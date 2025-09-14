Удивительно лёгкая выпечка: попробуете раз — и захотите делать её снова и снова

Печенье на кефире — отличный вариант быстрой домашней выпечки. Оно получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи, с лёгкой кислинкой во вкусе. Благодаря кефиру тесто становится пористым и воздушным без использования дрожжей, а работать с ним легко: масса хорошо раскатывается и не липнет к рукам.
пшеничная хлебопекарная мука — 325 г (2,5 стакана)
корица — 1 ч. л.
сахар — 4 ст. л. (100 г)
яйцо — 1 шт.
кефир — 120 мл
растительное масло — 4,5 ст. л.
разрыхлитель — 1 ч. л.
соль — щепотка
ванилин — щепотка
Для подачи: сахарная пудра и свежая мята по вкусу.
Кефир лучше заранее достать из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Муку просейте, чтобы тесто получилось более воздушным. Подготовьте формы-вырубки для печенья или обычный стакан.
Сначала в миске соедините сухие ингредиенты: муку, корицу, сахар, разрыхлитель, соль и ванилин. В другой ёмкости смешайте кефир, яйцо и растительное масло. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую, хорошо перемешивая после каждого добавления. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным, но не липким.
Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Вырежьте фигурки с помощью формочек или стакана и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12-15 минут. Важно не передержать: печенье не должно сильно подрумяниться, иначе оно станет жёстким.
Готовое печенье слегка остудите, присыпьте сахарной пудрой и украсьте листочками свежей мяты. Оно отлично подойдёт к чаю, кофе или стакану молока.
Если не любите корицу, замените её на какао или цедру апельсина — печенье получится с новым ароматом.
Для более интересной текстуры добавьте в тесто горсть изюма, кураги или рубленых орехов.
Хотите сделать печенье шоколадным? Добавьте в тесто пару столовых ложек какао-порошка.
Для детей можно украсить готовые фигурки растопленным шоколадом или глазурью.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.