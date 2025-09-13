Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая ложка этих бактерий способна стереть с лица Земли 1,2 миллиарда человек
Люблю, но не заведу: три главные причины, почему люди отказываются от кошек, даже если обожают их
Опасная стабильность? Что скрывает рекордно низкая безработица
Цепи и люверсы объявили войну шаблонам: осень-зима 2025/2026 диктует новый манифест стиля
Антитренировки: фитнес-революция для тех, кто хочет худеть, ничего не делая
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета

Дело не в сорте: почему дорогой рис превращается в кашу, а дешёвый — в ресторанное блюдо

4:24
Еда

Многие хозяйки жалуются: вместо воздушного гарнира получается липкая каша. Но добиться ресторанной рассыпчатости риса вполне реально, если учитывать несколько тонкостей. Повара утверждают: дело не в сорте крупы, а в правильной технике приготовления.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Промывание до прозрачной воды Убирает лишний крахмал, зерна не слипаются Требует времени и нескольких промываний
Замачивание перед варкой Зерна готовятся равномернее, сокращается время варки Нужно планировать заранее
Варка на пару после готовки Идеальная рассыпчатость, отсутствие комков Увеличивает время процесса
Добавление масла Зерна защищены от слипания При переборе можно изменить вкус

Секреты приготовления риса

Тщательное промывание

Основная причина клейкости — избыток крахмала. Промывайте крупу несколько раз до прозрачной воды.

Замачивание

30-40 минут в воде позволяют зернам напитаться влагой и вариться равномернее. Это исключает "сырой" центр и сокращает общее время готовки.

Соотношение воды и риса

Классическая пропорция — 1:1,5. На одну часть риса берём полторы части воды. Для длиннозерных сортов (басмати, жасмин) это оптимально, для круглозерных можно немного уменьшить объём жидкости.

Кастрюля и крышка

Идеальный вариант — толстостенная кастрюля с плотно закрывающейся крышкой. Нельзя открывать её в процессе — пар должен оставаться внутри.

Правильный огонь

После закипания огонь убавляется до минимального. Сильное кипение "ломает" зерна, выпуская клейкие вещества.

Масло и соль

Добавьте немного растительного масла при варке — оно создаст защитную плёнку вокруг зерна. Соль лучше класть в начале: так вкус распределится равномернее.

Отдых на пару

Готовый рис переложите в дуршлаг и оставьте над паром 10-15 минут. Это окончательно уберёт лишнюю влагу и сделает зерна воздушными.

Взрыхление

Готовый рис аккуратно разрыхляют вилкой. Ложка или шумовка могут повредить структуру и превратить блюдо в кашу.

Мифы и правда

• Миф: рассыпчатый рис возможен только из дорогого сорта.
Правда: техника важнее, чем цена крупы.

• Миф: масло в готовое блюдо лучше добавить в конце.
Правда: оно должно попасть в воду до варки.

• Миф: крышку можно приподнимать, чтобы проверить готовность.
Правда: это нарушает температурный режим и ухудшает результат.

Какой сорт риса лучше выбрать для гарнира?

Для рассыпчатого результата — басмати или жасмин.

Можно ли готовить рис без замачивания?

Да, но текстура будет плотнее, а готовка дольше.

Почему рис иногда получается слипшимся?

Причина в избытке крахмала, неправильном соотношении воды и сильном кипении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: не промыть крупу.
    Последствие: липкая масса.
    Альтернатива: промывать до прозрачной воды.

  2. Ошибка: поднять крышку во время варки.
    Последствие: испарение пара, пересушенный рис.
    Альтернатива: открывать только после завершения процесса.

  3. Ошибка: перемешивать ложкой.
    Последствие: повреждение зерен.
    Альтернатива: взрыхлить вилкой.

Нет времени замачивать

В таком случае можно просто промыть рис холодной водой несколько раз и сразу варить. Результат будет чуть менее воздушным, но всё равно достойным.

Заключение

Идеальный рис в домашних условиях — это не секрет шеф-поваров, а внимание к деталям: промывание, точное соотношение воды и крупы, правильный огонь и отдых на пару. В итоге на столе окажется рассыпчатое блюдо, достойное лучшего ресторана.

Интересные факты:

  1. В Японии к рису относятся как к священному продукту — он символизирует жизнь и благополучие.

  2. В Индии существует более 40 тысяч сортов риса.

  3. В Италии для ризотто используют только круглозерные сорта — они должны быть клейкими.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета
Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет
Сколько стоит новый Focus: все подробности ценовой политики
Дело не в сорте: почему дорогой рис превращается в кашу, а дешёвый — в ресторанное блюдо
Уборка кошачьего лотка за 60 секунд — это реально: эта пошаговая инструкция изменит вашу жизнь
Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием
Тайный ингредиент красоты и здоровья: вот как лепестки роз и лаванды меняют вкус тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.