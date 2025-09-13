Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета

Выбор между яйцами с белой и коричневой скорлупой часто ставит покупателей в тупик. Многие уверены, что коричневые яйца — это признак деревенского, натурального продукта, а значит, они вкуснее и полезнее. Но так ли это на самом деле? Разбираемся с экспертами.
Единственное и фундаментальное отличие между белыми и коричневыми (оранжевыми) яйцами — это порода курицы-несушки.
Цвет скорлупы — это просто генетическая особенность, такая же, как цвет волос у человека. Он никак не влияет на внутреннее содержание яйца, сообщает tycsports.com.
Специалисты в области птицеводства и диетологии единодушны: не существует разницы во вкусе, питательной ценности или качестве между яйцами разного цвета скорлупы.
Разница в цене объясняется исключительно экономическими причинами, а не качеством продукта.
Вместо того чтобы смотреть на цвет скорлупы, обратите внимание на маркировку на упаковке, которая указывает на категорию (размер) и срок годности. Качество и вкус яиц определяются свежестью и условиями содержания кур (лучше выбирать яйца от кур свободного выгула или органического производства, если есть возможность).
Цвет скорлупы — это вопрос эстетики и личных предпочтений. Выбирайте те яйца, которые вам больше нравятся визуально, но знайте: их питательная ценность абсолютно идентична.
