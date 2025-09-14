Не дайте себя обмануть: обратите внимание на 5 признаков, которые выдадут несвежую рыбу

5:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор свежей рыбы — это гарантия не только вкусного блюда, но и вашей безопасности. Употребление несвежей рыбы может привести к серьезным отравлениям. Эксперты в области пищевой безопасности и шеф-повара выделяют ряд ключевых признаков, которые безошибочно укажут на качество продукта. Вот на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба и чешуя на доске

1. Глаза: главный индикатор свежести

Это самый надежный и простой способ оценки. Глаза рыбы многое расскажут о ее истории.

Свежая рыба: Глаза должны быть ясными, прозрачными, блестящими и выпуклыми (как бы "навыкате"). Они выглядят живыми и наполненными.

Глаза должны быть ясными, прозрачными, блестящими и выпуклыми (как бы "навыкате"). Они выглядят живыми и наполненными. Несвежая рыба: Глаза становятся мутными, серыми, белесыми или непрозрачными, часто впалыми и сморщенными. Помутнение роговицы — это результат деятельности бактерий, ферментативного распада и обезвоживания, которое начинается сразу после вылова.

Почему это важно: Появление в продаже рыбы с мутными глазами говорит о нарушении условий хранения и может указывать на несоблюдение санитарных норм в магазине или на кухне ресторана, пишет alfavita.gr.

2. Жабры: проверяем цвет и запах

Жабры — это "легкие" рыбы, и их состояние — второй по важности признак.

Свежая рыба: Жабры должны быть ярко- или светло-красными, розоватыми, влажными и блестящими. Они имеют чистый, свежий морской запах.

Жабры должны быть ярко- или светло-красными, розоватыми, влажными и блестящими. Они имеют чистый, свежий морской запах. Несвежая рыба: Цвет жабр тускнеет до серого, коричневого, темно-бордового или зеленоватого оттенка. Они становятся слизистыми, липкими и издают резкий, неприятный запах (кислый, аммиачный).

Полезный совет: Всегда приподнимайте жаберную крышку. Нестесняйтесь этого делать — вашему здоровью важнее, чем смущение продавца.

3. Текстура мяса: тест на упругость

Тактильный тест — один из самых простых и эффективных.

Свежая рыба: Плотная и упругая текстура. При нажатии пальцем на тушку вмятина должна сразу же восстанавливаться, не оставляя следа. Кожа влажная, но не липкая, чешуя плотно прилегает и блестит.

Плотная и упругая текстура. При нажатии пальцем на тушку вмятина должна сразу же восстанавливаться, не оставляя следа. Кожа влажная, но не липкая, чешуя плотно прилегает и блестит. Несвежая рыба: Мякоть дряблая и рыхлая. После нажатия ямочка остается. На поверхности может выступать мутная слизь.

4. Запах: самый очевидный сигнал

Обоняние — мощный инструмент, которым нельзя пренебрегать.

Свежая рыба: Пахнет чистым, свежим, океаническим или речным бризом. Допускается легкий нейтральный запах.

Пахнет чистым, свежим, океаническим или речным бризом. Допускается легкий нейтральный запах. Несвежая рыба: Издает резкий, неприятный, кислый или ярко выраженный аммиачный запах. Этот запах — результат распада белков и образования азотистых соединений (таких, как аммиак). Такую рыбу употреблять в пищу категорически нельзя.

5. Внешний вид кожи и чешуи

Свежая рыба: Кожа блестящая, с ярким, естественным окрасом. Чешуя плотно сидит и сложно отделяется.

Кожа блестящая, с ярким, естественным окрасом. Чешуя плотно сидит и сложно отделяется. Несвежая рыба: Кожа тусклая, покрытая обильной желтоватой или мутной слизью, с повреждениями, кровоподтеками и следами неправильного обращения. Чешуя легко осыпается.

Полезные советы при покупке и хранении рыбы

Покупайте в последнюю очередь. Добавляйте рыбу в корзину в самом конце похода по магазину, чтобы минимизировать время ее нахождения без холода. Используйте сумку-холодильник. Если дорога домой занимает больше 20 минут, обязательно используйте термопакет. Правило "первым куплен — первым съеден". Старайтесь приготовить рыбу в день покупки. Максимальный срок хранения в холодильнике (при t 0…+2 °C) — 1-2 дня. Доверяйте проверенным продавцам. Покупайте рыбу в специализированных рыбных магазинах или крупных сетях, где строго следят за условиями хранения и оборачиваемостью товара. Осторожно с филе. Выбирая филе, ориентируйтесь в первую очередь на запах и текстуру. Оно должно быть влажным, но не водянистым, с ровным, не рваным срезом. Замороженная рыба. Если покупаете замороженный продукт, убедитесь, что нет большого количества снега и льда в упаковке (признак повторной заморозки). Тушка должна быть правильной формы, без желтых пятен (признак окисления жира).

Заключение от экспертов: Если у вас возникли хотя бы малейшие сомнения в свежести рыбы по одному из этих признаков, не рискуйте и откажитесь от покупки. Лучше перестраховаться, чем столкнуться с тяжелым пищевым отравлением. Свежая рыба — это всегда чистый морской аромат, яркие жабры, ясные глаза и упругая текстура.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

