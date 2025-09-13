Простой рецепт — взрыв вкуса: всего 3 ингредиента превратят кабачки в объедение

Кабачок — настоящий король осеннего стола. Он невероятно универсален: его можно тушить, запекать, фаршировать и даже превращать в сладкую выпечку.

Но когда хочется чего-то быстрого, хрустящего и неизменно вкусного, на помощь приходят румяные кабачковые кружочки. Эта простая закуска покоряет с первого укуса: нежная серединка, ароматная хрустящая корочка и игра специй делают ее идеальной для любого приема пищи — от семейного ужина до дружеских посиделок.

Кабачки, запеченные с сыром и чесноком

Ингредиенты (на 2-3 порции):

Кабачки (молодые, среднего размера) — 2 шт.

Твердый сыр (например, пармезан или чеддер) — 80-100 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Сметана или майонез (на выбор) — 3-4 ст. ложки

Свежая зелень (петрушка, укроп, базилик) — небольшой пучок

Панировочные сухари — 2-3 ст. ложки

Соль, свежемолотый черный перец, паприка или другие любимые специи — по вкусу

Растительное масло (для смазывания противня) — 1 ст. ложка

Пошаговый рецепт

Подготовьте кабачки. Тщательно вымойте кабачки. Если они молодые, с тонкой кожицей, чистить их не нужно — в ней много витаминов. Нарежьте их кружочками толщиной около 0,5-1 см. Сделайте чесночно-сметанную пасту. В миске смешайте сметану (или майонез), выдавите через пресс чеснок, добавьте мелко нарубленную зелень, соль, перец и специи. Тщательно всё перемешайте. Соберите "сэндвичи". Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Каждый кабачковый кружочек: Смажьте с двух сторон приготовленной чесночно-сметанной смесью. Обваляйте в панировочных сухарях (это даст хрустящую корочку). Выложите на противень в один слой. Запекайте. Разогрейте духовку до 200°C. Отправьте противень в духовку на 15-20 минут, пока кабачки не станут мягкими и не подрумянятся снизу. Добавьте сыр. Достаньте противень, посыпьте каждый кружочек тертым сыром и верните в духовку еще на 3-5 минут, пока сыр не расплавится и не превратится в золотистую корочку. Подавайте. Дайте закуске слегка остыть. Подавайте теплыми, украсив свежей зеленью. Идеально сочетается с чесночным или томатным соусом.

Советы

Для пикантности в пасту можно добавить щепотку острого перца чили или хлопьев.

Вместо сметаны можно использовать греческий йогурт — получится менее калорийно, но так же вкусно.

Если кабачки дали сок перед запеканием, просто промокните их бумажным полотенцем — так панировка лучше схватится.

Эта закуска настолько проста и удачна, что мгновенно исчезает со стола. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

