Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню

6:01
Еда

Сельдерей долгое время оставался в тени других овощей — его скромный внешний вид и специфический вкус не делали его фаворитом на кухне. Однако сегодня он снова обретает популярность, и не только среди сторонников здорового питания. Этот овощ скрывает в себе целый мир пользы, легенд и любопытных фактов, а его применение в кулинарии гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

Чем полезен сельдерей

Черешковый сельдерей содержит всего 6 калорий на побег, при этом богат витаминами С, А, Е, К и группы В, а также кальцием, бором и аминокислотами. Благодаря такому составу он помогает:

  • укреплять сердечно-сосудистую систему;

  • нормализовать водно-солевой обмен;

  • снимать воспалительные процессы;

  • поддерживать иммунитет.

Кроме того, сельдерей отличается длительным сроком хранения: корни легко пролежат в подполе всю зиму, а черешки сохраняют свежесть несколько недель в холодильнике.

Сельдерей в истории и культуре

У этого растения богатое прошлое. Ещё в древности его использовали и как пищу, и как лекарство, и даже как магический атрибут.

  • В произведениях Гомера описано, как коней мирмидонцев кормили черешковым сельдереем.

  • В Древней Греции сельдерей считали афродизиаком: он содержит андростерон — феромон, привлекающий женщин.

  • В Египте листья сельдерея вплетали в погребальные венки.

  • В Риме атлетов награждали венками не только из лавра, но и из сельдерея.

  • В Индии растение символизировало жизненные силы и использовалось для "очищения чакр".

Любопытно, что в Европе в XVII веке сельдерей считался пищей бедняков, из него готовили простые супы и рагу. Со временем гурманы оценили его аромат, и он перекочевал на столы аристократии, а затем — в Новый Свет вместе с первыми колонистами.

Магия и народная медицина

Сельдерей с древности считался магическим растением. Его семена использовали для ритуалов очищения и избавления от страхов. В средневековой Европе из листьев и корней готовили средства от кашля, грудной жабы и похмелья. А в Китае сельдерей до сих пор применяют для восстановления организма после алкогольных излишеств.

В кулинарии

Этот овощ прекрасно сочетается с самыми разными продуктами.

  • Супы: аромат сельдерея раскрывается особенно ярко в супах-пюре и овощных бульонах. Чтобы убрать волокнистость, отваренные стебли часто удаляют, оставляя только бульон.

  • Салаты: нарезанные черешки добавляют в салаты, например в постный вариант оливье с тофу или в салат из корневого сельдерея с грушей.

  • Гарниры: листовой и корневой сельдерей отлично сочетается с картофельным пюре, кашами и рисом, придавая блюдам пряные нотки.

  • Закуски: известное блюдо "муравьи на бревнышке" готовят так: стебли смазывают ореховым маслом и посыпают цукатами — выглядит эффектно и необычно на вкус.

Плюсы и минусы сельдерея

Плюсы Минусы
Низкокалорийный продукт Специфический вкус нравится не всем
Богат витаминами и минералами Может вызывать аллергию
Длительный срок хранения Волокнистая структура не всем по вкусу
Универсален в кулинарии При заболеваниях ЖКТ требует осторожности

Сравнение: черешковый и корневой сельдерей

Характеристика Черешковый Корневой
Вкус Свежий, пряный Более насыщенный, сладковатый
Калорийность Очень низкая Немного выше
Применение Салаты, супы, закуски Супы, гарниры, рагу
Хранение Несколько недель в холодильнике До зимы в подвале

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте стебли ярко-зелёного цвета без жёлтых пятен.

  2. Перед готовкой срезайте кончики, чтобы обновить срез.

  3. Для супа используйте целые стебли, а потом удаляйте их, оставив аромат.

  4. В салатах лучше сочетать сельдерей с фруктами (яблоко, груша) — так вкус становится мягче.

  5. Для хранения в холодильнике оборачивайте стебли во влажную ткань.

Мифы и правда

  • Миф: сельдерей помогает сжигать больше калорий, чем содержит.
    Правда: это преувеличение. Калорий у него действительно мало, но "отрицательной калорийности" не существует.

  • Миф: сельдерей — только гарнир.
    Правда: из него делают и супы, и салаты, и даже закуски к праздничному столу.

  • Миф: он полезен всем без исключения.
    Правда: при аллергиях или проблемах с ЖКТ употреблять сельдерей нужно с осторожностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть только сырые стебли → быстро надоедает → пробовать сельдерей в супах и запеканках.

  • Хранить без упаковки → вялость через пару дней → заворачивать во влажное полотенце.

  • Добавлять слишком много в блюда → перебивает вкус → сочетать с мягкими продуктами (картофель, яблоки, сливки).

А что если…

А что если сделать сельдерей основой здорового рациона? Его можно добавлять в смузи, использовать как основу для лёгких перекусов и даже заменять им часть картофеля в пюре. Такой подход сделает меню полезнее без лишних жертв.

Три интересных факта

  1. В Древнем Риме атлетов награждали венками из сельдерея, а не из лавра.

  2. В Индии растение считали символом жизненной энергии и использовали в обрядах.

  3. В XVII веке в Европе сельдерей был пищей бедняков, но быстро стал деликатесом у аристократии.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
