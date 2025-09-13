Ваша фигура полюбит этот перекус: готовим вкуснейшие бутерброды с творогом, скумбрией и густыми сливками

Скумбрия — настоящая кладезь полезностей, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца. Также она является отличным источником белка для поддержки мышц и общего здоровья. Поэтому смело добавляйте её в свой рацион. В домашних условиях можно приготовить сытный перекус из этой рыбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная масса на бутерброды с зеленью

Ингредиенты

филе копчёной/солёной скумбрии (среднего размера);

150 г зернистого творога;

2 ст. ложки натурального йогурта или густых сливок;

1 небольшая луковица или зелёный лук;

соль и перец по вкусу;

по желанию: сок лимона, укроп или петрушка.

нарезанные куски хлеба или тортильи.

Приготовление

1. Измельчите филе скумбрии;

2. Творог слегка разомните вилкой и смешайте с рыбой, нарезанным луком и йогуртом (сливками);

3. Приправьте солью и перцем, а для аромата добавьте лимонный сок или зелень.

4. Начинку можно использовать для приготовления бутербродов, сэндвичей, тако и т. д.