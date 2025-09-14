Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турбина обид не прощает: почему одни моторы служат десятилетиями, а другие умирают за год
Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости

Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа

4:16
Еда

Когда речь заходит о пицце, основа играет не меньшую роль, чем начинка. Хорошее тесто способно превратить даже самый простой набор ингредиентов в настоящую гастрономическую радость. Многие считают, что секрет вкусной пиццы кроется в особой муке или дорогом масле, но на самом деле решающее значение имеет процесс приготовления.

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Подготовка ингредиентов и замес

Начать стоит с простого: муку нужно просеять вместе с солью и засыпать в чашу тестомеса или хлебопечки с функцией замеса. Отдельно в тёплой воде разводятся свежие дрожжи, после чего они соединяются с сухой смесью.

Далее наступает главный этап — долгий и тщательный замес. Идеальная консистенция достигается только при помощи техники: электромиксера или хлебопечки. Замешивать тесто руками крайне сложно, ведь оно должно стать мягким, эластичным и совершенно однородным. На это уходит не менее 20 минут.

После этого тесто накрывают влажной тканью и оставляют на два часа. За это время оно поднимется и станет воздушным.

Долгое брожение — ключ ко вкусу

Через пару часов массу делят на четыре части по 200 граммов и формируют шарики. Их снова накрывают и оставляют ещё на шесть часов. Такая выдержка необходима, чтобы тесто полностью раскрыло свой вкус и аромат.

Главный секрет здесь в минимальном количестве дрожжей и долгом брожении. Благодаря этому у готовой основы появляется насыщенный вкус, а структура становится пористой и лёгкой. В отличие от "быстрых" рецептов, где дрожжи действуют активно и агрессивно, в таком подходе тесто словно "зреет", наполняясь ароматом.

Чем этот рецепт отличается от других

В отличие от популярных вариаций, здесь нет лишних добавок вроде сахара, масла, пива или яиц. Всё внимание сосредоточено на самом процессе. Именно техника замешивания и выдержка делают результат особенным.

"Секрет не в изысканных ингредиентах, таких как дорогая мука для пиццы или высококачественное оливковое масло, и не в лишних ингредиентах, таких как пиво, сахар или яйца. Скорее, вы достигаете гладкой текстуры за счёт длительного машинного замешивания!", — отмечается в рецепте.

Советы по работе с тестом

Чтобы добиться лучшего результата, стоит раскатывать заготовку максимально тонко. Оптимальная толщина не должна превышать 4 миллиметров. Так корж получится лёгким и хрустящим, а не тяжёлым и "хлебным".

Также важно помнить: тесто любит высокие температуры. Поэтому духовку разогревают до максимума — около 250-260 градусов. Выпекать пиццу стоит всего несколько минут.

Соус: простота и свежесть

Томатная основа — не менее важная часть блюда. Для её приготовления не нужно ничего лишнего: достаточно банки очищенных помидоров, которые измельчаются в пюре без кипячения.

К ним добавляют:
• большое количество чеснока,
• немного соли и перца,
• щепотку сахара,
• базилик и орегано.

Главное правило — не переборщить. Соуса должно быть ровно столько, чтобы подчеркнуть вкус теста и начинки, но не утопить их. Даже если часть коржа останется без томатного слоя, это не повредит пицце.

Финальный штрих

Перед выпеканием тесто выкладывают на горячий противень, желательно с бумагой для выпечки. При температуре около 260 градусов достаточно 3-4 минут — и пицца готова.

Этот рецепт доказывает: для вкусной пиццы не нужны дорогие продукты и сложные добавки. Всё решает терпение, правильный замес и длительное брожение. Именно благодаря этому тесто приобретает тонкую текстуру, лёгкий аромат и становится идеальной основой для любого набора ингредиентов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.