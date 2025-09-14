Удивительно лёгкая выпечка: попробуете раз — и захотите делать её снова и снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Еда

Печенье на кефире — отличный вариант быстрой домашней выпечки. Оно получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи, с лёгкой кислинкой во вкусе. Благодаря кефиру тесто становится пористым и воздушным без использования дрожжей, а работать с ним легко: масса хорошо раскатывается и не липнет к рукам.

Печенье на кефире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Печенье на кефире

Ингредиенты (на 8 порций)

  • пшеничная хлебопекарная мука — 325 г (2,5 стакана)

  • корица — 1 ч. л.

  • сахар — 4 ст. л. (100 г)

  • яйцо — 1 шт.

  • кефир — 120 мл

  • растительное масло — 4,5 ст. л.

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • соль — щепотка

  • ванилин — щепотка

Для подачи: сахарная пудра и свежая мята по вкусу.

Подготовка

Кефир лучше заранее достать из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Муку просейте, чтобы тесто получилось более воздушным. Подготовьте формы-вырубки для печенья или обычный стакан.

Приготовление теста

Сначала в миске соедините сухие ингредиенты: муку, корицу, сахар, разрыхлитель, соль и ванилин. В другой ёмкости смешайте кефир, яйцо и растительное масло. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую, хорошо перемешивая после каждого добавления. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным, но не липким.

Формирование и выпечка

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Вырежьте фигурки с помощью формочек или стакана и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12-15 минут. Важно не передержать: печенье не должно сильно подрумяниться, иначе оно станет жёстким.

Подача

Готовое печенье слегка остудите, присыпьте сахарной пудрой и украсьте листочками свежей мяты. Оно отлично подойдёт к чаю, кофе или стакану молока.

Советы и вариации

  • Если не любите корицу, замените её на какао или цедру апельсина — печенье получится с новым ароматом.

  • Для более интересной текстуры добавьте в тесто горсть изюма, кураги или рубленых орехов.

  • Хотите сделать печенье шоколадным? Добавьте в тесто пару столовых ложек какао-порошка.

  • Для детей можно украсить готовые фигурки растопленным шоколадом или глазурью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
