Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню

Сельдерей долгое время оставался в тени других овощей — его скромный внешний вид и специфический вкус не делали его фаворитом на кухне. Однако сегодня он снова обретает популярность, и не только среди сторонников здорового питания. Этот овощ скрывает в себе целый мир пользы, легенд и любопытных фактов, а его применение в кулинарии гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.
Черешковый сельдерей содержит всего 6 калорий на побег, при этом богат витаминами С, А, Е, К и группы В, а также кальцием, бором и аминокислотами. Благодаря такому составу он помогает:
укреплять сердечно-сосудистую систему;
нормализовать водно-солевой обмен;
снимать воспалительные процессы;
поддерживать иммунитет.
Кроме того, сельдерей отличается длительным сроком хранения: корни легко пролежат в подполе всю зиму, а черешки сохраняют свежесть несколько недель в холодильнике.
У этого растения богатое прошлое. Ещё в древности его использовали и как пищу, и как лекарство, и даже как магический атрибут.
В произведениях Гомера описано, как коней мирмидонцев кормили черешковым сельдереем.
В Древней Греции сельдерей считали афродизиаком: он содержит андростерон — феромон, привлекающий женщин.
В Египте листья сельдерея вплетали в погребальные венки.
В Риме атлетов награждали венками не только из лавра, но и из сельдерея.
В Индии растение символизировало жизненные силы и использовалось для "очищения чакр".
Любопытно, что в Европе в XVII веке сельдерей считался пищей бедняков, из него готовили простые супы и рагу. Со временем гурманы оценили его аромат, и он перекочевал на столы аристократии, а затем — в Новый Свет вместе с первыми колонистами.
Сельдерей с древности считался магическим растением. Его семена использовали для ритуалов очищения и избавления от страхов. В средневековой Европе из листьев и корней готовили средства от кашля, грудной жабы и похмелья. А в Китае сельдерей до сих пор применяют для восстановления организма после алкогольных излишеств.
Этот овощ прекрасно сочетается с самыми разными продуктами.
Супы: аромат сельдерея раскрывается особенно ярко в супах-пюре и овощных бульонах. Чтобы убрать волокнистость, отваренные стебли часто удаляют, оставляя только бульон.
Салаты: нарезанные черешки добавляют в салаты, например в постный вариант оливье с тофу или в салат из корневого сельдерея с грушей.
Гарниры: листовой и корневой сельдерей отлично сочетается с картофельным пюре, кашами и рисом, придавая блюдам пряные нотки.
Закуски: известное блюдо "муравьи на бревнышке" готовят так: стебли смазывают ореховым маслом и посыпают цукатами — выглядит эффектно и необычно на вкус.
|Плюсы
|Минусы
|Низкокалорийный продукт
|Специфический вкус нравится не всем
|Богат витаминами и минералами
|Может вызывать аллергию
|Длительный срок хранения
|Волокнистая структура не всем по вкусу
|Универсален в кулинарии
|При заболеваниях ЖКТ требует осторожности
|Характеристика
|Черешковый
|Корневой
|Вкус
|Свежий, пряный
|Более насыщенный, сладковатый
|Калорийность
|Очень низкая
|Немного выше
|Применение
|Салаты, супы, закуски
|Супы, гарниры, рагу
|Хранение
|Несколько недель в холодильнике
|До зимы в подвале
Выбирайте стебли ярко-зелёного цвета без жёлтых пятен.
Перед готовкой срезайте кончики, чтобы обновить срез.
Для супа используйте целые стебли, а потом удаляйте их, оставив аромат.
В салатах лучше сочетать сельдерей с фруктами (яблоко, груша) — так вкус становится мягче.
Для хранения в холодильнике оборачивайте стебли во влажную ткань.
Миф: сельдерей помогает сжигать больше калорий, чем содержит.
Правда: это преувеличение. Калорий у него действительно мало, но "отрицательной калорийности" не существует.
Миф: сельдерей — только гарнир.
Правда: из него делают и супы, и салаты, и даже закуски к праздничному столу.
Миф: он полезен всем без исключения.
Правда: при аллергиях или проблемах с ЖКТ употреблять сельдерей нужно с осторожностью.
Есть только сырые стебли → быстро надоедает → пробовать сельдерей в супах и запеканках.
Хранить без упаковки → вялость через пару дней → заворачивать во влажное полотенце.
Добавлять слишком много в блюда → перебивает вкус → сочетать с мягкими продуктами (картофель, яблоки, сливки).
А что если сделать сельдерей основой здорового рациона? Его можно добавлять в смузи, использовать как основу для лёгких перекусов и даже заменять им часть картофеля в пюре. Такой подход сделает меню полезнее без лишних жертв.
В Древнем Риме атлетов награждали венками из сельдерея, а не из лавра.
В Индии растение считали символом жизненной энергии и использовали в обрядах.
В XVII веке в Европе сельдерей был пищей бедняков, но быстро стал деликатесом у аристократии.
Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.