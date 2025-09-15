Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великие мигранты и хранители леса: 10 зверей, без которых Канада не Канада
Сделка века? Ближайший соратник Трампа продал часть бизнеса за $120 миллионов
Страшная правда о гель-лаках: Погребняк предупредила об их угрозе для женского здоровья
Lexus вошёл в число фаворитов вторички: такие авто переживут годы без серьёзных проблем
Сытно, ароматно и без лишних хлопот: колбаски в беконе с румяным картофелем
Еда на бегу крадёт концентрацию: ловушка фастфуда, которую ощущаешь слишком поздно
Вот где деньги лежат: сколько платят этим работникам нефтегазовой отрасли
От клички зависит больше, чем вы думаете: как имя влияет на воспитание и дружбу с питомцем
Свекла с тёмным сердцем: как невидимый враг уничтожает урожай под носом у огородников

В скромном кабачке скрыт потенциал ресторанного блюда: всего один мясной ингредиент, и все ахнут

5:12
Еда

Когда приходит время сбора урожая, многие огородники сталкиваются с проблемой: кабачков на грядке столько, что хранить их просто негде. Этот овощ отличается удивительной урожайностью и при правильном уходе плодоносит до самых холодов. Чтобы не допустить перерастания плодов и не потерять часть урожая, кабачки стоит активно использовать в повседневном рационе и пускать в переработку для заготовок на зиму. Одним из интересных способов применения являются вкусные и сытные котлеты.

Котлеты из цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты из цуккини

Почему кабачки так ценят в кулинарии

Кабачок — один из самых универсальных овощей. Он обладает нейтральным вкусом, что позволяет сочетать его с самыми разными продуктами: мясом, картофелем, крупами и даже сладкими ингредиентами. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки кабачки идеально подходят для диетического питания.

В кулинарии кабачки используют в свежем, тушёном, запечённом и жареном виде. Их добавляют в салаты, супы, рагу, из них делают кабачковую икру, оладьи, запеканки. А в летний сезон такие блюда становятся настоящим спасением, ведь овощ легко усваивается и не перегружает желудок.

Полезные свойства кабачка

Кабачки ценят не только за вкус, но и за пользу. В их составе есть витамины группы В, а также С и РР. Присутствуют минералы: калий, магний, фосфор, железо. Употребление кабачков помогает нормализовать работу сердца и сосудов, улучшить пищеварение и вывести лишнюю жидкость из организма.

Для людей, следящих за фигурой, кабачок становится незаменимым продуктом. Он даёт ощущение сытости, при этом содержит минимум калорий. Кроме того, блюда из кабачков подходят детям, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезни.

Котлеты из кабачков с курицей

Существует множество рецептов котлет, где главным ингредиентом выступает кабачок. Один из самых удачных вариантов — сочетание овоща с куриной грудкой. Такое блюдо получается лёгким, но в то же время питательным.

Ингредиенты

Чтобы приготовить котлеты, потребуется:

  • кабачки — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • куриная грудка — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • свежий укроп;
  • соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Пошаговый процесс

  1. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка присолите и оставьте на десять минут. Это нужно для того, чтобы овощ пустил сок. Лишнюю жидкость обязательно слейте, иначе масса получится слишком жидкой.

  2. В кабачковую основу добавьте натёртые лук и картофель, вбейте яйца, всыпьте манку, посолите и поперчите. Перемешайте и оставьте на четверть часа, чтобы манка набухла.

  3. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Чеснок пропустите через пресс, а укроп мелко порубите.

  4. Все подготовленные ингредиенты соедините в миске, тщательно перемешайте.

  5. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте котлетную массу ложкой, как оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

В результате получаются нежные, ароматные и полезные котлеты, которые понравятся и взрослым, и детям.

Секреты удачных котлет

Чтобы блюдо получилось особенно вкусным, стоит учитывать несколько нюансов:

  • если кабачки молодые, их можно использовать вместе с кожицей; у зрелых лучше снять кожуру и удалить крупные семена;
  • для большей пышности в массу можно добавить немного муки или панировочных сухарей;
  • при желании часть куриного филе заменяют фаршем, но именно нарезанное мясо делает котлеты более сочными;
  • готовые изделия можно не только жарить, но и запекать в духовке — так получится более диетический вариант.

Что подать к столу

Котлеты из кабачков и курицы хороши как в горячем, так и в холодном виде. Их можно подать с картофельным пюре, кашей или лёгким овощным салатом. Отличным дополнением станут сметанный соус или домашний кетчуп.

Такое блюдо прекрасно подойдёт для семейного ужина или обеда. Котлеты можно взять с собой на работу или в дорогу, так как они легко переносят транспортировку.

Кабачок — овощ, который действительно способен спасти в сезон урожая. Его можно использовать десятками способов, и котлеты с курицей — один из самых удачных. Они вкусные, питательные, готовятся без лишних хлопот и помогают разнообразить меню. Включив такие блюда в рацион, вы не только решите проблему избыточного урожая, но и получите вкусный источник витаминов и минералов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Вот где деньги лежат: сколько платят этим работникам нефтегазовой отрасли
От клички зависит больше, чем вы думаете: как имя влияет на воспитание и дружбу с питомцем
Школа и вуз диктуют ритм: маленькие секреты, чтобы выглядеть ухоженной, не жертвуя завтраком и временем
Свекла с тёмным сердцем: как невидимый враг уничтожает урожай под носом у огородников
Фитнес-бомба: лучшие упражнения для ягодиц, если у вас больные колени
Бабушкин секрет чистых окон: 4 копеечных средства, которые творят чудеса
Xiaomi взлетела на 10-е место: эти продажи позволили компании сократить отрыв от Chery
Это колхоз: Сергей Зверев рассказал о главных антитрендах моды и стиля
Закупки рухнули на 64%: как на Ставрополье пытаются вернуть технику в поля
Их считали провалом, а они снова на подиуме: эти брюки становятся базой осеннего гардероба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.