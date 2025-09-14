Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Печенье с матчей — это необычный десерт, в котором классическая европейская выпечка соединяется с японской чайной традицией. Рассыпчатое и хрупкое, оно отличается лёгким травянистым вкусом и красивым зелёным оттенком. Такой вариант подойдёт как для уютного чаепития, так и для праздничного стола, где обязательно привлечёт внимание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Печенье с матчей

Ингредиенты (на 14 печений)

  • пшеничная хлебопекарная мука — 260 г (2 стакана)

  • соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

  • порошок матчи — 1 ч. л. (3 г)

  • сливочное масло — 230 г

  • сахар — 90 г (0,5 стакана)

  • яйца — 2 шт.

  • молоко — 2 ст. л.

  • ванильная эссенция — 1 капля (или щепотка ванилина)

Подготовка

Заранее достаньте масло, чтобы оно стало мягким. Подготовьте миски для смешивания, миксер, кондитерский мешок с насадкой и застеленный пергаментом противень. Освободите место в холодильнике: заготовки нужно будет охлаждать перед выпечкой.

Приготовление теста

Для начала просейте муку вместе с солью и порошком матчи — так тесто будет более воздушным, без лишних комков. В отдельной ёмкости взбейте размягчённое масло, после чего добавьте сахар и продолжайте взбивать до лёгкой, кремовой консистенции. Масса должна заметно посветлеть.

В другой миске соедините желтки, молоко и каплю ванильной эссенции, перемешайте венчиком. Влейте получившуюся смесь к маслу с сахаром и тщательно перемешайте до однородности. В завершение аккуратно добавьте сухие ингредиенты и вымесите тесто, пока оно не станет гладким и пластичным.

Формирование печенья

Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите на противень круглые заготовки диаметром около 10-12 см. Оставьте их в холодильнике на один час — это поможет сохранить форму при выпечке.

Выпечка

Разогрейте духовку до 170 °C и выпекайте печенье около 10–12 минут. Края должны слегка зарумяниться, но середина останется нежной. Не снимайте печенье с противня сразу: дайте ему полностью остыть, чтобы структура стала хрупкой и рассыпчатой.

Подача и вариации

Готовое печенье можно переложить на красивую тарелку и подать с чашкой чая или кофе. Особенно хорошо оно сочетается с зелёным чаем или молочными напитками. Для украшения печенье посыпают сахарной пудрой или небольшим количеством порошка матчи, чтобы подчеркнуть его яркий цвет.

Если хочется поэкспериментировать, можно добавить в тесто рубленые орехи, кусочки белого шоколада или лимонную цедру. Такие дополнения сделают вкус более сложным и интересным.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
