Такого лимонада вы еще не пили! Свежесть лимона, острота имбиря и прохлада мяты в одном бокале.

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный лимонад, который сочетает в себе свежесть лимона, пряную остроту имбиря и мягкую прохладу мяты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Имбирный лимонад

Ингредиенты на 2 порции

Лимон - 2

Имбирь - 1 шт. размером с большой палец

Чёрный чай (любой сорт) - 1 пакетик

Мята - 1 веточка не обязательно

Сахар - 3 ст. л.

Вода - 1 литр

Кубики льда по желанию

Приготовление

Заварите чай

Залейте пакетик чая горячей водой и оставьте на 3-5 минут.

Достаньте пакетик и подсластите напиток сахаром.

Дайте чаю остыть — он станет основой лимонада.

Совет: попробуйте заменить чёрный чай зелёным или травяным — вкус получится мягче.

Подготовьте имбирь

Очистите корень имбиря.

Кожицу удобно снимать обычной чайной ложкой — так теряется меньше мякоти.

Натрите имбирь на мелкой тёрке и соберите сок и мякоть на тарелке.

Добавьте лимон и мяту

Выжмите сок лимонов в мерный стаканчик или другую ёмкость с носиком.

Порвите листья мяты руками (так лучше выделяются эфирные масла) и добавьте туда же.

Если хотите более яркий аромат, слегка разомните мяту в ступке.

Сделайте настой

Залейте смесь имбиря, лимона и мяты холодной водой (примерно 250 мл).

Дайте настояться около 30 минут, затем процедите через сито в литровый графин.

Соберите напиток

В графин с настоем влейте остывший чай.

Долейте холодной воды до верха.

Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус сахаром или лимоном.

Добавьте кубики льда перед подачей.

Идеи для экспериментов

Добавьте немного апельсина или лайма для цитрусового микса.

Экспериментируйте со специями: щепотка корицы или кусочек чили придадут напитку характер.

Украсьте бокалы свежей мятой или долькой лимона — красиво и ароматно.