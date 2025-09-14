Удивительно лёгкая выпечка: попробуете раз — и захотите делать её снова и снова

Печенье на кефире — отличный вариант быстрой домашней выпечки. Оно получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи, с лёгкой кислинкой во вкусе. Благодаря кефиру тесто становится пористым и воздушным без использования дрожжей, а работать с ним легко: масса хорошо раскатывается и не липнет к рукам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Печенье на кефире

Ингредиенты (на 8 порций)

пшеничная хлебопекарная мука — 325 г (2,5 стакана)

корица — 1 ч. л.

сахар — 4 ст. л. (100 г)

яйцо — 1 шт.

кефир — 120 мл

растительное масло — 4,5 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

ванилин — щепотка

Для подачи: сахарная пудра и свежая мята по вкусу.

Подготовка

Кефир лучше заранее достать из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Муку просейте, чтобы тесто получилось более воздушным. Подготовьте формы-вырубки для печенья или обычный стакан.

Приготовление теста

Сначала в миске соедините сухие ингредиенты: муку, корицу, сахар, разрыхлитель, соль и ванилин. В другой ёмкости смешайте кефир, яйцо и растительное масло. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую, хорошо перемешивая после каждого добавления. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным, но не липким.

Формирование и выпечка

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Вырежьте фигурки с помощью формочек или стакана и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12-15 минут. Важно не передержать: печенье не должно сильно подрумяниться, иначе оно станет жёстким.

Подача

Готовое печенье слегка остудите, присыпьте сахарной пудрой и украсьте листочками свежей мяты. Оно отлично подойдёт к чаю, кофе или стакану молока.

