Почему все просят рецепт? Добавьте в картофельно-мясные котлеты всего 2 ложки этого — съедаются моментально

4:01
Еда

Мечтаете о нежных, тающих во рту котлетах, которые готовятся быстро и просто? Этот рецепт станет вашим секретным оружием! Сочетание фарша и картофеля гарантирует сочность, а несколько профессиональных хитростей помогут добиться идеального результата с первой же попытки. Справится действительно даже начинающий кулинар!

Картофельное пюре с котлетами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельное пюре с котлетами

Ингредиенты (на 4-5 порций):

  • Фарш (свино-говяжий или куриный) — 500 г
  • Картофель — 2 средние шт. (около 200-250 г)
  • Репчатый лук — 1 крупная шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Багет или белый хлеб (мякиш) — 2-3 ломтика
  • Сметана — 2 ст. л. (для сочности)
  • Соль — 1 ч. л. (или по вкусу)
  • Специи — молотый черный перец, паприка, щепотка мускатного ореха (по вкусу)
  • Масло (сливочное и растительное) — для жарки

Пошаговый способ приготовления

  1. Подготовьте хлеб. Залейте ломтики багета небольшим количеством молока или воды для размягчения. Через 5-10 минут отожмите жидкость.
  2. Натрите картофель. Очищенный картофель натрите на мелкой терке. Важный совет! После натирания слегка отожмите излишки картофельного сока руками, чтобы тесто не было слишком водянистым.
  3. Измельчите лук и чеснок. Лук нарежьте как можно мельче или натрите на терке. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Это позволит аромату равномерно распределиться.
  4. Соберите фарш. В большую миску выложите фарш, отжатый картофель, размоченный и отжатый хлеб, лук, чеснок и сметану.
  5. Замесите котлетную массу. Тщательно вымешайте все ингредиенты руками до однородности. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Еще раз хорошо перемешайте.
  6. Сформируйте котлеты. Руки слегка смочите водой — так фарш не будет липнуть. Сформируйте котлеты средней толщины (около 1,5-2 см).
  7. Пожарить до золотистой корочки. Разогрейте на сковороде смесь растительного и небольшого кусочка сливочного масла (оно даст потрясающий аромат). Обжаривайте котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой. Это сделает их румяными снаружи и полностью пропаренными внутри.

Полезные советы для идеальных котлет

  • Секрет сочности: Сметана — ваш главный союзник. Она не только добавляет влаги, но и делает текстуру нежнее. Вместо сметаны можно добавить 2-3 ст. л. натурального йогурта или жирных сливок.
  • Как избежать жесткости: Не переусердствуйте с вымешиванием! Как только ингредиенты соединились — остановитесь. Активное и долгое вымешивание делает фарш плотным и тягучим.
  • Проверка на соль: Перед лепкой всех котлет пожарьте маленькую тестовую лепешку. Так вы сможете попробовать и скорректировать количество соли и специй в основном фарше.
  • Для диетического варианта: Вместо жарки на сковороде приготовьте котлеты в духовке. Застелите противень пергаментом, выложите котлеты и запекайте при 180°C 20-25 минут, перевернув их один раз в середине запекания.
  • Дайте отдохнуть: После приготовления дайте котлетам постоять 5 минут под крышкой или на теплой тарелке — так они станут еще сочнее.

Подача: Подавайте котлеты с картофельным пюре, гречневой кашей или свежим овощным салатом. Идеально подходит сметанный или грибной соус.

Приятного аппетита! Эти котлеты непременно станут частым гостем на вашем столе благодаря простоте и восхитительному результату.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
