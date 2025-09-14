Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Жареная икра из баклажанов — настоящая "заморская" классика, которая когда-то была гордостью каждой хозяйки. Она вкусная, ароматная, с лёгкой пикантной остринкой и идеально подходит и как закуска, и как дополнение к гарнирам. Главное преимущество рецепта — простота и сбалансированность: правильное количество масла, соли и специй делает вкус насыщенным, но не тяжёлым.

Ингредиенты на 4 порции

Баклажаны — 500 г

Лук репчатый — 3 шт.

Масло подсолнечное — 4 ст. л.

Перец чили — 1 шт.

Перец сладкий — 3 шт.

Помидоры — 4 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сахар — щепотка

Перец чёрный молотый — щепотка

Соль — по вкусу

Зелень (кинза, базилик для украшения) — 1 пучок

Приготовление пошагово

Шаг 1. Подготовка овощей.

Баклажаны очистите от кожицы (по желанию) и нарежьте кубиками. Помидоры порежьте дольками, сладкий перец — соломкой, лук — полукольцами. Чеснок и чили измельчите.

Шаг 2. Ароматное масло.

Разогрейте масло в сковороде или казане, обжарьте чеснок и чили до появления яркого запаха. Затем выньте их, оставив масло для дальнейшей готовки.

Шаг 3. Обжарка овощей.

На ароматном масле доведите лук до прозрачности, добавьте сладкий перец и жарьте 3 минуты. Затем всыпьте баклажаны, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Шаг 4. Томаты и специи.

Выложите помидоры, посолите и поперчите. Тушите до мягкости овощей. В конце добавьте лимонный сок и щепотку сахара для баланса вкуса. Протомите ещё 2-3 минуты.

Шаг 5. Заготовка.

Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Шаг 6. Подача.

Перед подачей посыпьте мелко нарезанной кинзой или украсьте базиликом.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простые и доступные ингредиенты Требует жарки, а значит немного больше масла Подходит и для закуски, и для гарнира Не хранится долго без стерилизации Низкокалорийная, подходит для диетического питания Баклажаны нужно тщательно обжаривать, чтобы убрать горечь А что если… А если хочется ещё более диетический вариант — запеките баклажаны в духовке, а потом тушите с остальными овощами. Масла потребуется меньше, но вкус останется насыщенным. Эта икра — вкус из детства и идеальная закуска на любой случай. Лёгкая остринка чили, кислинка лимонного сока и свежесть зелени делают её универсальным блюдом: одинаково хороша с хлебом, картофелем или мясом.

Уточнения

Баклажа́нная икра́ — овощная икра, приготавливаемая из баклажанов.

