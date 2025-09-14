Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Идеально зажаренная картошка должна быть хрустящей снаружи и мягкой внутри, но достичь этого результата не всегда просто.

Жареный картофель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареный картофель

Сорт картофеля

 Важно выбрать правильный сорт, эксперты единодушны в том, что картофель с высоким содержанием крахмала лучше всего подходит для жарки.

Размеры кусочков

Далее картофель нужно очистить и нарезать на кусочки длиной около 5 см. Шеф-повар Кирсти Читэм подчеркивает, что такой размер обеспечит хорошую хрустящую корочку.

Отварить до полумягкости

Следующий этап — картофель следует отварить в подсолённой воде до мягкости по краям. Шеф-повар Дин Харпер объясняет, что этот шаг необходим для достижения воздушной и нежной серединки, создающей великолепный контраст с хрустящей корочкой.

Сушка 

После варки картофель нужно подсушить и придать ему шероховатую форму, прежде чем отправлять в духовку.

Сочетание жиров

Далее прогреть духовку до температуры 180–190 градусов Цельсия и установить внутрь форму для выпечки с выбранным жиром или маслом, чтобы обеспечить предварительный нагрев. Рекомендуется сочетание утиного, гусиного и говяжьего жиров, которое придает блюду богатый, насыщенный вкус и хрустящую корочку. Добавьте свежие ароматные травы: розмарин, тимьян и шалфей, а также целые дольки чеснока.

Приготовление

Когда масло прогреется, выложите картофель. Готовится блюдо до тех пор, пока не примет румяную корочку.

