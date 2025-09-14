Пельмени, которые вы ещё не пробовали: неожиданный соус делает их шедевром

Пельмени "Карбонара" — это необычное переосмысление классического блюда. Вместо привычной сметаны или бульона они подаются в соусе, который обычно используют для пасты. Нежные сливки, ароматный бекон, чеснок, пармезан и яичные желтки создают насыщенную и шелковистую основу, в которой пельмени становятся особенно вкусными.
пельмени — 800 г
сырокопчёный бекон — 150 г
пармезан — 40 г
сливки 20% — 200 мл
куриные яйца — 2 шт.
чеснок — 4 зубчика
соль — 0,5 ч. л.
чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Почистите чеснок, натрите сыр, нарежьте бекон полосками. Подготовьте кастрюлю для варки пельменей, сковороду для соуса и миску для желтков.
Сначала вскипятите воду в кастрюле, слегка посолите её и отварите пельмени — примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Слейте воду, оставив 100 мл для соуса.
Разогрейте сухую сковороду и обжарьте бекон до лёгкой золотистой корочки. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте ещё около минуты. Убавьте огонь, влейте сливки и прогрейте, пока соус не станет более густым и ароматным.
Отделите желтки, смешайте их с небольшой порцией соли и сохранённым отваром от пельменей. Перелейте смесь в сливочный соус, добавьте натёртый пармезан и перемешайте. Верните в сковороду пельмени и прогрейте их в соусе около минуты, не доводя до закипания.
Разложите пельмени по тарелкам, щедро посыпьте свежемолотым чёрным перцем и при желании украсьте зеленью. В качестве дополнения можно подать лёгкий овощной салат — он освежит блюдо и подчеркнёт насыщенность соуса.
Если нет бекона, используйте копчёную грудинку или даже ветчину — вкус будет чуть мягче.
Чтобы снизить калорийность, замените сливки на смесь молока и сметаны с пониженной жирностью.
Вегетарианский вариант: обжарьте шампиньоны или вешенки вместо бекона — получится ароматная грибная "карбонара".
Для более насыщенного вкуса добавьте немного мускатного ореха или свежей зелени (петрушка, базилик).
Любители пикантного могут положить щепотку хлопьев чили или копчёную паприку.
