Русский суперфуд, который поставил в тупик всю Европу: почему там с недоумением смотрят на гречку

4:52
Еда

Гречка для жителей России, Украины и Беларуси давно стала привычной частью рациона. Многие вспоминают её как еду из детства, связывают с домашним уютом и простыми, но питательными блюдами. Однако стоит упомянуть гречневую кашу в беседе с жителями США или Западной Европы, как можно встретить недоумение: там эта крупа не просто непопулярна, а зачастую вообще неизвестна. Почему же на постсоветском пространстве гречка стала одним из главных продуктов, а на Западе о ней практически не слышали?

Гречка с олениной и брусничным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гречка с олениной и брусничным соусом

Исторические и климатические причины популярности гречки

Главная причина того, что гречка прочно закрепилась в кухне восточноевропейских стран, — особенности земледелия. Большая часть России и соседних государств расположена в зоне рискованного земледелия. Здесь климат суровый, а урожайность многих культур нестабильна.

Гречиха же в таких условиях показывает себя достойно: она хорошо переносит перепады погоды и способна давать урожай там, где другие злаки погибают. Это сделало её незаменимой культурой для крестьянских хозяйств.

К тому же гречка выгодна в сельскохозяйственном плане. Она не истощает почву, а значит, её можно выращивать год за годом без дорогостоящего восстановления плодородия. Собранное зерно отличается хорошей лежкостью и может храниться длительное время без потери качества. Для жителей регионов с долгой зимой это было настоящим спасением: всегда можно было заготовить запасы на холодный сезон.

Почему гречка не прижилась на Западе

В США и странах Западной Европы картина сложилась иначе. Там гречиха никогда не была урожайной культурой. На тех же землях гораздо выгоднее было выращивать пшеницу, рожь или ячмень — они давали больше зерна и приносили фермерам большую прибыль.

Из-за низкой рентабельности от массового выращивания гречки отказались. А раз её не производили в больших объёмах, она просто не попадала на столы обычных жителей. Сработал простой принцип: нет предложения — нет спроса. Новые поколения вырастали, даже не зная о существовании гречки.

Со временем это закрепилось на культурном уровне: в то время как в России и соседних странах гречка стала "вторым хлебом", на Западе она осталась практически неизвестной.

Как воспринимают гречку за границей

Интересно, что гречку на Западе знают, но используют совсем иначе. Чаще всего её перемалывают в муку, из которой делают блины, печенье или лапшу. Яркий пример — японская соба, которая готовится именно из гречневой муки.

Однако сама по себе каша из цельной крупы для западной кухни не характерна. Там доминируют блюда из овсянки, риса или кукурузной крупы.

Тем не менее в последние годы гречка стала появляться на полках магазинов в США и Европе благодаря растущему интересу к здоровому питанию. Она не содержит глютена, богата белком и полезна для людей, следящих за рационом. Но пока её сложно назвать массовым продуктом — чаще всего её можно встретить лишь в специализированных отделах или этнических магазинах.

Кулинарные традиции и привычки

Кулинарные предпочтения формируются веками. Для жителей России, Украины и Беларуси гречка стала символом доступной и питательной пищи, которую можно приготовить разными способами: как гарнир, самостоятельное блюдо или даже как основу для котлет и запеканок.

На Западе же подобная традиция так и не сформировалась. Там привычнее блюда из пшеницы, кукурузы и овсянки. В результате гречка воспринимается скорее как "экзотика" — что-то необычное, что можно попробовать ради интереса, но не включать в ежедневный рацион.

Популярность гречки в Восточной Европе объясняется историческими и климатическими факторами: она давала стабильные урожаи в сложных условиях, не требовала особых затрат и позволяла людям выживать в суровых климатических зонах. На Западе же фермеры сделали ставку на более прибыльные и урожайные культуры, и гречка постепенно оказалась за пределами их традиционной кухни.

Сегодня ситуация немного меняется: благодаря моде на здоровое питание гречка получает шанс стать востребованной и на Западе. Но пока для большинства европейцев и американцев это остаётся продуктом "на любителя", в то время как для россиян, белорусов и украинцев гречка давно стала неотъемлемой частью повседневной еды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
