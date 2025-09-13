Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Такого лимонада вы еще не пили! Свежесть лимона, острота имбиря и прохлада мяты в одном бокале.

2:05
Еда

Ароматный лимонад, который сочетает в себе свежесть лимона, пряную остроту имбиря и мягкую прохладу мяты.

Имбирный лимонад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Имбирный лимонад

Ингредиенты на 2 порции

  • Лимон - 2
  • Имбирь - 1 шт. размером с большой палец
  • Чёрный чай (любой сорт) - 1 пакетик
  • Мята - 1 веточка не обязательно
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Вода - 1 литр
  • Кубики льда по желанию

Приготовление

Заварите чай
Залейте пакетик чая горячей водой и оставьте на 3-5 минут.
Достаньте пакетик и подсластите напиток сахаром.
Дайте чаю остыть — он станет основой лимонада.

Совет: попробуйте заменить чёрный чай зелёным или травяным — вкус получится мягче.

Подготовьте имбирь

Очистите корень имбиря.
Кожицу удобно снимать обычной чайной ложкой — так теряется меньше мякоти.
Натрите имбирь на мелкой тёрке и соберите сок и мякоть на тарелке.

Добавьте лимон и мяту

Выжмите сок лимонов в мерный стаканчик или другую ёмкость с носиком.
Порвите листья мяты руками (так лучше выделяются эфирные масла) и добавьте туда же.
Если хотите более яркий аромат, слегка разомните мяту в ступке.

Сделайте настой

Залейте смесь имбиря, лимона и мяты холодной водой (примерно 250 мл).
Дайте настояться около 30 минут, затем процедите через сито в литровый графин.

Соберите напиток

В графин с настоем влейте остывший чай.
Долейте холодной воды до верха.
Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус сахаром или лимоном.
Добавьте кубики льда перед подачей.

Идеи для экспериментов

Добавьте немного апельсина или лайма для цитрусового микса.
Экспериментируйте со специями: щепотка корицы или кусочек чили придадут напитку характер.
Украсьте бокалы свежей мятой или долькой лимона — красиво и ароматно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
