Тушёнка, проверенная временем: рецепт, которому доверяли ещё наши бабушки

Домашняя тушёнка из говядины — это идеальная заготовка для тех случаев, когда хочется вкусного и сытного ужина без лишних хлопот. Достаточно открыть банку, разогреть мясо и подать его с гарниром, добавить в суп или рагу. Главное — правильно приготовить основу и сохранить её так, чтобы продукт долго оставался ароматным и сочным. Для этого достаточно мультиварки, духовки и немного терпения.
Для тушёнки лучше всего подходят части говядины с жировыми прослойками: грудинка, шея, оковалок, лопатка или голяшка. Такие куски дают нужный баланс мяса и жира. Если же мясо у вас постное, обязательно добавьте немного говяжьего жира или топлёного масла. Именно жир образует сверху защитный слой, который помогает заготовке храниться дольше.
Чтобы тушёнка получилась насыщенной и ароматной, добавляют специи: лавровый лист, чёрный перец горошком и сушёный жареный лук. Последний придаёт блюду мягкую карамельную нотку, но при его отсутствии можно использовать мелко нарезанный свежий лук.
Мясо нужно слегка ополоснуть, промокнуть полотенцем и убрать крупные жилы или осколки костей. Жир и тонкие плёночки лучше оставить — они помогут сохранить сочность. Оптимальный размер кусочков — 30-40 граммов. Слишком мелко резать не стоит, иначе готовая тушёнка будет напоминать фарш.
Кусочки говядины складывают в чашу мультиварки, засыпают солью и специями. На один цикл готовки уходит не меньше шести часов в режиме "тушение". За это время мясо становится мягким и буквально тает во рту.
Параллельно готовят банки: тщательно моют, стерилизуют в кипятке или духовке. Крышки также нужно прокипятить.
Когда мясо готово, его раскладывают по банкам, заливают выделившимся бульоном и сверху добавляют топлёное масло. Жировая прослойка должна быть не менее 5 мм — это главный "секрет" долгого хранения.
Чтобы заготовки простояли всю зиму, банки дополнительно прогревают в духовке. Сначала при низкой температуре — около 70°С, затем повышают её до 120°С и выдерживают 15-20 минут. После этого банки закрывают крышками, накрывают полотенцем и дают остыть. Переворачивать вверх дном не требуется.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение вкуса и аромата на долгое время
|Долгий процесс приготовления
|Удобство: всегда готовая основа для обеда или ужина
|Требуется мультиварка и духовка
|Экономия: выгоднее, чем покупать готовую тушёнку
|Нужно место для хранения банок
|Можно контролировать качество мяса и специй
|Важно соблюдать стерилизацию, иначе заготовка испортится
|Способ
|Время
|Особенности
|В мультиварке
|6-7 часов
|Мясо готовится медленно, получается очень мягким
|В кастрюле
|4-5 часов
|Требует постоянного контроля и регулировки огня
|В автоклаве
|2-3 часа
|Подходит для больших объёмов, позволяет хранить дольше
Выбирайте мясо с жировыми прослойками.
Используйте крупную соль без добавок.
Обязательно стерилизуйте банки и крышки.
Делайте слой жира сверху — минимум 5 мм.
Храните тушёнку в прохладном тёмном месте.
Миф: тушёнка хранится без жира.
Правда: без защитного слоя жира мясо быстро закиснет.
Миф: достаточно просто сварить мясо и закрыть в банке.
Правда: нужна стерилизация, иначе заготовка испортится.
Миф: домашняя тушёнка не может храниться больше месяца.
Правда: при правильной технологии банки сохраняются до года.
Сколько хранится домашняя тушёнка?
В прохладном месте до 12 месяцев.
Можно ли готовить тушёнку без мультиварки?
Да, но в кастрюле или духовке процесс займёт больше внимания.
Как понять, что тушёнка испортилась?
Помутневший сок, неприятный запах или вздутые крышки — верный сигнал, что продукт непригоден.
Тушёнка впервые появилась в XIX веке во Франции как армейский рацион. Позднее её начали массово производить в СССР, и банки с тушёнкой стали привычным продуктом "на всякий случай" — в походах, в дороге и на даче.
Ошибка: использовать сырые немытые банки.
Последствие: банки вздуются, мясо испортится.
Альтернатива: всегда стерилизуйте тару.
Ошибка: не добавлять жир.
Последствие: мясо станет сухим и быстро закиснет.
Альтернатива: добавьте топлёное масло или кусочки сала.
Ошибка: нарезать мясо слишком мелко.
Последствие: консистенция будет кашеобразной.
Альтернатива: резать кусками по 30-40 г.
А что если попробовать приготовить тушёнку с добавлением специй вроде кориандра или розмарина? Такой вариант придаст заготовке новый вкус, и она станет не только удобным, но и необычным блюдом.
В СССР тушёнка входила в обязательный запас на случай войны или стихийных бедствий.
Американские астронавты брали тушёнку на орбиту — она выдерживала перепады температур.
Сегодня в продаже можно найти даже "вегетарианскую тушёнку" из сои и грибов.
