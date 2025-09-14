Не выбрасывай 4 продукта, которые превратят сливочное масло в шедевр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Еда

Не у всех есть кухонные весы, но рюмка (20 мл) есть, поэтому количество специй указано по объёму (10 мл = 10 мл).

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Положите 4×250 г сливочного масла из холодильника в большую миску и дайте ему нагреться до комнатной температуры примерно 1 час для удобства работы. Нарежьте 250 г свежего зелёного лука (8-10 пучков, в зависимости от толщины) рулетиками и добавьте к размягченному маслу. Перемешайте масло и зелёный лук вилкой, постепенно приправляя. Аккуратно добавьте соль (1-1,50 мл). В конце добавьте 40 мл подсолнечного масла, чтобы масло не затвердело в холодильнике.

Заморозьте порционно все ингредиенты, которые вам не понадобятся сразу.

Этот рецепт просто фантастичен со стейками, креветками, улитками, фондю, отбивными на гриле, багетом, тостами или рулетами для пиццы!

Общее время приготовления: 30 мин.

Ингредиенты на одну порцию

  • Сливочное масло — 1 кг
  • Зелёный лук — 250 г
  • Свежий перец — 10 мл
  • Молотый белый перец
  • Приправы MAGGI Fondor — 10 мл
  • Гранулы чеснока — 10 мл
  • Соус для готовых блюд Магги— 50 мл
  • Лимонный сок — 60 мл
  • Соль — 10 мл
  • Подсолнечное масло — 40 мл
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
