Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться

2:53
Еда

Фаршированные перцы — это летняя классика, но в этом рецепте есть особая изюминка: сочетание двух видов фарша и нежного сметанного соуса, который подаётся отдельно. Благодаря этому каждый за столом сможет добавить к своей порции столько соуса, сколько захочет.

Фаршированные перцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фаршированные перцы

Ингредиенты на 6 порций

  • Сладкие перцы (разноцветные) — 6 шт.

  • Свиной фарш — 400 г

  • Фарш из индейки — 200 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Луковица — 1 шт.

  • Зелёный лук — небольшой пучок

  • Петрушка — небольшой пучок

  • Хлебные крошки — 4-5 ст. л.

  • Растительное масло — для смазывания

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • Сметана жирная (30%) — 350 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Паприка — 1 ст. л.

  • Сливочное масло — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление пошагово

Шаг 1. Соус

Мелко нарежьте чеснок, обжарьте его 30 секунд в растопленном сливочном масле. Добавьте паприку, перемешайте и снимите с огня. Вмешайте сметану, посолите и поперчите. Соус готов.

Шаг 2. Перцы

Разрежьте перцы вдоль пополам, удалите сердцевину. Духовку разогрейте до 180 °С.

Шаг 3. Начинка

Мелко нарежьте зелёный лук, петрушку и обычный лук. Слегка взбейте яйца. Соедините всё с фаршем из свинины и индейки. Добавьте несколько ложек холодной воды для сочности, посолите и поперчите.

Шаг 4. Запекание

Начините перцы фаршем, обмажьте маслом и присыпьте хлебными крошками. Уложите их на решётку, установленную в противне с 1-2 стаканами воды. Запекайте 35-40 минут до румяной корочки.

Шаг 5. Подача

Подавайте горячими, обязательно вместе с чесночно-сметанным соусом.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Красиво и ярко смотрится на столе Готовка занимает около часа
Сытное и полезное сочетание овощей и мяса Нужна духовка
Универсальный рецепт — можно менять фарш и специи Соус лучше готовить перед подачей

А что если…

А если хотите облегчённый вариант — замените свиной фарш куриным, а сметану возьмите 15%. Перцы получатся нежнее, а калорийность снизится почти вдвое.

Фаршированные перцы с двумя видами мяса и ароматным сметанным соусом — отличный способ разнообразить летнее меню. Они хороши и как сытный ужин, и как праздничное блюдо для большой компании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
