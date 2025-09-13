Такого лимонада вы еще не пили! Свежесть лимона, острота имбиря и прохлада мяты в одном бокале.

Ароматный лимонад, который сочетает в себе свежесть лимона, пряную остроту имбиря и мягкую прохладу мяты.
Заварите чай
Залейте пакетик чая горячей водой и оставьте на 3-5 минут.
Достаньте пакетик и подсластите напиток сахаром.
Дайте чаю остыть — он станет основой лимонада.
Совет: попробуйте заменить чёрный чай зелёным или травяным — вкус получится мягче.
Очистите корень имбиря.
Кожицу удобно снимать обычной чайной ложкой — так теряется меньше мякоти.
Натрите имбирь на мелкой тёрке и соберите сок и мякоть на тарелке.
Выжмите сок лимонов в мерный стаканчик или другую ёмкость с носиком.
Порвите листья мяты руками (так лучше выделяются эфирные масла) и добавьте туда же.
Если хотите более яркий аромат, слегка разомните мяту в ступке.
Залейте смесь имбиря, лимона и мяты холодной водой (примерно 250 мл).
Дайте настояться около 30 минут, затем процедите через сито в литровый графин.
В графин с настоем влейте остывший чай.
Долейте холодной воды до верха.
Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус сахаром или лимоном.
Добавьте кубики льда перед подачей.
Добавьте немного апельсина или лайма для цитрусового микса.
Экспериментируйте со специями: щепотка корицы или кусочек чили придадут напитку характер.
Украсьте бокалы свежей мятой или долькой лимона — красиво и ароматно.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.