Эти блинчики можно есть даже холодными: удобный перекус для работы или пикника

2:25
Еда

Если нужен быстрый и сытный завтрак, приготовьте блинчики на основе сыра и йогурта. В тесто добавьте яйца и немного муки для плотности, а в качестве начинки используйте свежие помидоры с творожным сыром. Для разнообразия заверните внутрь ветчину или вмешайте её прямо в тесто — тогда блинчики получатся с аппетитным припёком.

Блинчики с сыром, йогуртом и начинкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блинчики с сыром, йогуртом и начинкой

Ингредиенты

Для приготовления двух порций вам понадобятся: 60 г сыра, 2 куриных яйца, 45 г пшеничной муки, 200 г густого греческого йогурта, 1 столовая ложка растительного масла, щепотка соли и молотого чёрного перца. Для начинки возьмите один свежий помидор и около 60 г творожного сыра (примерно 4 столовые ложки).

Подготовка продуктов

Вымойте помидор, подготовьте миску, тёрку и сковороду с антипригарным покрытием. Это упростит процесс и сэкономит время.

Приготовление теста

Натрите сыр на мелкой тёрке и переложите его в миску. Разбейте туда яйца, добавьте йогурт, всыпьте соль, перец и муку. Перемешайте всё венчиком или ложкой до получения густого и однородного теста без комочков. Оно должно держать форму, но при этом легко распределяться по сковороде.

Жарка блинчиков

Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Выложите половину приготовленного теста, аккуратно разровняйте и обжарьте около 2–3 минут на среднем огне. Когда нижняя сторона подрумянится, переверните блинчик и готовьте ещё столько же. Переложите его на тарелку и повторите процесс со второй частью теста. В результате у вас получится два пышных и ароматных блинчика.

Начинка и подача

Нарежьте помидор небольшими кубиками. Смажьте каждый горячий блинчик творожным сыром и разложите кусочки помидора. Сверните блинчики рулетом или сложите конвертом и подавайте сразу — пока они остаются тёплыми и ароматными.

Блинчики легко адаптировать под вкус: попробуйте добавить зелень, кусочки ветчины, огурцы или даже слабосолёную рыбу. Каждый раз получится новое сочетание, но основа из сыра и йогурта останется универсальной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
