Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смартфоны забирают ваш сон: откройте секреты ночного отдыха, которых вам не расскажут
Суэцкий канал откроет двери бизнесу: Россия запускает новый экономический маршрут
Последние слова больных поражают: в них слышен страх неизвестности и жажда продолжения
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя
Невидимые чипы уже реальность: учёные сломали главный барьер технологий
Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо
Самые ленивые родители природы: зачем они оставляют яйца греться в песке вулкана
Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком

Бурановские бабушки покорили Европу: как перепечи превратились в гастрономический код

5:06
Еда

Перепечи — один из самых узнаваемых символов удмуртской кухни, ставший популярным далеко за пределами республики после выступления Бурановских бабушек на Евровидении. Но история этого блюда уходит вглубь веков, и за каждым пирожком скрывается не только рецепт, но и культурный код народа.

Перепичи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перепичи

Что такое перепечи

Это открытые пирожки из ржаного теста с разнообразными начинками. Основа у них простая: мука, вода и соль. Но секрет вкуса — в особом способе приготовления. Традиционно перепечи выпекали у загнетка, в передней части русской печи, где температура особенно высокая, но распределяется равномерно. Отсюда, по одной из версий, и произошло название блюда.

Есть и другая трактовка — от слова "пересьмон" ("старость"), так как защипы на краях теста напоминали морщины. Интересно, что сначала перепеч пекли на поминальные обряды, позже — на праздники, а со временем они превратились в повседневную выпечку.

Исторические упоминания

Перепечи упоминаются ещё в трудах Карамзина. В "Истории государства Российского" есть описание угощений на свадьбе царя Василия Третьего и Елены Глинской:

"Дружка Государев, благословясь, изрезал перепечу и сыры для всего поезда".

Таким образом, пирожки из удмуртской деревни вошли в историю российской кулинарии задолго до того, как их узнала современная публика.

Символ благополучия

Начинка перепечей всегда отражала достаток семьи. В тяжёлые годы ограничивались яйцом, луком и травами, а мясо было редкостью и подавалось лишь по особым случаям. В урожайные времена в тесто клали молоко вместо воды, добавляли овощи, шкварки, мясо. Сегодня ассортимент ещё шире: появились ягодные и фруктовые версии, перепечи с кукурузой, сыром и даже морепродуктами.

Как готовят перепечи

Рецепт остаётся неизменным в своей основе:

  1. Замешивается плотное ржаное тесто.

  2. Формируются лепёшки толщиной 3-4 мм, по краям делают защипы, превращая их в "корзиночки".

  3. В центр кладут начинку (капуста, грибы, мясо и др.).

  4. Всё заливают смесью из молока и яиц.

  5. Выпекают 15-20 минут в духовке при 180 °С.

Сейчас их можно готовить и на сковороде, но именно запекание в духовке придаёт перепечам характерный вкус и золотистую корочку.

Три идеи начинки

1. С грибами, шпинатом и фасолью

Шампиньоны, шпинат и стручковая фасоль дополняются беконом и тёртым сыром. Всё обжаривается на сливочном масле, приправляется мускатным орехом, солью и перцем. Заливка — смесь молока и яиц.

2. С брокколи и спаржей

Брокколи и спаржу отваривают, лук обжаривают на сливочном масле. В качестве заливки используют яйца со сливками. Лёгкий вариант для тех, кто предпочитает овощи.

3. С кукурузой и помидорами

Помидоры нарезают кружочками, соединяют с обжаренным луком и кукурузой. Всё заливают молочно-яичной смесью. Получается яркая и сочная начинка.

Перепечи в современной культуре

Сегодня эти пирожки можно встретить и в ресторанах национальной кухни, и на домашних столах. Они стали своеобразной гастрономической визитной карточкой Удмуртии, как хачапури для Грузии или паста для Италии.

Интересно, что после успеха Бурановских бабушек перепечи начали включать в меню даже столичные кафе. А многие хозяйки освоили рецепт дома, используя привычные продукты и современные кухонные приборы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать только пшеничную муку → потеря аутентичности → замес на ржаной основе.

  • Класть слишком жидкую начинку → пирожки расползаются → использовать зажарку и густую заливку.

  • Перепекать в духовке → сухое тесто → строго соблюдать время (15-20 минут).

А что если…

А что если перепечи станут не только региональным блюдом, но и частью "русского стритфуда"? Маленькие открытые пирожки с разными начинками отлично подходят для перекуса на ходу и могут занять своё место рядом с шаурмой или бургером, но в более здоровом и домашнем исполнении.

Три интересных факта

  1. В Удмуртии существует праздник перепеча, где пекари соревнуются в оригинальности начинок.

  2. В XIX веке перепечи считались угощением для особых гостей.

  3. Современные кулинары экспериментируют с рецептами, создавая перепечи с морепродуктами, творогом и даже шоколадом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Красота и стиль
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Последние материалы
Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком
Сколько стоит Американская мечта? Названа умопомрачительная сумма
Питомцы скоро смогут позвонить вам: как будет работать интернет для животных
Одна банка — море последствий. Этот напиток оказался опаснее, чем мы думаем
Мессенджер, который плодит преступность: подростков там вербуют чаще всего
Роды в Аргентине – больше не пропуск в Европу: страна ужесточает миграционные правила
Газа в руинах, голод и 63 000 жертв: как мировая наука реагирует на трагедию
Проект в 2 млрд — затмит все прежние: в Чувашии возводят гигантскую молочную ферму
Мода или зависимость? Простая стратегия для осознанных покупок и выхода из ловушки
От пиццы до суши: как иностранные блюда вытесняют русскую кухню
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.