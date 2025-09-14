Хватит тратить много денег: этот экономный и вкусный суп с куриным фаршем утолит голод и согреет душу

Суп — это не просто еда, а источник тепла и того неповторимого ощущения домашнего уюта. Предлагаем вам рецепт насыщенного, ароматного супа из простых и доступных ингредиентов, который не потребует больших финансовых затрат.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный суп

Ингредиенты (на кастрюлю ~4 л):

Натуральный куриный бульон — 2 л

Свежий куриный фарш — 500 г

Картофель — 2-3 средние клубня

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — полголовки

Чеснок — 1 зубчик

Для заправки:

Томатная паста — 1 ст. л.

Сливочное масло — ~20 г

Растительное масло — для жарки

Для аромата:

Сушеные белые грибы — щепотка (5-7 г)

Лавровый лист — 1 шт.

Свежая зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок

Специи: Соль, молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка основы. Очищенный картофель нарежьте аккуратными кубиками и опустите в кипящий куриный бульон. Добавьте туда же лавровый лист для насыщенного пряного фона. Приготовление заправки. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте немного растительного и обжарьте до мягкости и легкого румянца мелко нарезанный лук и натертую на средней терке морковь. Работа с фаршем. К овощам добавьте куриный фарш, активно разминая его вилкой, чтобы не было комков. Обжаривайте 2-3 минуты, затем добавьте томатную пасту, чтобы смесь приобрела красивый цвет и легкую кислинку. Посолите и поперчите. Сборка супа. Сушеные грибы заранее замочите в небольшом количестве кипятка на 15 минут, затем вместе с этой жидкостью отправьте в кастрюлю к почти готовому картофелю. Туда же выложите содержимое сковороды с фаршем и овощами. Убавьте огонь до минимального и дайте супу покипеть 5-7 минут. Финальный аккорд и подача. За минуту до окончания готовки добавьте в суп мелко рубленый чеснок и зелень. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте супу настояться не менее 20-25 минут. Это важный шаг, который позволяет всем ароматам смешаться и раскрыться. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Полезные советы и вариации от шефа

О бульоне: Идеально, если бульон сварен на куриной голени или крыльях — он получается более наваристым. Если бульона нет, используйте воду и кубик хорошего куриного бульона, но тогда будьте аккуратнее с солью.

Секрет фарша: Чтобы фарш в супе получился особенно нежным и не сбился в плотные комки, перед закладкой в суп можно добавить к нему 2-3 ст. л. холодной воды или бульона и хорошо размешать.

Грибной усилитель: Сушеные белые грибы — это "секретный ингредиент", который придает супу глубочайший умами-вкус и аромат лесных грибов. Ни в коем случае не пропускайте этот пункт!

Для сытности : В суп можно добавить горсть вермишели или промытой крупы (рис, перловка) вместе с картофелем. Учтите, что крупа будет разбухать и впитает часть жидкости.

Добавьте кислоты: При подаче можно добавить в тарелку ложечку сметаны или немного лимонного сока — это освежит вкус.

Этот суп — прекрасный вариант сытного и экономного семейного ужина, который согреет в плохую погоду и напомнит о заботе домашнего очага. Приятного аппетита