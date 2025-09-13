Магазинное повидло течёт, а это держит форму даже на горячем хлебе

Магазинное яблочное повидло часто разочаровывает — оно жидкое, растекается и совсем не подходит для пирожков или ватрушек. Для выпечки нужно плотное, густое и пластичное повидло, которое держит форму даже на горячем тесте. Сделать его дома несложно, если правильно выбрать яблоки и уварить пюре.

Что важно знать заранее

Для густого повидла подойдут яблоки кислых сортов: "антоновка", "симиренко" или другие с высоким содержанием пектина. Именно пектин отвечает за плотную консистенцию, поэтому сладкие рыхлые яблоки лучше оставить для компота или десертов.

Ингредиенты на 6 порций

Яблоки — 2 кг

Сахар — 500 г

Вода — 100 мл

Лимонный сок — 2 ст. л.

Корица — 1 ч. л. (по желанию)

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка яблок

Вымойте фрукты, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Первичная варка

Сложите яблоки в кастрюлю с толстым дном, влейте воду. Накройте крышкой и томите на слабом огне 20-25 минут, пока они полностью не размягчатся.

Шаг 3. Измельчение

Снимите кастрюлю с огня и превратите массу в однородное пюре при помощи погружного блендера.

Шаг 4. Добавление сахара и кислоты

Вмешайте сахар и лимонный сок. Кислота усилит действие пектина, благодаря чему повидло получится плотным.

Шаг 5. Долгое уваривание

Поставьте пюре обратно на минимальный огонь, но крышкой не накрывайте. Постоянно помешивайте деревянной лопаткой, чтобы масса не пригорела. Варите 45-60 минут.

Шаг 6. Проверка готовности

Проведите лопаткой по дну кастрюли: если бороздка остаётся и масса не стекает сразу — повидло готово.

Шаг 7. Финальные штрихи

За 5 минут до окончания добавьте корицу, если любите пряные нотки. Горячее повидло разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками и переверните до полного остывания.

Маленькие хитрости

Для особо густого варианта можно использовать метод "двойного уваривания": снять готовое повидло с огня, полностью остудить и убрать в холодильник на ночь. На следующий день снова уварить на слабом огне.

На выходе из указанного количества продуктов получится около 1,2-1,4 кг повидла — это 2 банки по 0,7 л или 3 банки по 0,5 л. Маленькие банки удобнее: открытая тара не простаивает в холодильнике.

