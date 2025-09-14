Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Жареная икра из баклажанов — настоящая "заморская" классика, которая когда-то была гордостью каждой хозяйки. Она вкусная, ароматная, с лёгкой пикантной остринкой и идеально подходит и как закуска, и как дополнение к гарнирам. Главное преимущество рецепта — простота и сбалансированность: правильное количество масла, соли и специй делает вкус насыщенным, но не тяжёлым.
Баклажаны — 500 г
Лук репчатый — 3 шт.
Масло подсолнечное — 4 ст. л.
Перец чили — 1 шт.
Перец сладкий — 3 шт.
Помидоры — 4 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Лимонный сок — 1 ст. л.
Сахар — щепотка
Перец чёрный молотый — щепотка
Соль — по вкусу
Зелень (кинза, базилик для украшения) — 1 пучок
Шаг 1. Подготовка овощей.
Баклажаны очистите от кожицы (по желанию) и нарежьте кубиками. Помидоры порежьте дольками, сладкий перец — соломкой, лук — полукольцами. Чеснок и чили измельчите.
Шаг 2. Ароматное масло.
Разогрейте масло в сковороде или казане, обжарьте чеснок и чили до появления яркого запаха. Затем выньте их, оставив масло для дальнейшей готовки.
Шаг 3. Обжарка овощей.
На ароматном масле доведите лук до прозрачности, добавьте сладкий перец и жарьте 3 минуты. Затем всыпьте баклажаны, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.
Шаг 4. Томаты и специи.
Выложите помидоры, посолите и поперчите. Тушите до мягкости овощей. В конце добавьте лимонный сок и щепотку сахара для баланса вкуса. Протомите ещё 2-3 минуты.
Шаг 5. Заготовка.
Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания.
Шаг 6. Подача.
Перед подачей посыпьте мелко нарезанной кинзой или украсьте базиликом.
|Плюсы
|Минусы
|Простые и доступные ингредиенты
|Требует жарки, а значит немного больше масла
|Подходит и для закуски, и для гарнира
|Не хранится долго без стерилизации
|Низкокалорийная, подходит для диетического питания
|Баклажаны нужно тщательно обжаривать, чтобы убрать горечь
А если хочется ещё более диетический вариант — запеките баклажаны в духовке, а потом тушите с остальными овощами. Масла потребуется меньше, но вкус останется насыщенным.
Эта икра — вкус из детства и идеальная закуска на любой случай. Лёгкая остринка чили, кислинка лимонного сока и свежесть зелени делают её универсальным блюдом: одинаково хороша с хлебом, картофелем или мясом.
Уточнения
Баклажа́нная икра́ — овощная икра, приготавливаемая из баклажанов.
