Тест на подлинность: как дома отличить настоящий сыр от фальсификата — простой эксперимент

Настоящий сыр не может стоить дешево — это аксиома, подтвержденная технологией его производства. Если на полке магазина вы видите продукт под названием "сыр" по подозрительно низкой цене (около 300 рублей за кг), с высокой вероятностью это фальсификат. Об этом предупредила пищевой технолог, директор по качеству ТнВ "Сыр Стародубский" Анна Дьячкова.

Почему настоящий сыр не может быть дешевым?

Эксперт объясняет высокую стоимость натурального продукта объективными экономическими причинами:

Высокие затраты на сырье. Для производства 1 кг сыра требуется 10-11 литров качественного молока. Сегодня литр такого молока у проверенных поставщиков стоит 40-50 рублей. Таким образом, только себестоимость сырья уже составляет около 400-550 рублей за килограмм будущего продукта.

Дополнительные издержки. В конечную цену также заложена стоимость заквасок, ферментов, упаковки, электроэнергии, логистики, оплаты труда сотрудников и обслуживания оборудования.

"Большая скидка — это либо редкая акция, либо повод задуматься о том, что перед вами вовсе не сыр, а молокосодержащий продукт", — отмечает Дьячкова, слова которой приводит Газета. Ru.

В чем разница между сыром и молокосодержащим продуктом?

Ключевое отличие — в составе. Вместо молочного жира в продукт-заменитель добавляют растительные масла (чаще всего пальмовое или кокосовое). Это сразу сказывается на двух аспектах:

Цена. Такой продукт закономерно дешевле. Польза и вкус. В нем значительно меньше витаминов (A, D, E), кальция и ценных аминокислот. Его вкусовые и питательные свойства серьезно уступают натуральному сыру.

Как отличить настоящий сыр от подделки дома?

Анна Дьячкова рекомендует провести простой тест на плавление:

Натуральный сыр плавится равномерно, тянется однородными нитями и образует мягкую пластичную массу без резких запахов.

Продукт с растительными жирами при нагреве будет расслаиваться: выделяются капли жира, масса становится зернистой, крошится и может издавать резкий запах, похожий на маргарин.

Покупка сыра — тот случай, когда экономия может обернуться приобретением менее полезного и вкусного продукта. Внимательное изучение ценника и состава, а также простой домашний тест помогут сделать правильный выбор.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

