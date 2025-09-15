Две недели можно не готовить: просто заморозьте бульон кубиками — гениальный способ

Ежедневно варить свежий бульон — занятие, которое мало кто может себе позволить. Гораздо практичнее один раз приготовить крепкий, насыщенный бульон, разлить его порциями и заморозить. Такой концентрат станет вашим секретным оружием на кухне: достаточно бросить один кубик в воду, чтобы получить ароматную основу для супа, борща, соуса или ризотто. Это гарантированно натуральный вкус без глутамата и лишней соли, как в магазинных вариантах.

Этот метод напоминает принцип приготовления французских основ фюме (концентрированного бульона) или демигласа, но адаптирован для домашнего использования. Бульон можно готовить из любых костей: говяжьих, куриных, индюшиных или даже их смеси. Добавление овощей, томатов и трав делает вкус еще более глубоким и комплексным.

Ингредиенты (выход: ~1,8-2 л концентрированного бульона):

Кости (говяжьи, куриные и т. д.) — 2,5 кг

Мясо (по желанию, для более насыщенного вкуса) — 0,5 кг

Овощи: морковь — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., сельдерей черешковый — 2 стебля, лук-порей (белая часть) — 1 шт.

Для аромата: лавровый лист — 3-4 шт., томатная паста или соус — 150-200 мл, пучок свежих трав (петрушка, тимьян)

Вода — около 4-5 литров

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка костей. Кости (и мясо, если используете) залейте холодной водой и оставьте на 1-2 часа, чтобы вышли остатки крови. Тщательно промойте под проточной водой. Обжаривание для темного бульона (опционально, но рекомендуется). Разогрейте духовку до 200 °C. Разложите кости на противне, слегка смажьте их томатной пастой (это даст красивый цвет и легкую кислинку) и запекайте около 40-60 минут до золотисто-коричневого цвета. Овощи (лук, морковь) также можно запечь вместе с костями для карамелизации. Варка бульона. Переложите обжаренные кости и овощи в большую кастрюлю. Не забудьте вылить туда весь сок с противня — в нем много вкуса! Залейте содержимое холодной водой так, чтобы она покрывала его на 5-7 см. Доведите до кипения на сильном огне, сразу уменьшите нагрев до минимума и аккуратно снимите шумовкой всю поднявшуюся пену. Томление. Добавьте в бульон лавровый лист и связанный в пучок букет гарни (травы). Варите бульон на самом медленном огне не менее 4-6 часов (для куриного) и 8-12 часов (для говяжьего), не накрывая крышкой плотно. Чем дольше томление, тем насыщеннее вкус. Процеживание и концентрация. Готовый бульон процедите через сито или марлю, хорошо отжав кости и овощи. Дайте ему немного остыть и уберите с поверхности застывший жир (его можно использовать для жарки). Для получения концентрата верните чистый бульон в чистую кастрюлю и уварите на 2/3 или даже наполовину от первоначального объема. Заморозка. Разлейте горячий концентрированный бульон в удобные формы для заморозки:

Формы для льда (для небольших порций в соусы).

Силиконовые формы для кексов (идеально на одну порцию супа).

Небольшие контейнеры.

После полной заморозки переложите кубики в пакет для удобства хранения.

Полезные советы и расчеты

Экономия: Из 2,5 кг костей получается около 2 литров концентрата. Это примерно 15-20 стандартных кубиков.

Из 2,5 кг костей получается около 2 литров концентрата. Это примерно 15-20 стандартных кубиков. Использование: 1 кубик (объемом ~50 мл), разведенный в 300-400 мл воды = порция супа. Для кастрюли борща на 4 литра понадобится 4-5 кубиков.

1 кубик (объемом ~50 мл), разведенный в 300-400 мл воды = порция супа. Для кастрюли борща на 4 литра понадобится 4-5 кубиков. Без запекания: Если нет времени на запекание, просто варите бульон из сырых костей. Он получится светлым (как для куриной лапши), но тоже вкусным.

Если нет времени на запекание, просто варите бульон из сырых костей. Он получится светлым (как для куриной лапши), но тоже вкусным. Второй бульон: После процеживания кости можно снова залить водой и проварить еще 2-3 часа. Получится более легкий бульон, который тоже можно заморозить.

После процеживания кости можно снова залить водой и проварить еще 2-3 часа. Получится более легкий бульон, который тоже можно заморозить. Соль: Не солите бульон при варке! Солите уже готовое блюдо. При заморозке концентрация соли усилится.

Такой подход экономит время, деньги и место в морозилке. Вы всегда будете иметь под рукой основу для быстрого, полезного и невероятно вкусного обеда.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

