Золотистый рулет с яблоками и орехами — десерт, который пахнет счастьем

Your browser does not support the audio element. Еда

Блочный штрудель из слоёного теста — находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не готов тратить часы на тончайшее вытяжное тесто. Этот вариант проще и быстрее, а результат ничуть не уступает классике: хрустящее тесто, ароматная начинка из яблок, орехов и изюма, щедро приправленная корицей. Штрудель хорош и как самостоятельный десерт к чаю, и как эффектное блюдо для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штрудель

В чём секрет успеха

Готовое слоёное тесто — главный помощник в этом рецепте. Оно продаётся в любом магазине и прекрасно подходит для рулетной выпечки. В отличие от традиционного теста для штруделя, его не нужно долго раскатывать и вытягивать. Достаточно разморозить, слегка раскатать и наполнить ароматной начинкой.

Яблоки лучше выбирать кисло-сладкие сорта — они идеально сбалансируют сахар и пряности. Орехи добавят хруст, а изюм придаст лёгкую карамельную сладость.

Подготовка начинки

С яблок снимают кожицу, удаляют сердцевину и нарезают небольшими кубиками. Чтобы кусочки не потемнели, их сбрызгивают лимонным соком. Добавляют сахар, ванильный сахар и молотую корицу, оставляют на 15 минут. На сливочном масле обжаривают панировочные сухари до золотистости — они впитают лишний сок и сделают начинку более густой. Соединяют яблоки, сухари, орехи и изюм.

Формирование штруделя

Тесто лучше раскатывать на присыпанной мукой поверхности до толщины 5 мм. Начинку выкладывают вдоль короткой стороны пласта, отступив от краёв. Затем сворачивают рулетом, защипывают края и перекладывают на противень.

Перед выпечкой заготовку смазывают смесью желтка и молока, делают надрезы для выхода пара и, при желании, посыпают миндальными лепестками.

Выпечка

Штрудель выпекают при температуре 200°С около 30 минут до золотистой корочки. Подают тёплым, присыпав сахарной пудрой. Классическое дополнение — шарик ванильного мороженого или нежный взбитый крем.

Плюсы и минусы