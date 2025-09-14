Не выбрасывай 4 продукта, которые превратят сливочное масло в шедевр

Не у всех есть кухонные весы, но рюмка (20 мл) есть, поэтому количество специй указано по объёму (10 мл = 10 мл).

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сливочное масло

Положите 4×250 г сливочного масла из холодильника в большую миску и дайте ему нагреться до комнатной температуры примерно 1 час для удобства работы. Нарежьте 250 г свежего зелёного лука (8-10 пучков, в зависимости от толщины) рулетиками и добавьте к размягченному маслу. Перемешайте масло и зелёный лук вилкой, постепенно приправляя. Аккуратно добавьте соль (1-1,50 мл). В конце добавьте 40 мл подсолнечного масла, чтобы масло не затвердело в холодильнике.

Заморозьте порционно все ингредиенты, которые вам не понадобятся сразу.

Этот рецепт просто фантастичен со стейками, креветками, улитками, фондю, отбивными на гриле, багетом, тостами или рулетами для пиццы!

Общее время приготовления: 30 мин.

Ингредиенты на одну порцию