Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек

Устали от сложных рецептов с множеством этапов? Этот вариант медовика — настоящая находка для тех, кто ценит вкуснейшие десерты без долгой возни. Здесь не нужно раскатывать тонкие коржи и ждать часами: всё максимально просто, а результат — нежный, пропитанный и по-настоящему домашний торт, который никого не оставит равнодушным.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт
Ингредиенты (для формы ~22 см):
Для теста:
Сливочное масло — 150 г (размягченное)
Яйца — 2 шт. (комнатной температуры)
Сахар — 200 г
Мука — 320 г (примерно 2,5 стакана, + немного для подпыления)
Мед — 2 ст. л. (жидкого, если мед засахарился — растопите на водяной бане)
Сода — 1 ч. л. (не гасить!)
Для крема:
Сметана — 400 г (чем жирнее, тем гуще крем, идеально от 20%)
Сахарная пудра — 2-3 ст. л. (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Подготовка теста:
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите два противня пергаментной бумагой.
В большой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до легкой пышности.
Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого до однородности.
Введите мед и соду, тщательно перемешайте.
Частями подсыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Оно должно легко собираться в ком.
2. Выпечка коржей:
Совет: Разделите тесто на две равные части. Это упростит раскатку.
На припыленном мукой пергаменте пальцами или скалкой равномерно распределите половину теста в круг толщиной около 5-7 мм. Старайтесь, чтобы края были не слишком тонкими.
Выпекайте каждый корж по 12-15 минут до приятного золотисто-медового оттенка.
Важно: Не пересушите! Коржи будут мягкими и пластичными. Повторите то же самое со второй половиной теста.
3. Формирование коржей:
Горячие пласты очень легко резать. Сразу же, пока они не остыли, аккуратно разделите каждый на 3-4 ровные части (квадраты, треугольники или просто порвите на кусочки). Дайте им полностью остыть.
4. Приготовление крема:
Сметану и сахарную пудру взбейте венчиком до полного растворения сахара и легкой воздушности. Не переусердствуйте, чтобы крем не расслоился.
5. Сборка торта:
Обрезки от коржей не выбрасывайте! Измельчите их в крошку с помощью блендера или скалки.
Промажьте каждый корж и его бока сметанным кремом и сложите стопкой.
Секрет пропитки: Густо обмажьте кремом весь торт сверху и по бокам.
Щедро посыпьте всю поверхность торта крошкой, слегка придавите ее руками, чтобы она приклеилась.
Уберите торт в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на всю ночь. Это обязательный этап, чтобы коржи пропитались, стали нежными, а крем стабилизировался.
Полезные советы и хитрости
Идеальная текстура: Если боитесь пересушить коржи, можете накрыть их сверху вторым листом пергамента и придавить другим противнем. Это не даст им подняться и сохранит плоскую форму.
Аромат: Для более глубокого вкуса в тесто можно добавить щепотку соли и ванильный экстракт. В крем отлично подойдет цедра лимона или апельсина.
Вариация с кремом: Чтобы крем был более устойчивым и не растекался, можно:
Взять очень жирную сметану (от 25%) и предварительно откинуть ее на марлю на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.
Добавить 1-2 ст. л. густых сливок 33%.
Ввести в крем 100-150 г размягченного сливочного масла, взбивая его с пудрой, а затем постепенно добавляя сметану.
Подача: Перед подачей дайте торту постоять при комнатной температуре 15-20 минут — его вкус раскроется еще ярче.
Приятного аппетита! Этот простой медовик станет вашим коронным рецептом, который всегда выручит и порадует любимых сладким вкусом детства.