Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда
Жидкое золото из супермаркета: работает лучше, чем маски для волос за тысячи рублей
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
Полгода без еды и солнца: как древние выживали в экстремальных условиях
Сенсация под угрозой: археологи опровергли миф о находке возрастом 700 тысяч лет
Одно неверное движение с семенами осенью — и весной клумба пустует, а не цветёт
Масло, которое густеет медленнее всех: какое масло реально экономит ресурс двигателя в любых условиях
Морепродукты обманули покупателя: вместо вкуса — радиоактивный риск
Вашингтон давит на союзников: США предложат G7 создать механизм изъятия замороженных активов РФ

Макароны второго дня превращаются в золотую запеканку — рецепт, который спасает ужин без хлопот

4:50
Еда

Остатки макарон на следующий день редко вызывают радость: они подсыхают, слипаются и теряют привлекательный вид. Но это вовсе не повод их выбрасывать. Напротив, именно такие продукты становятся отличной основой для новых блюд. Из вчерашних макарон можно приготовить полноценный ужин — сытный, ароматный и аппетитный. И для этого потребуется всего несколько простых ингредиентов, которые наверняка найдутся на любой кухне.

Запеканка из макарон с фрикадельками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из макарон с фрикадельками

Ужин из остатков

Идея использовать то, что осталось от предыдущего ужина, не только экономит деньги, но и помогает бережнее относиться к еде. В Италии, например, многие традиционные блюда появились именно как способ дать «вторую жизнь» продуктам. Макароны — особенно благодарный материал для этого: они хорошо держат форму, легко впитывают соусы и прекрасно сочетаются с мясом, овощами и сыром.

Домашняя запеканка — универсальный вариант. Она получается вкусной, сытной и выглядит как отдельное полноценное блюдо, а не как «остатки со вчерашнего». Ещё один плюс — простота: не нужно стоять у плиты и что-то поджаривать. Всё за вас сделает духовка.

"На кухне вы проведете от силы 10 минут. И еще полчаса понадобится, чтобы дождаться готовое блюдо из духовки", — сказала кулинарный редактор Анна Синицына.

Основные продукты

Чтобы приготовить запеканку из макарон и фрикаделек, достаточно стандартного набора:

  • макароны — 400 г;
  • мясной фарш — 200 г;
  • яйца — 2 шт. (около 120 г);
  • твёрдый сыр — 75 г;
  • молоко — 1,5 ст. л. (30 г);
  • специи и соль — по вкусу.

Такого количества хватает на четыре порции. Если хотите приготовить для большой семьи, просто увеличьте ингредиенты в два раза.

Подготовка

  1. Разморозьте фарш (если он был в морозилке).
  2. Натрите сыр на мелкой тёрке.
  3. В миске соедините сыр, яйца и молоко, слегка посолите и перемешайте. Получится жидкая масса для заливки.
  4. Включите духовку и прогрейте её до 220 °С.
  5. Форму для запекания застелите пергаментом.

Эти шаги займут всего несколько минут.

Сборка блюда

  1. На дно формы вылейте половину сырно-яичной смеси.
  2. Выложите макароны, равномерно распределив их по форме.
  3. Фарш приправьте солью, чесноком и перцем, перемешайте и скатайте шарики размером с грецкий орех.
  4. Выложите фрикадельки на макароны.
  5. Сверху залейте оставшейся смесью и поставьте в духовку на 30 минут.

Через полчаса у вас будет готовая золотистая запеканка с аппетитной корочкой.

Альтернативные варианты

Если времени совсем мало, можно упростить: фарш не скатывать в шарики, а разровнять по макаронам тонким слоем. Или вовсе убрать мясо — тогда получится вегетарианская версия. Ещё один вариант — добавить к макаронам немного овощей: болгарский перец, кабачок или помидоры.

Некоторые хозяйки любят готовить такие запеканки с соусом бешамель или томатной основой. Но в этом рецепте всё предельно просто: молочно-яичная заливка и сыр создают нежный вкус без лишних хлопот.

Полезные советы

  • Запеканку лучше нарезать, пока она слегка остыла, тогда куски будут держать форму.
  • Если хотите более хрустящую корочку, в конце готовки включите режим «гриль» на 2–3 минуты.
  • Чтобы блюдо получилось сочнее, можно добавить пару ложек сметаны в заливку.
  • Остатки запеканки отлично хранятся в холодильнике до двух суток и легко разогреваются в микроволновке.

Подача

Запеканку удобно подавать порционно, украсив веточкой петрушки или укропа. На стол её можно сопровождать лёгким овощным салатом. Особенно хорошо подойдут огурцы и помидоры — они освежат вкус.

Если хотите добавить немного яркости, используйте маринованные овощи или острые соусы. В Италии к таким блюдам часто подают кетчуп или соус на основе томатов, в России же популярна сметана.

Запеканка из вчерашних макарон — это доказательство того, что даже самые простые продукты можно превратить в эффектное блюдо. Никаких сложных приёмов и редких ингредиентов: только макароны, фарш, яйца и сыр. Немного фантазии — и ужин готов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Цветные полоски на коже атлетов: зачем клеят тейпы и почему вокруг них столько споров
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием
Макароны второго дня превращаются в золотую запеканку — рецепт, который спасает ужин без хлопот
Шпаргалка от герцогини: как бывшая супруга принца Эндрю ловко уходит от неприятных тем
Фигура тает, но зеркало разочаровывает: неожиданный эффект резкого похудения
Обычный настой превращается в щит для огорода: секрет от вредителей, который знали ещё наши бабушки
Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторанного: пельмени в нежном соусе по новому рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.