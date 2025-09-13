Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторанного: пельмени в нежном соусе по новому рецепту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:29
Еда

Пельмени, приготовленные в горшочках с грибным соусом, — это блюдо, которое напоминает о настоящем домашнем уюте. Если обычно мы привыкли видеть их в бульоне или со сметаной, то запекание в керамической посуде придаёт совершенно иной характер: пельмени становятся нежнее, пропитываются сливочно-грибным соусом, а сверху появляется аппетитная золотистая корочка. Приготовить такое блюдо совсем несложно, но оно выглядит по-настоящему празднично.

Пельмени в горшочках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пельмени в горшочках

Такой рецепт можно смело назвать универсальным: он одинаково хорош для повседневного ужина, уютного семейного обеда и даже для гостей, когда хочется удивить чем-то необычным, не тратя много времени на кухне.

Ингредиенты

Чтобы результат получился удачным, используйте качественные продукты. Лучше всего взять домашние пельмени, но и покупные хорошего уровня тоже прекрасно подойдут.

На 4 порции потребуется:

  • пельмени — 800 г
  • грибы свежие или замороженные — 320 г
  • лук репчатый — &frac12 средней луковицы
  • сметана 20% — 250 г
  • мука пшеничная — 2 ст. л.
  • масло топлёное — 2 ст. л.
  • соль — &frac12 ч. л.
  • перец чёрный молотый — &frac12 ч. л.
  • вода — 400 мл

Дополнительно можно использовать сыр — твёрдый или полутвёрдый, например, российский или гауда. Он отлично плавится и создаёт аппетитную корочку.

Подготовка продуктов

Сначала займитесь грибами. Свежие шампиньоны просто промойте и обсушите бумажными полотенцами. Если используете лесные грибы, их нужно предварительно отварить, а затем уже жарить. Замороженные грибы лучше слегка разморозить и также обсушить, чтобы не образовалось слишком много жидкости при жарке.

Лук очистите и нарежьте маленькими кубиками. Это придаст соусу тонкий сладковатый вкус и приятный аромат.

Не забудьте подготовить порционные горшочки. Они должны быть жаропрочными и иметь крышки. Если у вас их нет, можно использовать керамическую форму для запекания и накрыть её фольгой.

Приготовление грибного соуса

  1. В сковороде разогрейте топлёное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
  2. Добавьте грибы. Сначала они выделят сок, но продолжайте жарить, пока жидкость не выпарится.
  3. Когда грибы подрумянятся, всыпьте муку и хорошо перемешайте. Мука поможет соусу загустеть и придаст ему бархатистую консистенцию.
  4. Влейте горячую воду, дождитесь закипания и оставьте на медленном огне на 5 минут.
  5. Положите сметану, приправьте солью и перцем. Доведите до лёгкого кипения и снимите сковороду с огня.

В результате у вас получится густой соус с ярким ароматом грибов и нежной сливочной основой.

Подготовка пельменей

Чтобы пельмени не остались сырыми внутри, их предварительно отваривают до полуготовности. Для этого доведите воду до кипения, слегка посолите её и опустите пельмени. Варите около трёх минут после закипания, затем откиньте на дуршлаг.

Не переживайте, что они будут немного недоваренными: в духовке они дойдут до нужной кондиции и станут мягкими и сочными.

Запекание в горшочках

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Смажьте горшочки топлёным маслом.
  3. Разложите пельмени, затем равномерно полейте их грибным соусом.
  4. Накройте крышками и поставьте в духовку на 10 минут.

Если хотите придать блюду ещё более эффектный вид, за несколько минут до окончания приготовления снимите крышки, посыпьте пельмени натёртым сыром и включите режим "Гриль". Сыр расплавится и подрумянится, образуя румяную корочку.

Варианты подачи и дополнения

Подавать блюдо лучше прямо в горшочках, аккуратно открывая их при гостях — аромат в этот момент особенно ярок. Дополнить можно свежей зеленью: укропом, петрушкой или зелёным луком.

К пельменям в горшочках подойдут лёгкие овощные салаты, квашеная капуста или просто ломоть свежего хлеба.

Советы и тонкости

  • Если используете замороженные грибы, обязательно дайте им стечь, чтобы соус не оказался слишком жидким.
  • Вместо топлёного масла можно взять сливочное или даже подсолнечное, но вкус будет немного другим.
  • Для остроты добавьте немного чеснока или щепотку красного перца.
  • Если хотите более нежный вариант, замените часть воды сливками.

Такой рецепт позволяет легко экспериментировать: вы можете менять вид грибов, добавлять сыр или травы и каждый раз получать новый вкус.

Пельмени в горшочках с грибами и сметанным соусом — это отличный способ разнообразить привычное блюдо. Оно сочетает простоту приготовления, доступные ингредиенты и впечатляющий результат. Такой ужин наверняка понравится всей семье и станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусную и сытную еду без лишних хлопот.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
