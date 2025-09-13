Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться

Еда

Фаршированные перцы — это летняя классика, но в этом рецепте есть особая изюминка: сочетание двух видов фарша и нежного сметанного соуса, который подаётся отдельно. Благодаря этому каждый за столом сможет добавить к своей порции столько соуса, сколько захочет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фаршированные перцы

Ингредиенты на 6 порций

Сладкие перцы (разноцветные) — 6 шт.

Свиной фарш — 400 г

Фарш из индейки — 200 г

Яйца — 2 шт.

Луковица — 1 шт.

Зелёный лук — небольшой пучок

Петрушка — небольшой пучок

Хлебные крошки — 4-5 ст. л.

Растительное масло — для смазывания

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

Сметана жирная (30%) — 350 г

Чеснок — 4 зубчика

Паприка — 1 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление пошагово

Шаг 1. Соус

Мелко нарежьте чеснок, обжарьте его 30 секунд в растопленном сливочном масле. Добавьте паприку, перемешайте и снимите с огня. Вмешайте сметану, посолите и поперчите. Соус готов.

Шаг 2. Перцы

Разрежьте перцы вдоль пополам, удалите сердцевину. Духовку разогрейте до 180 °С.

Шаг 3. Начинка

Мелко нарежьте зелёный лук, петрушку и обычный лук. Слегка взбейте яйца. Соедините всё с фаршем из свинины и индейки. Добавьте несколько ложек холодной воды для сочности, посолите и поперчите.

Шаг 4. Запекание

Начините перцы фаршем, обмажьте маслом и присыпьте хлебными крошками. Уложите их на решётку, установленную в противне с 1-2 стаканами воды. Запекайте 35-40 минут до румяной корочки.

Шаг 5. Подача

Подавайте горячими, обязательно вместе с чесночно-сметанным соусом.

