Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться

Фаршированные перцы — это летняя классика, но в этом рецепте есть особая изюминка: сочетание двух видов фарша и нежного сметанного соуса, который подаётся отдельно. Благодаря этому каждый за столом сможет добавить к своей порции столько соуса, сколько захочет.
Сладкие перцы (разноцветные) — 6 шт.
Свиной фарш — 400 г
Фарш из индейки — 200 г
Яйца — 2 шт.
Луковица — 1 шт.
Зелёный лук — небольшой пучок
Петрушка — небольшой пучок
Хлебные крошки — 4-5 ст. л.
Растительное масло — для смазывания
Соль, чёрный перец — по вкусу
Для соуса:
Сметана жирная (30%) — 350 г
Чеснок — 4 зубчика
Паприка — 1 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Шаг 1. Соус
Мелко нарежьте чеснок, обжарьте его 30 секунд в растопленном сливочном масле. Добавьте паприку, перемешайте и снимите с огня. Вмешайте сметану, посолите и поперчите. Соус готов.
Шаг 2. Перцы
Разрежьте перцы вдоль пополам, удалите сердцевину. Духовку разогрейте до 180 °С.
Шаг 3. Начинка
Мелко нарежьте зелёный лук, петрушку и обычный лук. Слегка взбейте яйца. Соедините всё с фаршем из свинины и индейки. Добавьте несколько ложек холодной воды для сочности, посолите и поперчите.
Шаг 4. Запекание
Начините перцы фаршем, обмажьте маслом и присыпьте хлебными крошками. Уложите их на решётку, установленную в противне с 1-2 стаканами воды. Запекайте 35-40 минут до румяной корочки.
Шаг 5. Подача
Подавайте горячими, обязательно вместе с чесночно-сметанным соусом.
|Плюсы
|Минусы
|Красиво и ярко смотрится на столе
|Готовка занимает около часа
|Сытное и полезное сочетание овощей и мяса
|Нужна духовка
|Универсальный рецепт — можно менять фарш и специи
|Соус лучше готовить перед подачей
А если хотите облегчённый вариант — замените свиной фарш куриным, а сметану возьмите 15%. Перцы получатся нежнее, а калорийность снизится почти вдвое.
Фаршированные перцы с двумя видами мяса и ароматным сметанным соусом — отличный способ разнообразить летнее меню. Они хороши и как сытный ужин, и как праздничное блюдо для большой компании.
