Пельмени, которые вы ещё не пробовали: неожиданный соус делает их шедевром

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени "Карбонара" — это необычное переосмысление классического блюда. Вместо привычной сметаны или бульона они подаются в соусе, который обычно используют для пасты. Нежные сливки, ароматный бекон, чеснок, пармезан и яичные желтки создают насыщенную и шелковистую основу, в которой пельмени становятся особенно вкусными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пельмени Карбонара

Ингредиенты (на 4 порции)

пельмени — 800 г

сырокопчёный бекон — 150 г

пармезан — 40 г

сливки 20% — 200 мл

куриные яйца — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

соль — 0,5 ч. л.

чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Подготовка

Почистите чеснок, натрите сыр, нарежьте бекон полосками. Подготовьте кастрюлю для варки пельменей, сковороду для соуса и миску для желтков.

Приготовление

Сначала вскипятите воду в кастрюле, слегка посолите её и отварите пельмени — примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Слейте воду, оставив 100 мл для соуса.

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте бекон до лёгкой золотистой корочки. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте ещё около минуты. Убавьте огонь, влейте сливки и прогрейте, пока соус не станет более густым и ароматным.

Отделите желтки, смешайте их с небольшой порцией соли и сохранённым отваром от пельменей. Перелейте смесь в сливочный соус, добавьте натёртый пармезан и перемешайте. Верните в сковороду пельмени и прогрейте их в соусе около минуты, не доводя до закипания.

Подача

Разложите пельмени по тарелкам, щедро посыпьте свежемолотым чёрным перцем и при желании украсьте зеленью. В качестве дополнения можно подать лёгкий овощной салат — он освежит блюдо и подчеркнёт насыщенность соуса.

Советы и вариации