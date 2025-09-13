Обычные бутерброды устарели: эти сырные вафли сделают ваш завтрак по-настоящему особенным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сырные вафли с ветчиной — это вкусная и необычная альтернатива привычным бутербродам. Их легко приготовить дома, а результат приятно удивит: ароматная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой отлично подойдёт для завтрака, перекуса на работе или пикника. Главное преимущество — такие вафли хороши как в горячем, так и в холодном виде, поэтому их удобно брать с собой.

Сырные вафли с ветчиной и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сырные вафли с ветчиной и сыром

Ингредиенты (на 6 порций)

  • пшеничная мука хлебопекарная — 325 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • молоко 2,5% — 200 мл;

  • сливочное масло — 100 г;

  • твёрдый сыр — 150 г;

  • ветчина — 150 г;

  • разрыхлитель — 10 г;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло — 2 ч. л.

Подготовка

Просейте муку. Подготовьте миски, тёрку и электрическую вафельницу.

Приготовление теста

Выложите сливочное масло в миску, подходящую для нагревания в микроволновке. Растопите его за 2-3 приёма по 30-40 секунд и слегка остудите. Влейте молоко, добавьте яйца и тщательно перемешайте венчиком до однородности.

Всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. Добавьте тёртый сыр. Нарежьте ветчину кубиками по 3-4 мм и вмешайте в тесто. Замесите до однородной консистенции.

Выпекание

Разогрейте вафельницу и смажьте панели растительным маслом. Выложите на нижнюю пластину 2-3 столовые ложки теста, закройте прибор и выпекайте около 3-4 минут до золотистой корочки. Переложите готовые вафли на тарелку и повторяйте процесс, пока не закончится тесто.

Подача и варианты

Готовые вафли можно подавать просто так или с топингами. Подойдут сметана, сливочный соус, кетчуп или горчица. Вафли также хорошо сочетаются с салатом из свежих овощей — получится полноценный обед или ужин.

Если хочется сделать блюдо более праздничным, вафли можно нарезать на небольшие квадраты и подать как закуску на общем столе. В холодном виде они сохраняют вкус и не теряют форму, поэтому легко заменяют классические закусочные бутерброды.

Чем хороши такие вафли

Сырные вафли с ветчиной — это одновременно и полноценное блюдо, и удобный перекус. В отличие от обычных бутербродов, они готовятся без хлеба, но при этом остаются сытными. Сыр расплавляется и соединяется с кусочками ветчины, создавая аппетитную текстуру.

Такой вариант завтрака особенно оценят те, кто устал от однообразных каш или омлетов. К тому же вафли можно легко адаптировать под свой вкус: использовать разные сорта сыра, заменить ветчину курицей или индейкой, добавить зелень или специи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
