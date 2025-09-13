Банановый хлеб: как сделать его неповторимым

Очистите бананы и сделайте из них пюре или разомните их вилкой. Добавьте сливочное масло, сахар, ванильный сахар и яйцо и взбейте миксером. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем, солью и корицей и постепенно просейте их в банановую смесь. Хорошо перемешайте и добавьте грецкие орехи.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бананы

Вылейте тесто в смазанную маслом форму для хлеба диаметром 25 или 30 см и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °C (верхний/нижний нагрев) около часа. Дайте полностью остыть, а затем выньте из формы.

Вы также можете приготовить этот банановый хлеб с кешью, миндалем или другими фруктами, например, малиной или вишней.

Ингредиенты на одну порцию

Сливочное масло — 100 г размягченное Бананы — 4 очень спелые Коричневый сахар — 200 г Яйцо — 1 Ванильный сахар — 1 пакетик Разрыхлитель — 1,5 ч. л. Соль — 1 щепотка Корица — 0,5 ч. л. Мука — 220 г Грецкие орехи — 1 горсть