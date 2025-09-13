Тест на подлинность: как дома отличить настоящий сыр от фальсификата — простой эксперимент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Настоящий сыр не может стоить дешево — это аксиома, подтвержденная технологией его производства. Если на полке магазина вы видите продукт под названием "сыр" по подозрительно низкой цене (около 300 рублей за кг), с высокой вероятностью это фальсификат. Об этом предупредила пищевой технолог, директор по качеству ТнВ "Сыр Стародубский" Анна Дьячкова.

Ассорти сыров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти сыров

Почему настоящий сыр не может быть дешевым?

Эксперт объясняет высокую стоимость натурального продукта объективными экономическими причинами:

  • Высокие затраты на сырье. Для производства 1 кг сыра требуется 10-11 литров качественного молока. Сегодня литр такого молока у проверенных поставщиков стоит 40-50 рублей. Таким образом, только себестоимость сырья уже составляет около 400-550 рублей за килограмм будущего продукта.
  • Дополнительные издержки. В конечную цену также заложена стоимость заквасок, ферментов, упаковки, электроэнергии, логистики, оплаты труда сотрудников и обслуживания оборудования.

"Большая скидка — это либо редкая акция, либо повод задуматься о том, что перед вами вовсе не сыр, а молокосодержащий продукт", — отмечает Дьячкова, слова которой приводит Газета. Ru.

В чем разница между сыром и молокосодержащим продуктом?

Ключевое отличие — в составе. Вместо молочного жира в продукт-заменитель добавляют растительные масла (чаще всего пальмовое или кокосовое). Это сразу сказывается на двух аспектах:

  1. Цена. Такой продукт закономерно дешевле.
  2. Польза и вкус. В нем значительно меньше витаминов (A, D, E), кальция и ценных аминокислот. Его вкусовые и питательные свойства серьезно уступают натуральному сыру.

Как отличить настоящий сыр от подделки дома?

Анна Дьячкова рекомендует провести простой тест на плавление:

  • Натуральный сыр плавится равномерно, тянется однородными нитями и образует мягкую пластичную массу без резких запахов.
  • Продукт с растительными жирами при нагреве будет расслаиваться: выделяются капли жира, масса становится зернистой, крошится и может издавать резкий запах, похожий на маргарин.

Покупка сыра — тот случай, когда экономия может обернуться приобретением менее полезного и вкусного продукта. Внимательное изучение ценника и состава, а также простой домашний тест помогут сделать правильный выбор.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
