Идеально зажаренная картошка должна быть хрустящей снаружи и мягкой внутри, но достичь этого результата не всегда просто.
Важно выбрать правильный сорт, эксперты единодушны в том, что картофель с высоким содержанием крахмала лучше всего подходит для жарки.
Далее картофель нужно очистить и нарезать на кусочки длиной около 5 см. Шеф-повар Кирсти Читэм подчеркивает, что такой размер обеспечит хорошую хрустящую корочку.
Следующий этап — картофель следует отварить в подсолённой воде до мягкости по краям. Шеф-повар Дин Харпер объясняет, что этот шаг необходим для достижения воздушной и нежной серединки, создающей великолепный контраст с хрустящей корочкой.
После варки картофель нужно подсушить и придать ему шероховатую форму, прежде чем отправлять в духовку.
Далее прогреть духовку до температуры 180–190 градусов Цельсия и установить внутрь форму для выпечки с выбранным жиром или маслом, чтобы обеспечить предварительный нагрев. Рекомендуется сочетание утиного, гусиного и говяжьего жиров, которое придает блюду богатый, насыщенный вкус и хрустящую корочку. Добавьте свежие ароматные травы: розмарин, тимьян и шалфей, а также целые дольки чеснока.
Когда масло прогреется, выложите картофель. Готовится блюдо до тех пор, пока не примет румяную корочку.
