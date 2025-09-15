Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт

Сало — это настоящая национальная вкуснятина, которую обожают многие. Хотя его легко купить в магазине, ничто не сравнится с ароматным, нежным салом, засоленным самостоятельно. Главные преимущества домашнего засола — вы контролируете качество продукта и можете создать именно тот вкус, который любите. Этот рецепт настолько прост, что с ним гарантированно справится каждый.

Ингредиенты для классического посола:

Сало (шпик) — 1 кг. Выбор правильного сала — 90% успеха!

Вода — 1 литр

Соль каменная (крупного помола) — 4 ст. л. (не йодированная!)

Лавровый лист — 4-5 шт.

Перец душистый горошком — 1 ч. л.

Перец черный горошком — 10-12 шт.

Чеснок — 6-8 зубчиков (можно и больше, по вкусу)

Как выбрать сало для засолки?

Это самый важный этап. Хорошее сало должно быть:

От молодого животного: Проверьте шкуру — она должна быть тонкой, мягкой и без щетины.

Белым или с кремовым оттенком, без желтизны.

С плотной, упругой структурой: При надавливании пальцем ямка должна быстро выравниваться.

С тонкой мясной прослойкой (или без нее, в зависимости от ваших предпочтений).

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка сала. Тщательно вымойте кусок сала под холодной водой. Острой стороной ножа или металлической мочалкой аккуратно поскоблите шкуру, чтобы очистить ее. Обсушите продукт бумажными полотенцами. Нарежьте сало на удобные бруски размером примерно 4х6 см. Приготовление ароматного рассола. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и доведите до кипения, помешивая, до полного растворения соли. Добавьте в кипящий рассол лавровый лист и оба вида перца. Проварите 3-4 минуты, чтобы специи отдали весь свой аромат. Снимите с огня и дайте рассолу полностью остыть. Это важно! Заливать сало горячим рассолом нельзя. Укладка в банку. На дно чистой и сухой стеклянной банки выложите часть чеснока, нарезанного пластинами. Плотно уложите куски сала, перекладывая их оставшимся чесноком. Достаньте из рассола лавровые листы и также распределите их между кусками сала. Заливка и засолка. Полностью остывшим рассолом залейте сало в банке так, чтобы оно было полностью покрыто. Закройте банку обычной капроновой крышкой. Оставьте сало при комнатной температуре на 2-3 дня для просаливания. После этого уберите банку в холодильник еще на 2-3 дня для дозревания и насыщения вкуса.

Полезные советы и вариации

Проверка готовности: Через 2 дня в холодильнике можно достать один кусочек, промокнуть его от рассола и проверить. Сало должно быть равномерно просоленным, упругим и легко нарезаться острым ножом.

Через 2 дня в холодильнике можно достать один кусочек, промокнуть его от рассола и проверить. Сало должно быть равномерно просоленным, упругим и легко нарезаться острым ножом. Хранение: Готовое сало можно хранить в рассоле в холодильнике до 3-4 недель. Для более длительного хранения готовые куски можно завернуть в пергаментную бумагу и убрать в морозилку.

Готовое сало можно хранить в рассоле в холодильнике до 3-4 недель. Для более длительного хранения готовые куски можно завернуть в пергаментную бумагу и убрать в морозилку. Эксперименты со вкусом: В рассол можно добавить свои любимые специи: семена кориандра, тмин, паприку, сушеный укроп или даже немного жидкого дыма для "копченого" привкуса.

В рассол можно добавить свои любимые специи: семена кориандра, тмин, паприку, сушеный укроп или даже немного жидкого дыма для "копченого" привкуса. Сухой посол: Есть и другой способ — обвалять куски сала в смеси соли, специй и чеснока, плотно уложить в контейнер под гнет и убрать в холодильник на 5-7 дней. Получится более концентрированный и соленый вкус.

Попробуйте этот простой рецепт, и вы навсегда забудете о покупном варианте. Домашнее сало получается невероятно ароматным, в меру соленым и тающим во рту. Приятного аппетита

