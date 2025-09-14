Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек

Устали от сложных рецептов с множеством этапов? Этот вариант медовика — настоящая находка для тех, кто ценит вкуснейшие десерты без долгой возни. Здесь не нужно раскатывать тонкие коржи и ждать часами: всё максимально просто, а результат — нежный, пропитанный и по-настоящему домашний торт, который никого не оставит равнодушным.

Торт

Ингредиенты (для формы ~22 см):

Для теста:

Сливочное масло — 150 г (размягченное)

Яйца — 2 шт. (комнатной температуры)

Сахар — 200 г

Мука — 320 г (примерно 2,5 стакана, + немного для подпыления)

Мед — 2 ст. л. (жидкого, если мед засахарился — растопите на водяной бане)

Сода — 1 ч. л. (не гасить!)

Для крема:

Сметана — 400 г (чем жирнее, тем гуще крем, идеально от 20%)

Сахарная пудра — 2-3 ст. л. (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовка теста:

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите два противня пергаментной бумагой. В большой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до легкой пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого до однородности. Введите мед и соду, тщательно перемешайте. Частями подсыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Оно должно легко собираться в ком.

2. Выпечка коржей:

Совет: Разделите тесто на две равные части. Это упростит раскатку. На припыленном мукой пергаменте пальцами или скалкой равномерно распределите половину теста в круг толщиной около 5-7 мм. Старайтесь, чтобы края были не слишком тонкими. Выпекайте каждый корж по 12-15 минут до приятного золотисто-медового оттенка. Важно: Не пересушите! Коржи будут мягкими и пластичными. Повторите то же самое со второй половиной теста.

3. Формирование коржей:

Горячие пласты очень легко резать. Сразу же, пока они не остыли, аккуратно разделите каждый на 3-4 ровные части (квадраты, треугольники или просто порвите на кусочки). Дайте им полностью остыть.

4. Приготовление крема:

Сметану и сахарную пудру взбейте венчиком до полного растворения сахара и легкой воздушности. Не переусердствуйте, чтобы крем не расслоился.

5. Сборка торта:

Обрезки от коржей не выбрасывайте! Измельчите их в крошку с помощью блендера или скалки. Промажьте каждый корж и его бока сметанным кремом и сложите стопкой. Секрет пропитки: Густо обмажьте кремом весь торт сверху и по бокам. Щедро посыпьте всю поверхность торта крошкой, слегка придавите ее руками, чтобы она приклеилась. Уберите торт в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на всю ночь. Это обязательный этап, чтобы коржи пропитались, стали нежными, а крем стабилизировался.

Полезные советы и хитрости

Идеальная текстура: Если боитесь пересушить коржи, можете накрыть их сверху вторым листом пергамента и придавить другим противнем. Это не даст им подняться и сохранит плоскую форму.

Если боитесь пересушить коржи, можете накрыть их сверху вторым листом пергамента и придавить другим противнем. Это не даст им подняться и сохранит плоскую форму. Аромат: Для более глубокого вкуса в тесто можно добавить щепотку соли и ванильный экстракт. В крем отлично подойдет цедра лимона или апельсина.

Вариация с кремом: Чтобы крем был более устойчивым и не растекался, можно:

Взять очень жирную сметану (от 25%) и предварительно откинуть ее на марлю на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.

Добавить 1-2 ст. л. густых сливок 33%.

Ввести в крем 100-150 г размягченного сливочного масла, взбивая его с пудрой, а затем постепенно добавляя сметану.

Подача: Перед подачей дайте торту постоять при комнатной температуре 15-20 минут — его вкус раскроется еще ярче.

Приятного аппетита! Этот простой медовик станет вашим коронным рецептом, который всегда выручит и порадует любимых сладким вкусом детства.