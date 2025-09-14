Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровая экспансия: Китай получил влияние в Африке с помощью технологий слежки
Ты в LA, а я в Донецке: рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО
Древние псы, что считали себя равными людям: кого держали ещё фараоны
Зелёное золото с огорода: пять трав, которые зимой стоят дороже лимонов
Капля молока хранит секрет: как антитела обучают защиту ребёнка
Кислотный удар: эти химикаты обманывали учёных и нас все эти годы
Каменная шкатулка у Крюкова канала: какие истории скрывает особняк Веге за закрытыми дверями
Спорт, который калечит: неожиданный рейтинг самых травмоопасных дисциплин
Зеркало прядей трескается: маска оживит локоны лишь при правильном ритуале применения

Сколько минут варить опята для супа, жарки и заморозки: простая инструкция для всех случаев

4:10
Еда

Опята — одни из самых благодарных грибов: их легко найти, просто готовить и приятно есть. Но у каждого способа приготовления есть свои тонкости. Чтобы поваренная книга пополнилась надёжными приёмами, разберём, как правильно варить опята для разных блюд и заготовок.

Варёные опята
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Варёные опята

Как подготовить опята

Свежие опята нужно очистить от листвы, земли и лесного мусора. Если сбор проходил в дождь, лучше промыть их под прохладной водой. Нижние части ножек обрезают, шляпки крупных грибов можно разрезать пополам. Ножки у старых грибов жёсткие, поэтому их обычно не используют.

Если у вас замороженные опята, предварительная чистка не нужна. Достаточно разморозить комки под холодной водой.

Зачем варить опята

Отваривание обязательно перед засолкой, маринованием, жаркой и даже замораживанием. Причины две:

  • грибы становятся легче для пищеварения, уменьшается количество хитина;

  • сокращается время дальнейшей обработки.

Сколько варить опята

  • Для супов и запеканок — 7 минут.

  • Для жарки и запекания — 10 минут.

  • Для засолки и маринования — 15 минут.

  • Для замораживания — 10 минут.

Если собираетесь сушить опята, варка не нужна: влага только помешает.

Варка перед засолкой и маринованием

Грибы закладывают в большую кастрюлю, заливают водой, солят (1-2 ст. л.) и варят 15 минут, снимая пену. Чтобы шляпки не потемнели, можно добавить немного лимонной кислоты. Затем грибы откидывают на дуршлаг и промывают.

Варка перед жаркой

Залейте опята водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Пену убирайте шумовкой, специи не нужны. После варки обсушите грибы на полотенце и отправляйте на сковороду.

Варка для супа и запеканок

Варите грибы 7 минут, затем промойте. Для супа добавляйте опята за 15 минут до готовности, вместе с картофелем — так они успеют полностью раскрыть вкус.

Варка перед замораживанием

Схема такая же, как перед жаркой: 10 минут в воде, затем остудить, обсушить и разложить по контейнерам или пакетам. Обязательно подпишите дату.

Опята в мультиварке

Мультиварка тоже подходит. Варите 10-15 минут в режиме "Тушение" или "Суп", первые 5 минут снимайте пену. Если выбрать режим "На пару", увеличьте время до 20-30 минут.

Плюсы и минусы способов обработки

Способ Плюсы Минусы
Варка в кастрюле Быстро, привычно, удобно при большом объёме Нужно постоянно снимать пену
Варка в мультиварке Безопасно, не убегает пена, меньше контроля Время дольше, чем на плите
Сушка без варки Долго хранится, концентрированный вкус Подходит только для крепких шляпок

Советы шаг за шагом

  1. Сортируйте грибы: берите молодые и средние по размеру.

  2. Обрежьте ножки и промойте при необходимости.

  3. Варите в подсоленной воде, снимая пену.

  4. После варки промывайте и обсушивайте.

  5. Используйте опята сразу или заготавливайте на зиму.

Мифы и правда

  • Миф: опята можно жарить без предварительной варки.

  • Правда: без варки они хуже усваиваются и дольше готовятся.

  • Миф: чем дольше варишь, тем безопаснее.

  • Правда: излишняя варка портит вкус, достаточно 7-15 минут.

  • Миф: замороженные грибы не требуют варки.

  • Правда: их тоже нужно отварить перед использованием.

Исторический контекст

Опята упоминались в русских летописях как самые массовые лесные грибы. Их собирали целыми семьями и заготавливали на зиму солёными в дубовых кадках. Сегодня традиция сохранилась, хотя на смену кадкам пришли банки и морозильники.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Цифровая экспансия: Китай получил влияние в Африке с помощью технологий слежки
Ты в LA, а я в Донецке: рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО
Сколько минут варить опята для супа, жарки и заморозки: простая инструкция для всех случаев
Древние псы, что считали себя равными людям: кого держали ещё фараоны
Зелёное золото с огорода: пять трав, которые зимой стоят дороже лимонов
Капля молока хранит секрет: как антитела обучают защиту ребёнка
Кислотный удар: эти химикаты обманывали учёных и нас все эти годы
Каменная шкатулка у Крюкова канала: какие истории скрывает особняк Веге за закрытыми дверями
Спорт, который калечит: неожиданный рейтинг самых травмоопасных дисциплин
Зеркало прядей трескается: маска оживит локоны лишь при правильном ритуале применения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.