порей (белая часть) — 1 шт.
  • Для аромата: лавровый лист — 3-4 шт., томатная паста или соус — 150-200 мл, пучок свежих трав (петрушка, тимьян)
  • Вода — около 4-5 литров

Пошаговый рецепт приготовления

  1. Подготовка костей. Кости (и мясо, если используете) залейте холодной водой и оставьте на 1-2 часа, чтобы вышли остатки крови. Тщательно промойте под проточной водой.
  2. Обжаривание для темного бульона (опционально, но рекомендуется). Разогрейте духовку до 200 °C. Разложите кости на противне, слегка смажьте их томатной пастой (это даст красивый цвет и легкую кислинку) и запекайте около 40-60 минут до золотисто-коричневого цвета. Овощи (лук, морковь) также можно запечь вместе с костями для карамелизации.
  3. Варка бульона. Переложите обжаренные кости и овощи в большую кастрюлю. Не забудьте вылить туда весь сок с противня — в нем много вкуса! Залейте содержимое холодной водой так, чтобы она покрывала его на 5-7 см. Доведите до кипения на сильном огне, сразу уменьшите нагрев до минимума и аккуратно снимите шумовкой всю поднявшуюся пену.
  4. Томление. Добавьте в бульон лавровый лист и связанный в пучок букет гарни (травы). Варите бульон на самом медленном огне не менее 4-6 часов (для куриного) и 8-12 часов (для говяжьего), не накрывая крышкой плотно. Чем дольше томление, тем насыщеннее вкус.
  5. Процеживание и концентрация. Готовый бульон процедите через сито или марлю, хорошо отжав кости и овощи. Дайте ему немного остыть и уберите с поверхности застывший жир (его можно использовать для жарки). Для получения концентрата верните чистый бульон в чистую кастрюлю и уварите на 2/3 или даже наполовину от первоначального объема.
  6. Заморозка. Разлейте горячий концентрированный бульон в удобные формы для заморозки:
  • Формы для льда (для небольших порций в соусы).
  • Силиконовые формы для кексов (идеально на одну порцию супа).
  • Небольшие контейнеры.

После полной заморозки переложите кубики в пакет для удобства хранения.

Полезные советы и расчеты

  • Экономия: Из 2,5 кг костей получается около 2 литров концентрата. Это примерно 15-20 стандартных кубиков.
  • Использование: 1 кубик (объемом ~50 мл), разведенный в 300-400 мл воды = порция супа. Для кастрюли борща на 4 литра понадобится 4-5 кубиков.
  • Без запекания: Если нет времени на запекание, просто варите бульон из сырых костей. Он получится светлым (как для куриной лапши), но тоже вкусным.
  • Второй бульон: После процеживания кости можно снова залить водой и проварить еще 2-3 часа. Получится более легкий бульон, который тоже можно заморозить.
  • Соль: Не солите бульон при варке! Солите уже готовое блюдо. При заморозке концентрация соли усилится.

Такой подход экономит время, деньги и место в морозилке. Вы всегда будете иметь под рукой основу для быстрого, полезного и невероятно вкусного обеда.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
