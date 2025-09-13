Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторана: пельмени в нежном соусе по-новому рецепту
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Они снова здесь: кто расставляет зеркальные монолиты по планете уже 7 лет
Ловушки биографического кино: что Свайп умолчал об основательнице приложения для знакомств
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей

Банановый хлеб: как сделать его неповторимым

1:15
Еда

Очистите бананы и сделайте из них пюре или разомните их вилкой. Добавьте сливочное масло, сахар, ванильный сахар и яйцо и взбейте миксером. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем, солью и корицей и постепенно просейте их в банановую смесь. Хорошо перемешайте и добавьте грецкие орехи.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бананы

Вылейте тесто в смазанную маслом форму для хлеба диаметром 25 или 30 см и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °C (верхний/нижний нагрев) около часа. Дайте полностью остыть, а затем выньте из формы.

Вы также можете приготовить этот банановый хлеб с кешью, миндалем или другими фруктами, например, малиной или вишней.

Ингредиенты на одну порцию

Сливочное масло — 100 г размягченное Бананы — 4 очень спелые Коричневый сахар — 200 г Яйцо — 1 Ванильный сахар — 1 пакетик Разрыхлитель — 1,5 ч. л. Соль — 1 щепотка Корица — 0,5 ч. л. Мука — 220 г Грецкие орехи — 1 горсть

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Экономика и бизнес
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей
Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными
Банановый хлеб: как сделать его неповторимым
Как создавали машину времени для культовой комедии Гайдая: история, полная неожиданностей
Вода, скрытая глубже Чёрного моря: тайна, которую Амазонка прячет под собой
Томаты в золоте: старинный способ сохранить вкус лета до января без холодильника и обработки
Баланс, а не фанатизм: секрет долгого прогресса, о котором молчат фитнес-гуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.