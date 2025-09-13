Почему все просят рецепт? Добавьте в картофельно-мясные котлеты всего 2 ложки этого — съедаются моментально

4:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о нежных, тающих во рту котлетах, которые готовятся быстро и просто? Этот рецепт станет вашим секретным оружием! Сочетание фарша и картофеля гарантирует сочность, а несколько профессиональных хитростей помогут добиться идеального результата с первой же попытки. Справится действительно даже начинающий кулинар!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картофельное пюре с котлетами

Ингредиенты (на 4-5 порций):

Фарш (свино-говяжий или куриный) — 500 г

Картофель — 2 средние шт. (около 200-250 г)

Репчатый лук — 1 крупная шт.

Чеснок — 3 зубчика

Багет или белый хлеб (мякиш) — 2-3 ломтика

Сметана — 2 ст. л. (для сочности)

Соль — 1 ч. л. (или по вкусу)

Специи — молотый черный перец, паприка, щепотка мускатного ореха (по вкусу)

Масло (сливочное и растительное) — для жарки

Пошаговый способ приготовления

Подготовьте хлеб. Залейте ломтики багета небольшим количеством молока или воды для размягчения. Через 5-10 минут отожмите жидкость. Натрите картофель. Очищенный картофель натрите на мелкой терке. Важный совет! После натирания слегка отожмите излишки картофельного сока руками, чтобы тесто не было слишком водянистым. Измельчите лук и чеснок. Лук нарежьте как можно мельче или натрите на терке. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Это позволит аромату равномерно распределиться. Соберите фарш. В большую миску выложите фарш, отжатый картофель, размоченный и отжатый хлеб, лук, чеснок и сметану. Замесите котлетную массу. Тщательно вымешайте все ингредиенты руками до однородности. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Еще раз хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты. Руки слегка смочите водой — так фарш не будет липнуть. Сформируйте котлеты средней толщины (около 1,5-2 см). Пожарить до золотистой корочки. Разогрейте на сковороде смесь растительного и небольшого кусочка сливочного масла (оно даст потрясающий аромат). Обжаривайте котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой. Это сделает их румяными снаружи и полностью пропаренными внутри.

Полезные советы для идеальных котлет

Секрет сочности: Сметана — ваш главный союзник. Она не только добавляет влаги, но и делает текстуру нежнее. Вместо сметаны можно добавить 2-3 ст. л. натурального йогурта или жирных сливок.

Сметана — ваш главный союзник. Она не только добавляет влаги, но и делает текстуру нежнее. Вместо сметаны можно добавить 2-3 ст. л. натурального йогурта или жирных сливок. Как избежать жесткости: Не переусердствуйте с вымешиванием! Как только ингредиенты соединились — остановитесь. Активное и долгое вымешивание делает фарш плотным и тягучим.

Не переусердствуйте с вымешиванием! Как только ингредиенты соединились — остановитесь. Активное и долгое вымешивание делает фарш плотным и тягучим. Проверка на соль: Перед лепкой всех котлет пожарьте маленькую тестовую лепешку. Так вы сможете попробовать и скорректировать количество соли и специй в основном фарше.

Перед лепкой всех котлет пожарьте маленькую тестовую лепешку. Так вы сможете попробовать и скорректировать количество соли и специй в основном фарше. Для диетического варианта: Вместо жарки на сковороде приготовьте котлеты в духовке. Застелите противень пергаментом, выложите котлеты и запекайте при 180°C 20-25 минут, перевернув их один раз в середине запекания.

Вместо жарки на сковороде приготовьте котлеты в духовке. Застелите противень пергаментом, выложите котлеты и запекайте при 180°C 20-25 минут, перевернув их один раз в середине запекания. Дайте отдохнуть: После приготовления дайте котлетам постоять 5 минут под крышкой или на теплой тарелке — так они станут еще сочнее.

Подача: Подавайте котлеты с картофельным пюре, гречневой кашей или свежим овощным салатом. Идеально подходит сметанный или грибной соус.

Приятного аппетита! Эти котлеты непременно станут частым гостем на вашем столе благодаря простоте и восхитительному результату.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

