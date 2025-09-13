Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

В Средневековье крестьяне готовили это сытное блюдо из остатков овощей, а сегодня оно стало неотъемлемой частью меню известных ресторанов.

суп аквакотта
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
суп аквакотта

Рецепт итальянского  супа аквакотта прост. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

  • 4 луковицы среднего размера;
  • корень сельдерея;
  • 1 кг очищенных томатов;
  • 4 веточки базилика;
  • 50 мл раст. масла;
  • 4 яйца;
  • 50 г тёртого пармезана;
  • соль, перец по вкусу;
  • 4 куска хлеба или багета.

 Приготовление

1. Очистите и мелко нарежьте лук и сельдерей. Поместите их в кастрюлю, залейте водой так, чтобы овощи были чуть погружены.
2. Добавьте раст. масло, базилик, соль, перец, и тушите на слабом огне, пока жидкость не выпарится.
3. Затем добавьте помидоры и 400 мл воды, варите еще 20 минут.
4. Аккуратно разбейте яйца одно за другим в кастрюлю, накрой крышкой и через три минуты выключите огонь.

В каждую тарелку положите кусок хлеба, посыпьте тёртым пармезаном и аккуратно выложите яйцо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
