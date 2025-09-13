Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не тратьте время зря: новые функции появятся в мобильных банках с 1 октября
Живые растения в ванной создают ощущение оазиса: интерьер преображается больших трат
Машины, что манят ценой и стилем, но превращаются в смертельный эксперимент
Винтаж в парфюмерии: духи с историей снова актуальны
Стальной принцип: почему Никас Сафронов даже за миллионы не стал повторять портрет Трампа
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Незаметные продукты диктуют правила: их отсутствие превращает тело в слабую оболочку
Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока

Идеальная картофельная запеканка: вот секретный ингредиент, который раскроет её вкус на 100%

1:26
Еда

Запеканка по праву считается одним из самых любимых блюд во многих семьях. Её ценят за простоту, питательность и способность создавать праздничную атмосферу. Существует мнение, что вкус этого блюда можно значительно улучшить с помощью небольшого, но важного секрета.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

При приготовлении картофельной запеканки рекомендуется обратить внимание на один ингредиент — сметану.

  1. Её советуют заранее смешать с небольшим количеством соли и мелко измельчённым чесноком.
  2. Полученную смесь равномерно распределяют между слоями нарезанного варёного картофеля.
  3. Иногда для усиления вкуса добавляют специальную приправу для жареного картофеля.
  4. Картофель рекомендуется нарезать аккуратными ровными кружочками, а после приготовления блюду дают настояться несколько минут для полного смешения вкусов.

Такие нехитрые кулинарные приёмы часто передаются из поколения в поколение. Они не требуют особенных ингредиентов, но способны вывести привычное блюдо на новый уровень. Рекомендуется попробовать этот метод — возможно, он станет новым любимым способом приготовления запеканки в вашей семье, считают авторы ellenszel.hu.

Принято считать, что именно в таких простых, но эффективных советах заключается настоящая магия домашней кухни.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Качает ягодицы, но щадит колени: это упражнение поможет тем, кто боится приседаний
Новости спорта
Качает ягодицы, но щадит колени: это упражнение поможет тем, кто боится приседаний
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Незаметные продукты диктуют правила: их отсутствие превращает тело в слабую оболочку
Идеальная картофельная запеканка: вот секретный ингредиент, который раскроет её вкус на 100%
Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Машины, которые разделили мир: одни молятся на них, другие называют позором дорог
Утёрла всем нос: количество хромосом у этой бабочки из Африки стало неожиданностью для учёных
Жарим без масла: 3 рабочих способа приготовления идеальной яичницы для тех, кто следит за фигурой
Ни сода, ни уксус: секретная таблетка, которая поможет очистить духовку до блеска
Как сделать макияж, чтобы он подходил под любой дресс-код: 4 простых совета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.