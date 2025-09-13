Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Еда

Выбор между яйцами с белой и коричневой скорлупой часто ставит покупателей в тупик. Многие уверены, что коричневые яйца — это признак деревенского, натурального продукта, а значит, они вкуснее и полезнее. Но так ли это на самом деле? Разбираемся с экспертами.

Яйца
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Яйца

Главный миф: в чем разница?

Единственное и фундаментальное отличие между белыми и коричневыми (оранжевыми) яйцами — это порода курицы-несушки.

  • Белые яйца несут куры с белым оперением и светлыми мочками ушей (например, порода Леггорн).
  • Коричневые яйца — продукт кур с темным или рыжим оперением и красными мочками ушей (например, порода Род-Айленд).

Цвет скорлупы — это просто генетическая особенность, такая же, как цвет волос у человека. Он никак не влияет на внутреннее содержание яйца, сообщает tycsports.com.

Что говорят эксперты?

Специалисты в области птицеводства и диетологии единодушны: не существует разницы во вкусе, питательной ценности или качестве между яйцами разного цвета скорлупы.

  • Состав идентичен: Содержание белка, жиров, витаминов (A, D, E, группы B) и минералов (кальция, железа, цинка) абсолютно одинаковое.
  • Вкус зависит от рациона курицы, а не от цвета скорлупы. Насыщенный вкус желтка определяется кормом, который получала несушка (зерно, трава, кукуруза), и условиями ее содержания.

Почему же коричневые яйца часто дороже?

Разница в цене объясняется исключительно экономическими причинами, а не качеством продукта.

  • Размер и аппетит курицы: Породы кур, несущих коричневые яйца, обычно крупнее и требуют больше корма для содержания. Эти затраты производитель закладывает в конечную стоимость продукта.
  • Сложившиеся потребительские стереотипы: В некоторых регионах сложился устойчивый спрос на коричневые яйца, которые покупатели ассоциируют с "натуральным" продуктом. Производители пользуются этим маркетинговым ходом.

Как же выбрать по-настоящему хорошие яйца?

Вместо того чтобы смотреть на цвет скорлупы, обратите внимание на маркировку на упаковке, которая указывает на категорию (размер) и срок годности. Качество и вкус яиц определяются свежестью и условиями содержания кур (лучше выбирать яйца от кур свободного выгула или органического производства, если есть возможность).

Цвет скорлупы — это вопрос эстетики и личных предпочтений. Выбирайте те яйца, которые вам больше нравятся визуально, но знайте: их питательная ценность абсолютно идентична.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
