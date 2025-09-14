Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Устали от сложных рецептов с множеством этапов? Этот вариант медовика — настоящая находка для тех, кто ценит вкуснейшие десерты без долгой возни. Здесь не нужно раскатывать тонкие коржи и ждать часами: всё максимально просто, а результат — нежный, пропитанный и по-настоящему домашний торт, который никого не оставит равнодушным.

Торт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Ингредиенты (для формы ~22 см):

Для теста:

  • Сливочное масло — 150 г (размягченное)
  • Яйца — 2 шт. (комнатной температуры)
  • Сахар — 200 г
  • Мука — 320 г (примерно 2,5 стакана, + немного для подпыления)
  • Мед — 2 ст. л. (жидкого, если мед засахарился — растопите на водяной бане)
  • Сода — 1 ч. л. (не гасить!)

Для крема:

  • Сметана — 400 г (чем жирнее, тем гуще крем, идеально от 20%)
  • Сахарная пудра — 2-3 ст. л. (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовка теста:

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Застелите два противня пергаментной бумагой.
  2. В большой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до легкой пышности.
  3. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого до однородности.
  4. Введите мед и соду, тщательно перемешайте.
  5. Частями подсыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Оно должно легко собираться в ком.

2. Выпечка коржей:

  1. Совет: Разделите тесто на две равные части. Это упростит раскатку.
  2. На припыленном мукой пергаменте пальцами или скалкой равномерно распределите половину теста в круг толщиной около 5-7 мм. Старайтесь, чтобы края были не слишком тонкими.
  3. Выпекайте каждый корж по 12-15 минут до приятного золотисто-медового оттенка.
  4. Важно: Не пересушите! Коржи будут мягкими и пластичными. Повторите то же самое со второй половиной теста.

3. Формирование коржей:

Горячие пласты очень легко резать. Сразу же, пока они не остыли, аккуратно разделите каждый на 3-4 ровные части (квадраты, треугольники или просто порвите на кусочки). Дайте им полностью остыть.

4. Приготовление крема:

Сметану и сахарную пудру взбейте венчиком до полного растворения сахара и легкой воздушности. Не переусердствуйте, чтобы крем не расслоился.

5. Сборка торта:

  1. Обрезки от коржей не выбрасывайте! Измельчите их в крошку с помощью блендера или скалки.
  2. Промажьте каждый корж и его бока сметанным кремом и сложите стопкой.
  3. Секрет пропитки: Густо обмажьте кремом весь торт сверху и по бокам.
  4. Щедро посыпьте всю поверхность торта крошкой, слегка придавите ее руками, чтобы она приклеилась.
  5. Уберите торт в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на всю ночь. Это обязательный этап, чтобы коржи пропитались, стали нежными, а крем стабилизировался.

Полезные советы и хитрости

  • Идеальная текстура: Если боитесь пересушить коржи, можете накрыть их сверху вторым листом пергамента и придавить другим противнем. Это не даст им подняться и сохранит плоскую форму.
  • Аромат: Для более глубокого вкуса в тесто можно добавить щепотку соли и ванильный экстракт. В крем отлично подойдет цедра лимона или апельсина.

Вариация с кремом: Чтобы крем был более устойчивым и не растекался, можно:

  • Взять очень жирную сметану (от 25%) и предварительно откинуть ее на марлю на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.
  • Добавить 1-2 ст. л. густых сливок 33%.
  • Ввести в крем 100-150 г размягченного сливочного масла, взбивая его с пудрой, а затем постепенно добавляя сметану.

Подача: Перед подачей дайте торту постоять при комнатной температуре 15-20 минут — его вкус раскроется еще ярче.

Приятного аппетита! Этот простой медовик станет вашим коронным рецептом, который всегда выручит и порадует любимых сладким вкусом детства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
