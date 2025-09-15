Полезная альтернатива привычной закуске: как приготовить домашнюю икру из тыквы

4:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенная икра — это альтернатива привычной кабачковой, но куда ярче и интереснее. Её солнечный цвет и насыщенный вкус удивят даже тех, кто относится к тыкве без особого восторга. В готовом блюде этот овощ угадывается не сразу: кислинка томатов уравновешивает сладость, болгарский перец добавляет свежести, а чеснок и лук делают вкус более глубоким и пикантным. Получается универсальная закуска, которая подойдёт и для бутербродов, и как соус к пасте или ризотто.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачковая икра по-деревенски

В чём особенность тыквенной икры

Главное отличие этого рецепта — сочетание запечённых овощей. Духовка раскрывает вкус каждого ингредиента: тыква становится мягкой и ароматной, помидоры отдают сочность, а перец — лёгкую сладость. Чеснок, запечённый в шелухе, приобретает нежный сливочный оттенок, лишённый резкости.

Такая икра не только вкусная, но и полезная: тыква богата витаминами А и Е, которые отвечают за здоровье кожи и глаз, а томаты содержат ликопин — мощный антиоксидант.

Приготовление шаг за шагом

Тыкву очистите, нарежьте кусочками. Лук разделите на четвертинки, чеснок оставьте в кожуре. Помидоры разрежьте пополам, болгарский перец очистите от семян. Выложите овощи на противень с фольгой, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью, перцем и сухими травами. Запекайте под фольгой 25 минут, затем ещё 20 минут без неё. Чеснок выньте раньше. Слейте лишний сок, снимите кожицу с томатов и перца. Измельчите всё блендером до пюре, добавьте лимонный сок и скорректируйте специи.

Готовую икру храните в холодильнике до 5 дней.

Плюсы и минусы