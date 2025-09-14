Пельмени, которые вы ещё не пробовали: неожиданный соус делает их шедевром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пельмени "Карбонара" — это необычное переосмысление классического блюда. Вместо привычной сметаны или бульона они подаются в соусе, который обычно используют для пасты. Нежные сливки, ароматный бекон, чеснок, пармезан и яичные желтки создают насыщенную и шелковистую основу, в которой пельмени становятся особенно вкусными.

Пельмени Карбонара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пельмени Карбонара

Ингредиенты (на 4 порции)

  • пельмени — 800 г

  • сырокопчёный бекон — 150 г

  • пармезан — 40 г

  • сливки 20% — 200 мл

  • куриные яйца — 2 шт.

  • чеснок — 4 зубчика

  • соль — 0,5 ч. л.

  • чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Подготовка

Почистите чеснок, натрите сыр, нарежьте бекон полосками. Подготовьте кастрюлю для варки пельменей, сковороду для соуса и миску для желтков.

Приготовление

Сначала вскипятите воду в кастрюле, слегка посолите её и отварите пельмени — примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Слейте воду, оставив 100 мл для соуса.

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте бекон до лёгкой золотистой корочки. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте ещё около минуты. Убавьте огонь, влейте сливки и прогрейте, пока соус не станет более густым и ароматным.

Отделите желтки, смешайте их с небольшой порцией соли и сохранённым отваром от пельменей. Перелейте смесь в сливочный соус, добавьте натёртый пармезан и перемешайте. Верните в сковороду пельмени и прогрейте их в соусе около минуты, не доводя до закипания.

Подача

Разложите пельмени по тарелкам, щедро посыпьте свежемолотым чёрным перцем и при желании украсьте зеленью. В качестве дополнения можно подать лёгкий овощной салат — он освежит блюдо и подчеркнёт насыщенность соуса.

Советы и вариации

  • Если нет бекона, используйте копчёную грудинку или даже ветчину — вкус будет чуть мягче.

  • Чтобы снизить калорийность, замените сливки на смесь молока и сметаны с пониженной жирностью.

  • Вегетарианский вариант: обжарьте шампиньоны или вешенки вместо бекона — получится ароматная грибная "карбонара".

  • Для более насыщенного вкуса добавьте немного мускатного ореха или свежей зелени (петрушка, базилик).

  • Любители пикантного могут положить щепотку хлопьев чили или копчёную паприку.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
