Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд

В Средневековье крестьяне готовили это сытное блюдо из остатков овощей, а сегодня оно стало неотъемлемой частью меню известных ресторанов.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use суп аквакотта

Рецепт итальянского супа аквакотта прост. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

4 луковицы среднего размера;

корень сельдерея;

1 кг очищенных томатов;

4 веточки базилика;

50 мл раст. масла;

4 яйца;

50 г тёртого пармезана;

соль, перец по вкусу;

4 куска хлеба или багета.

Приготовление

1. Очистите и мелко нарежьте лук и сельдерей. Поместите их в кастрюлю, залейте водой так, чтобы овощи были чуть погружены.

2. Добавьте раст. масло, базилик, соль, перец, и тушите на слабом огне, пока жидкость не выпарится.

3. Затем добавьте помидоры и 400 мл воды, варите еще 20 минут.

4. Аккуратно разбейте яйца одно за другим в кастрюлю, накрой крышкой и через три минуты выключите огонь.

В каждую тарелку положите кусок хлеба, посыпьте тёртым пармезаном и аккуратно выложите яйцо.