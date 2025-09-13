Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд

В Средневековье крестьяне готовили это сытное блюдо из остатков овощей, а сегодня оно стало неотъемлемой частью меню известных ресторанов.
Рецепт итальянского супа аквакотта прост. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление
1. Очистите и мелко нарежьте лук и сельдерей. Поместите их в кастрюлю, залейте водой так, чтобы овощи были чуть погружены.
2. Добавьте раст. масло, базилик, соль, перец, и тушите на слабом огне, пока жидкость не выпарится.
3. Затем добавьте помидоры и 400 мл воды, варите еще 20 минут.
4. Аккуратно разбейте яйца одно за другим в кастрюлю, накрой крышкой и через три минуты выключите огонь.
В каждую тарелку положите кусок хлеба, посыпьте тёртым пармезаном и аккуратно выложите яйцо.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.