От пиццы до суши: как иностранные блюда вытесняют русскую кухню

Сегодня на кулинарной карте России доминируют иностранные кулинарные традиции. Согласно данным Минпромторга, менее 1% ресторанов в стране позиционируются как заведения русской кухни.

темаки-суши

Из более чем 200 тысяч заведений общественного питания только небольшая доля предлагает русские блюда или кухни народов России. На протяжении последних 30 лет иностранные кухни заняли значительное место на российском рынке, и это указывает на сильное иностранное влияние на разные возрастные группы россиян и на внедрение чуждых ценностей через кулинарные практики. Об этом заявили в Минпромторге, передаёт ТАСС.

Согласно методическим рекомендациям, подготовленным рабочей группой при ведомстве для организации Всероссийского фестиваля русской кухни, органам исполнительной власти необходимо устранить этот "пробел".