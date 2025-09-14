Тушёнка, проверенная временем: рецепт, которому доверяли ещё наши бабушки

Домашняя тушёнка из говядины — это идеальная заготовка для тех случаев, когда хочется вкусного и сытного ужина без лишних хлопот. Достаточно открыть банку, разогреть мясо и подать его с гарниром, добавить в суп или рагу. Главное — правильно приготовить основу и сохранить её так, чтобы продукт долго оставался ароматным и сочным. Для этого достаточно мультиварки, духовки и немного терпения.

Домашняя тушёнка в банке

Основные правила приготовления

Для тушёнки лучше всего подходят части говядины с жировыми прослойками: грудинка, шея, оковалок, лопатка или голяшка. Такие куски дают нужный баланс мяса и жира. Если же мясо у вас постное, обязательно добавьте немного говяжьего жира или топлёного масла. Именно жир образует сверху защитный слой, который помогает заготовке храниться дольше.

Чтобы тушёнка получилась насыщенной и ароматной, добавляют специи: лавровый лист, чёрный перец горошком и сушёный жареный лук. Последний придаёт блюду мягкую карамельную нотку, но при его отсутствии можно использовать мелко нарезанный свежий лук.

Подготовка мяса

Мясо нужно слегка ополоснуть, промокнуть полотенцем и убрать крупные жилы или осколки костей. Жир и тонкие плёночки лучше оставить — они помогут сохранить сочность. Оптимальный размер кусочков — 30-40 граммов. Слишком мелко резать не стоит, иначе готовая тушёнка будет напоминать фарш.

Процесс приготовления в мультиварке

Кусочки говядины складывают в чашу мультиварки, засыпают солью и специями. На один цикл готовки уходит не меньше шести часов в режиме "тушение". За это время мясо становится мягким и буквально тает во рту.

Параллельно готовят банки: тщательно моют, стерилизуют в кипятке или духовке. Крышки также нужно прокипятить.

Когда мясо готово, его раскладывают по банкам, заливают выделившимся бульоном и сверху добавляют топлёное масло. Жировая прослойка должна быть не менее 5 мм — это главный "секрет" долгого хранения.

Финальная стерилизация

Чтобы заготовки простояли всю зиму, банки дополнительно прогревают в духовке. Сначала при низкой температуре — около 70°С, затем повышают её до 120°С и выдерживают 15-20 минут. После этого банки закрывают крышками, накрывают полотенцем и дают остыть. Переворачивать вверх дном не требуется.

Плюсы и минусы